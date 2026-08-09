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DISCONTINUED

SUZUKI V-Strom 650XT

₹8.83 Lakhs*
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Suzuki V-Strom 650XT is discontinued and no longer produced.
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Suzuki V-Strom 650XT Key Specs

  • Engine iconEngine
    645 cc
  • Mileage iconMileage
    25.2 kmpl
  • Power iconPower
    69.7 bhp
  • Speed iconSpeed
    190 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    62 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    216 kg
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Suzuki V-Strom 650XT Variants

Suzuki V-Strom 650XT price starts at ₹ 8.83 Lakhs .
1 Variant Available
V-Strom 650XT STD
₹8.83 Lakhs*
645 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Suzuki V-Strom 650XT Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with V-Strom 650XT.
Suzuki V-Strom 650XT
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Suzuki V-Strom 650XT comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Suzuki V-Strom 650XT
Suzuki V-Strom 650XT image
Rs. 8.83 LakhsOnwards-645 cc--Sports Bikes216 kg2275 mmDouble DiscDiscSpoke
Honda CB650RHonda CB650R imageRs. 10.3 LakhsOnwards
4.7101
649 cc95.17 PS63 NmSports Bikes205 kg2120 mmDiscDiscAlloyV-Strom 650XTVSCB650R

Suzuki V-Strom 650XT Images

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Suzuki V-Strom 650XT Specifications and Features

Max Power69.7 bhp @ 8800 rpm
Body TypeSports Bikes
Charging PointYes
Max Torque62 Nm @ 6300 rpm
TransmissionManual
Mileage25.2 kmpl
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine645.0 cc
Max Speed190 kmph
Fuel TypePetrol
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