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DISCONTINUED

JOY E-BIKE Skyline

₹2.29 Lakhs*
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Joy e-bike Skyline is discontinued and no longer produced.
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Joy e-bike Skyline Key Specs

  • Speed iconSpeed
    90 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    230 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    120 kg
View All Skyline SpecsView specs icon

Joy e-bike Skyline Variants

Joy e-bike Skyline price starts at ₹ 2.29 Lakhs .
1 Variant Available
Skyline STD
₹2.29 Lakhs*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Joy e-bike Skyline Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Skyline.
Joy e-bike Skyline
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Joy e-bike Skyline comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Joy e-bike Skyline
Joy e-bike Skyline image
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Joy e-bike Skyline Images

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Joy e-bike Skyline Specifications and Features

Max Power5000 W
Body TypeSports Bikes
Max Torque230 Nm
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Max Speed90 kmph
Fuel TypePetrol
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