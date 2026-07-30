PriceSpecs & FeaturesColoursImages
1/7

BAJAJ Pulsar 180

₹1.22 Lakhs*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Bajaj Pulsar 180 Price:

Bajaj Pulsar 180 is priced at Rs. 1.22 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Bajaj Pulsar 180?

The Bajaj Pulsar 180 is available in 1 variant - STD.

What are the Bajaj Pulsar 180 colour options?

Bajaj Pulsar 180 comes in five colour options: Black Blue, Black Gold, Black Grey, Black Red, White.

What are the engine, performance, and specifications of Bajaj Pulsar 180?

Bajaj Pulsar 180 comes in petrol engine options, comes with 178.61 cc engine, and features a Sports Bikes body type.

Which are the major rivals of Bajaj Pulsar 180?

Bajaj Pulsar 180 rivals are Honda Hornet 2.0, Yamaha FZ Blue Flex, Bajaj Pulsar N160, Hero Xtreme 160R 4V, Yamaha FZS FI V4, Yamaha FZS-FI V3.

Bajaj Pulsar 180 Key Specs

  • Engine iconEngine
    178.61 cc
  • Power iconPower
    17 ps
  • MaxTorque iconMax Torque
    15 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    156 kg
View All Pulsar 180 SpecsView specs icon

Bajaj Pulsar 180 Variants

Bajaj Pulsar 180 price starts at ₹ 1.22 Lakhs .
1 Variant Available
Pulsar 180 STD
₹1.22 Lakhs*
178.61 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Bajaj Pulsar 180 Latest Updates

Calendar icon30 Jul 2026
Indian tire manufacturers experienced growth in FY26, but face margin pressure and higher costs in FY27, necessitating strategic changes.Read Full Story
Calendar icon8 Jun 2026
The story highlights various SUVs' features, emphasizing durability, luxury, technology, and comfort in passenger vehicles.Read Full Story
Calendar icon4 May 2026
Bajaj Auto saw a significant sales surge in April 2026, driven by strong domestic and export growth across two-wheelers and commercial vehicles.Read Full Story
Calendar icon13 Apr 2026
The Bajaj Pulsar 180 and TVS Apache RTR 180 revive rivalry, offering distinct experiences for different rider preferences.Read Full Story
Calendar icon10 Apr 2026
Bajaj Auto reintroduces the Pulsar 180 in India, celebrating its 25th anniversary with modern features and design.Read Full Story

Bajaj Pulsar 180 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Pulsar 180.
Bajaj Pulsar 180
Honda Hornet 2.0
VS
Bajaj Pulsar 180Select model
Honda Hornet 2.0Select model
Select a feature you want to compare:
Front Right View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Bajaj Pulsar 180 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Bajaj Pulsar 180
Bajaj Pulsar 180 image
Rs. 1.22 LakhsOnwards-178.61 cc17 PS15 NmSports Bikes156 kg2035 mmDiscDiscAlloy
Honda Hornet 2.0Honda Hornet 2.0 imageRs. 1.45 LakhsOnwards
4.523
184.4 cc17.26 PS15.9 NmSports Bikes142 kg2034 mm-DiscAlloyPulsar 180VSHornet 2.0
Yamaha FZ Blue FlexYamaha FZ Blue Flex imageRs. 1.24 LakhsOnwards-149 cc11.7 PS12.8 NmSports Bikes139 kg2000 mmDiscDiscAlloyPulsar 180VSFZ Blue Flex
Bajaj Pulsar N160Bajaj Pulsar N160 imageRs. 1.13 LakhsOnwards
4.626
164.82 cc16 PS14.65 NmSports Bikes152 kg1989 mm---Pulsar 180VSPulsar N160
Hero Xtreme 160R 4VHero Xtreme 160R 4V imageRs. 1.3 LakhsOnwards
4.6102
163.2 cc16.9 PS14.6 NmSports Bikes146 kg2029 mm-DiscAlloyPulsar 180VSXtreme 160R 4V
Yamaha FZS FI V4Yamaha FZS FI V4 imageRs. 1.2 LakhsOnwards
4.4111
149 cc12.4 PS13.3 NmSports Bikes136 kg1990 mmDiscDiscAlloyPulsar 180VSFZS FI V4
Bajaj Pulsar 220 FBajaj Pulsar 220 F imageRs. 1.36 LakhsOnwards
4.517
220 cc20.4 PS18.55 NmSports Bikes160 kg2035 mm---Pulsar 180VSPulsar 220 F

Bajaj Pulsar 180 Images

Bajaj Pulsar 180 Image 1
Bajaj Pulsar 180 Image 2
Bajaj Pulsar 180 Image 3
Bajaj Pulsar 180 Image 4
Bajaj Pulsar 180 Image 5
Bajaj Pulsar 180 Image 6

Bajaj Pulsar 180 Colours

Bajaj Pulsar 180 is available in the 5 Colours in India.

