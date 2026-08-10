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DISCONTINUED

DETEL EV Easy Plus

₹39,999*
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Detel EV Easy Plus is discontinued and no longer produced.
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Detel EV Easy Plus Alternatives

Geliose Hope

Geliose Hope

46,999
Easy PlusvsHope
Essel Energy GET 1

Essel Energy GET 1

37,500 - 41,500
Easy PlusvsGET 1
MOTOVOLT Urbn

MOTOVOLT Urbn

46,499 - 52,099
Easy PlusvsUrbn

Detel EV Easy Plus Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 km
  • Charging iconCharging
    5.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Detel EV Easy Plus Variants

Detel EV Easy Plus price starts at ₹ 39,999 .
1 Variant Available
Easy Plus STD
₹39,999*
60 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Detel EV Easy Plus Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Easy Plus.
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BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Detel EV Easy Plus
Detel EV Easy Plus image
Rs. 39,999Onwards-DrumDrumAlloy60 km-250 W
Geliose HopeGeliose Hope imageRs. 46,999Onwards-DrumDrumSpoke50 km3 Hours 12 Minutes250 WEasy PlusVSHope

Detel EV Easy Plus Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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10 Aug 2026
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Detel EV Easy Plus Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity20 Ah
Body TypeMoped
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range60 km
Charging Time5-6 Hours
Max Speed25 kmph
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