Mahindra e2o-plus Key Specs
- Range110 km
- Boot Space135 litres
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|Mahindra e2o-plus
|Rs. 7.34 LakhsOnwards
|-
|-
|170 mm
|135 litres
|3590 mm
|1575 mm
|1585 mm
|4.35 metres
|-
|110 Km
|-
|-
|Tata Tiago EV
|Rs. 6.99 LakhsOnwards
|-
|6
|165 mm
|447 L
|3825 mm
|1684 mm
|1562 mm
|5.1 metres
|-
|215 km
|-
|-
|e2o-plusVSTiago EV
|MG Comet EV
|Rs. 7.5 LakhsOnwards
|2
|-
|-
|2974 mm
|1505 mm
|1640 mm
|4.2 metres
|19.97 seconds
|230 km
|7 hours
|41 bhp, 110 Nm
|e2o-plusVSComet EV
|Body Type
|Hatchback
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|110 km
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