Black Blue
Black Gold
Black Grey
Black Red
White
Black blue

Bajaj Pulsar 180 Alternatives

Honda Hornet 2.0

Honda Hornet 2.0

1.45 Lakhs
Pulsar 180vsHornet 2.0
Yamaha FZ Blue Flex

Yamaha FZ Blue Flex

1.24 Lakhs
Pulsar 180vsFZ Blue Flex
Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160

1.13 - 1.26 Lakhs
Pulsar 180vsPulsar N160
Hero Xtreme 160R 4V

Hero Xtreme 160R 4V

1.3 - 1.34 Lakhs
Pulsar 180vsXtreme 160R 4V
Yamaha FZS FI V4

Yamaha FZS FI V4

1.2 Lakhs Onwards
Pulsar 180vsFZS FI V4
Yamaha FZS-FI V3

Yamaha FZS-FI V3

1.13 - 1.14 Lakhs
Pulsar 180vsFZS-FI V3

Bajaj Pulsar 180 Related News

The Pulsar 180 and Apache RTR 180 reflect two different approaches to the same 180cc commuter segment.
Bajaj Pulsar 180 vs TVS Apache RTR 180: Specs, price and features compared
13 Apr 2026
The reintroduced Bajaj Pulsar 180 features updated LED lighting and a Bluetooth-enabled digital console.
Bajaj Pulsar 180 revived at 1.22 lakh, gets LED lights and Bluetooth console
10 Apr 2026
The upcoming Bajaj Pulsar 180 spotted at a dealership featuring updated styling and modern equipment.
Updated Bajaj Pulsar 180 spotted at a dealership
31 Mar 2026
Mahindra XEV 9S dethrones Windsor to become best-selling EV in India
Mahindra XEV 9S becomes best-selling EV in Q1, FY27
31 Jul 2026
Despite the backlash Ferrari received for its Luce EV, the Italian sports car manufacturer has been adamant that there is strong interest in the EV, including from new clients.
Ferrari Luce EV sold out in just two months
31 Jul 2026
The TVS Raider Super Squad Edition now gets a Doctor Doom-inspired variant finished in Spectral Green.
TVS Raider SSE trim gets new Doctor Doom edition in Spectral Green finish
31 Jul 2026
Suzuki Vision E Sky spotted testing in Europe; will it come to India? (Image Credit: Motor.es)
Suzuki Vision E Sky spotted testing in Europe; will it come to India?
31 Jul 2026
The Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts edition was limited to 100 individually numbered motorcycles worldwide
Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts sold out globally, India allocation gone in 3 minutes
31 Jul 2026
View all
 Bajaj Pulsar 180 Related News

Bajaj Pulsar 180 Specifications and Features

Max Power17 PS
Body TypeSports Bikes
Charging PointYes
Max Torque15 Nm
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine178.61 cc
Fuel TypePetrol
View all Pulsar 180 specs and features

Popular Bajaj Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Bajaj Bikes

Popular Sports Bikes

Aprilia Tuono 457

Aprilia Tuono 457

3.99 Lakhs
Tuono 457 Price in Delhi
Aprilia Tuono 660

Aprilia Tuono 660

17.44 Lakhs
Tuono 660 Price in Delhi
Bajaj Pulsar N125

Bajaj Pulsar N125

94,707 - 98,707
Pulsar N125 Price in Delhi
Bajaj Pulsar RS200

Bajaj Pulsar RS200

1.71 Lakhs
Pulsar RS200 Price in Delhi
Birla DMG

Birla DMG

2.37 - 3.05 Lakhs
DMG Price in Delhi

View all  Popular Sports Bikes

view all specs and features
HomeNew BikesBajaj BikesBajaj Pulsar 180