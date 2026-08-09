Suzuki V-Strom 650XT Key Specs
- Engine645 cc
- Mileage25.2 kmpl
- Power69.7 bhp
- Speed190 kmph
- Max Torque62 Nm
- Kerb Weight216 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Suzuki V-Strom 650XT
|Rs. 8.83 LakhsOnwards
|-
|645 cc
|-
|-
|Sports Bikes
|216 kg
|2275 mm
|Double Disc
|Disc
|Spoke
|Honda CB650R
|Rs. 10.3 LakhsOnwards
|649 cc
|95.17 PS
|63 Nm
|Sports Bikes
|205 kg
|2120 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|V-Strom 650XTVSCB650R
|Max Power
|69.7 bhp @ 8800 rpm
|Body Type
|Sports Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|62 Nm @ 6300 rpm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|25.2 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|645.0 cc
|Max Speed
|190 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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