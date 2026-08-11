Joy e-bike Skyline Key Specs
- Speed90 kmph
- Max Torque230 Nm
- Kerb Weight120 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Joy e-bike Skyline
|Rs. 2.29 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|230 Nm
|Sports Bikes
|120 kg
|2020 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Hero Karizma XMR
|Rs. 1.84 LakhsOnwards
|210 cc
|-
|20.4 Nm
|Sports Bikes
|163.5 kg
|2068 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|SkylineVSKarizma XMR
|TVS Apache RTR 310
|Rs. 2.21 LakhsOnwards
|312.12 cc
|35.6 PS
|28.7 Nm
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|-
|1991 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|SkylineVSApache RTR 310
|Bajaj Pulsar NS400Z
|Rs. 1.94 LakhsOnwards
|350 cc
|40 PS
|33.2 Nm
|Sports Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|SkylineVSPulsar NS400Z
|Bajaj Dominar 400
|Rs. 2.03 LakhsOnwards
|349.13 cc
|40.04 bhp
|33.2 Nm
|Sports Bikes
|190 kg
|-
|-
|-
|Alloy
|SkylineVSDominar 400
|Honda CB300R
|Rs. 2.19 LakhsOnwards
|286 cc
|31.13 PS
|27.5 Nm
|Sports Bikes
|146 kg
|2017 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|SkylineVSCB300R
|Max Power
|5000 W
|Body Type
|Sports Bikes
|Max Torque
|230 Nm
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Max Speed
|90 kmph
|Fuel Type
|Petrol
Popular Joy e-bike Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Sports Bikes