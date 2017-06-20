Emerge [2017-2024]Specs & FeaturesRangeImages
DISCONTINUED

TECHO ELECTRA Emerge [2017-2024] Yellow Colour

₹68,106*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Techo Electra Emerge [2017-2024] is discontinued and no longer produced.
Photos
Specs
Colours
Variants

Emerge [2017-2024] Yellow Colour

Black
Yellow
Red
Yellow

Techo Electra Emerge [2017-2024] Images

Techo Electra Emerge [2017-2024] Image 1
HomeNew BikesTecho Electra BikesTecho Electra Emerge [2017-2024] Colours