Cars
Cars
Find New Cars
Compare Cars
Latest Cars
Upcoming Cars
Car Offers
Car Dealers
Bikes
Bikes
Find New Bikes
Find New Scooters
Compare Bikes
Latest Bikes
Upcoming Bikes
Bike Offers
Bike Dealers
Commercial Vehicles
Commercial Vehicles
Find New Trucks
Find New Buses
Find New Three Wheelers
News & Videos
News & Videos
Auto News
Car News
Two-Wheeler News
Electric Vehicle News
Insurance
Videos
Photos
Reviews
Web Stories
Trending
EV
EV
Electric Vehicles
Electric Charging Station
EV Cost Calculator
Electric Cars
Electric Bikes
Electric Vehicle News
More
More
How To
EMI Calculator
For You
User Reviews
My Garage
MG Hector
Mahindra BE 6
Mahindra XEV 9e
Mahindra Bolero
Tata Sierra 2026
Retrosa
Price
Specs & Features
Range
Colours
Images
Alternatives
AVERA
Retrosa Mint Colour
₹88,900 - 1.28 Lakhs*
*Ex-showroom price
View Price Breakup
EMIs starting from ₹1803
Check EMI offers
Review & Win ₹2000
Photos
Specs
Colours
Variants
Check Offers
Retrosa Mint Colour
Mint
Explore Color Options For Retrosa Alternatives
Bajaj Chetak
₹
91,399 - 1.34 Lakhs
+12
Check Offers
Chetak Colours
Joy e-bike Mihos
₹
1.08 Lakhs
Check Offers
Mihos Colours
Kinetic Green Flex
₹
1.1 Lakhs
Check Offers
Flex Colours
Komaki XGT Classic
₹
1.09 Lakhs
Check Offers
XGT Classic Colours
Seeka Smak
₹
99,911 - 1.19 Lakhs
Check Offers
Retrosa
vs
Smak
UPCOMING
Ather Energy EL01
₹
99,000 Onwards
Alert Me When Launched
View upcoming Bikes
Avera Retrosa Images
10 images
View All
Retrosa Images
Explore Other Options
Scooters Bikes
Scooters Under 90000
Home
New Bikes
Avera Bikes
Avera Retrosa Colours