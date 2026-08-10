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LOHIA Oma Star Li

₹51,750*
*Ex-showroom price
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Lohia Oma Star Li Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    70 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.48 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Lohia Oma Star Li Variants

Lohia Oma Star Li price starts at ₹ 51,750 .
1 Variant Available
Oma Star Li STD
₹51,750*
25 kmph
70 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Lohia Oma Star Li Latest Updates

Calendar icon5 Jun 2026
India plans to launch 50-100 ethanol fuel stations in urban areas, aiming for 5,000 by 2027 to reduce fossil fuel dependence.Read Full Story
Calendar icon19 Mar 2026
Rising crude oil prices lead EV manufacturers to offer discounts, boosting electric vehicle adoption amid shifting consumer preferences.Read Full Story

Lohia Oma Star Li Visual Comparison

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Lohia Oma Star Li comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Lohia Oma Star Li
Lohia Oma Star Li image
Rs. 51,750Onwards--Scooters-DrumDiscAlloy70 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
534
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWOma Star LiVSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WOma Star LiVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WOma Star LiVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WOma Star LiVSGig
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WOma Star LiVSS1 Z

Lohia Oma Star Li Images

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Lohia Oma Star Li Colours

Lohia Oma Star Li is available in the 1 Colour in India.

Blue
Blue

Lohia Oma Star Li Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Oma Star LivsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Oma Star LivsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Oma Star LivsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Oma Star LivsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Oma Star LivsS1 Z
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

59,640
Oma Star LivsFlash

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

Lohia Oma Star Li Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity1.48 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range70 km
HeadlightHalogen
Charging Time4-5 Hours
Max Speed25 kmph
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