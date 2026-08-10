Detel EV Easy Plus Key Specs
- Speed25 kmph
- Range60 km
- Charging5.5 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Detel EV Easy Plus
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|60 km
|-
|250 W
|Geliose Hope
|Rs. 46,999Onwards
|-
|Drum
|Drum
|Spoke
|50 km
|3 Hours 12 Minutes
|250 W
|Easy PlusVSHope
|Max Power
|250 W
|Battery Capacity
|20 Ah
|Body Type
|Moped
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|60 km
|Charging Time
|5-6 Hours
|Max Speed
|25 kmph
Popular Detel EV Bikes
*Ex-showroom price
View all Popular Moped Bikes