Bajaj Pulsar 180 Key Specs
- Engine178.61 cc
- Power17 ps
- Max Torque15 Nm
- Kerb Weight156 kg
Bajaj Pulsar 180 is priced at Rs. 1.22 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Bajaj Pulsar 180 is available in 1 variant - STD.
Bajaj Pulsar 180 comes in five colour options: Black Blue, Black Gold, Black Grey, Black Red, White.
Bajaj Pulsar 180 comes in petrol engine options, comes with 178.61 cc engine, and features a Sports Bikes body type.
Bajaj Pulsar 180 rivals are Honda Hornet 2.0, Yamaha FZ Blue Flex, Bajaj Pulsar N160, Hero Xtreme 160R 4V, Yamaha FZS FI V4, Yamaha FZS-FI V3.
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Bajaj Pulsar 180
|Rs. 1.22 LakhsOnwards
|-
|178.61 cc
|17 PS
|15 Nm
|Sports Bikes
|156 kg
|2035 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Honda Hornet 2.0
|Rs. 1.45 LakhsOnwards
|184.4 cc
|17.26 PS
|15.9 Nm
|Sports Bikes
|142 kg
|2034 mm
|-
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSHornet 2.0
|Yamaha FZ Blue Flex
|Rs. 1.24 LakhsOnwards
|-
|149 cc
|11.7 PS
|12.8 Nm
|Sports Bikes
|139 kg
|2000 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSFZ Blue Flex
|Bajaj Pulsar N160
|Rs. 1.13 LakhsOnwards
|164.82 cc
|16 PS
|14.65 Nm
|Sports Bikes
|152 kg
|1989 mm
|-
|-
|-
|Pulsar 180VSPulsar N160
|Hero Xtreme 160R 4V
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|163.2 cc
|16.9 PS
|14.6 Nm
|Sports Bikes
|146 kg
|2029 mm
|-
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSXtreme 160R 4V
|Yamaha FZS FI V4
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|149 cc
|12.4 PS
|13.3 Nm
|Sports Bikes
|136 kg
|1990 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSFZS FI V4
|Bajaj Pulsar 220 F
|Rs. 1.36 LakhsOnwards
|220 cc
|20.4 PS
|18.55 Nm
|Sports Bikes
|160 kg
|2035 mm
|-
|-
|-
|Pulsar 180VSPulsar 220 F
Bajaj Pulsar 180 is available in the 5 Colours in India.
|Max Power
|17 PS
|Body Type
|Sports Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|15 Nm
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|178.61 cc
|Fuel Type
|Petrol
Popular Bajaj Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Sports Bikes