Specs & FeaturesRangeImages
DISCONTINUED

PREVAIL ELECTRIC Finesse [2021-2024]

₹99,999*
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] is discontinued and no longer produced.
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] Alternatives

TVS iQube

TVS iQube

1.15 - 1.71 Lakhs
Finesse [2021-2024]vsiQube
Bajaj Chetak

Bajaj Chetak

96,504 - 1.39 Lakhs
Finesse [2021-2024]vsChetak
Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Finesse [2021-2024]vsMagnus Neo
Ather Energy 450S

Ather Energy 450S

84,341 - 1.53 Lakhs
Finesse [2021-2024]vs450S
E3 Trion

E3 Trion

99,999 - 1.2 Lakhs
Finesse [2021-2024]vsTrion
UPCOMING
Ather Energy Konarc

Ather Energy Konarc

99,000 Onwards
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    60 kmph
  • Range iconRange
    110 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.44 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    1 kW
View All Finesse [2021-2024] SpecsView specs icon

Prevail Electric Finesse [2021-2024] Variants

Prevail Electric Finesse [2021-2024] price starts at ₹ 99,999 .
1 Variant Available
Finesse [2021-2024] STD
₹99,999*
1000 W
60 kmph
110 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Finesse [2021-2024].
Prevail Electric Finesse [2021-2024]
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Prevail Electric Finesse [2021-2024]
Prevail Electric Finesse [2021-2024] image
Rs. 99,999Onwards--Scooters-DiscDiscAluminum alloy110 km4 Hours-
TVS iQubeTVS iQube imageRs. 1.15 LakhsOnwards
4.1462
-Scooters132 kgDiscDrumAlloy212 km4 Hours 18 Minutes4.4 kWFinesse [2021-2024]VSiQube
Bajaj ChetakBajaj Chetak imageRs. 96,504Onwards
4.6149
-Scooters---Alloy153 km3 Hours-Finesse [2021-2024]VSChetak
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.621
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Finesse [2021-2024]VSMagnus Neo
Ather Energy 450SAther Energy 450S imageRs. 84,341Onwards
4.72
22 NmScooters108 kgDiscDiscAlloy161 km5 Hours 30 Minutes5.4 kWFinesse [2021-2024]VS450S
E3 TrionE3 Trion imageRs. 99,999Onwards-145 NmScooters-DrumDrumAlloy128 km3 Hours 30 Minutes3.5 kWFinesse [2021-2024]VSTrion

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Prevail Electric Finesse [2021-2024]
Vespa ZX 125
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Selected Electric Bike
Prevail Electric Finesse [2021-2024]Select model
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Vespa ZX 125Select model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Prevail Electric Finesse [2021-2024] Images

Prevail Electric Finesse [2021-2024] Image 1

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
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Prevail Electric Finesse [2021-2024] Specifications and Features

Max Power1000 W
Body TypeScooters
Battery Capacity1.44 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightYes
Range110 km
Charging Time4 Hours
Max Speed60 kmph
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