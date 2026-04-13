Bajaj Pulsar 180 Key Specs
- Engine178 cc
- Mileage42 kmpl
- Kerb Weight151 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Bajaj Pulsar 180
|Rs. 1.07 LakhsOnwards
|-
|178.6 cc
|17.02 PS
|14.52 Nm
|Sports Bikes
|151 kg
|2035 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Hero Xtreme 125R
|Rs. 91,500Onwards
|124.7 cc
|11.55 PS
|10.5 Nm
|Sports Bikes
|136 kg
|2009 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|Pulsar 180VS Xtreme 125R
|Bajaj Pulsar 180
|Rs. 1.22 LakhsOnwards
|-
|178.61 cc
|17 PS
|15 Nm
|Sports Bikes
|156 kg
|2035 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSPulsar 180
|Yamaha FZS FI V4
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|149 cc
|12.4 PS
|13.3 Nm
|Sports Bikes
|136 kg
|1990 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSFZS FI V4
|Yamaha FZ-RAVE
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|149 cc
|12.4 PS
|13.3 Nm
|Sports Bikes
|136 kg
|1990 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSFZ-RAVE
|Yamaha FZ Blue Flex
|Rs. 1.25 LakhsOnwards
|149 cc
|11.7 PS
|12.8 Nm
|Sports Bikes
|139 kg
|2000 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Pulsar 180VSFZ Blue Flex
|TVS Raider
|Rs. 84,460Onwards
|124.8 cc
|11.38 PS
|11.75 Nm
|Sports Naked Bikes
|125 kg
|2070 mm
|Disc
|Disc
|-
|Pulsar 180VSRaider
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|Body Type
|Sports Bikes
|Transmission
|Manual
|Mileage
|42.0 kmpl
|Headlight
|LED
|Engine
|178.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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