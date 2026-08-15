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DISCONTINUED

MAHINDRA e2o-plus

₹7.34 - 8.1 Lakhs*
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Mahindra e2o-plus is discontinued and no longer produced.
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Mahindra e2o-plus Alternatives

Tata Tiago EV

Tata Tiago EV

6.99 - 9.99 Lakhs
e2o-plusvsTiago EV
MG Comet EV

MG Comet EV

7.5 - 10 Lakhs
e2o-plusvsComet EV

Mahindra e2o-plus Key Specs

  • Range iconRange
    110 km
  • BootSpace iconBoot Space
    135 litres
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Mahindra e2o-plus Variants

Mahindra e2o-plus price starts at ₹ 7.34 Lakhs and goes up to ₹ 8.1 Lakhs (Ex-showroom). Mahindra e2o-plus comes in 4 variants. Mahindra e2o-plus's top variant is P6.
4 Variants Available
e2o-plus e2o PLUS P4
₹7.34 Lakhs*
10.08 kWh
80 kmph
110 km
e2o-plus P4
₹7.34 Lakhs*
10.08 kWh
80 kmph
110 km
e2o-plus e2o PLUS P6
₹8.1 Lakhs*
10.08 kWh
80 kmph
110 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mahindra e2o-plus Visual Comparison

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Mahindra e2o-plus comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Mahindra e2o-plus
Mahindra e2o-plus image
Rs. 7.34 LakhsOnwards--170 mm135 litres3590 mm1575 mm1585 mm4.35 metres-110 Km--
Tata Tiago EVTata Tiago EV imageRs. 6.99 LakhsOnwards-6165 mm447 L3825 mm1684 mm1562 mm5.1 metres-215 km--e2o-plusVSTiago EV
MG Comet EVMG Comet EV imageRs. 7.5 LakhsOnwards
4.72
2--2974 mm1505 mm1640 mm4.2 metres19.97 seconds230 km7 hours41 bhp, 110 Nme2o-plusVSComet EV

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Mahindra e2o-plus
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 / kWh
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Mahindra e2o-plus Images

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Mahindra e2o-plus Specifications and Features

Body TypeHatchback
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Range110 km
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