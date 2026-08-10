Specs & FeaturesRangeImages
1/8
DISCONTINUED

ODYSSE ELECTRIC Racer [2020-2024]

₹76,000*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Odysse Electric Racer [2020-2024] is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
News
Variants

Odysse Electric Racer [2020-2024] Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Racer [2020-2024]vsMagnus Neo
PURE EV ETrance Neo

PURE EV ETrance Neo

79,699 - 1.06 Lakhs
Racer [2020-2024]vsETrance Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Racer [2020-2024]vsEpluto 7G
TVS Orbiter

TVS Orbiter

88,250 - 1.05 Lakhs
Racer [2020-2024]vsOrbiter
Honda QC1

Honda QC1

90,000
Racer [2020-2024]vsQC1
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Racer [2020-2024]vsReo

Odysse Electric Racer [2020-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    45 kmph
  • Range iconRange
    70 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.44 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    1.2 kW
View All Racer [2020-2024] SpecsView specs icon

Odysse Electric Racer [2020-2024] Variants

Odysse Electric Racer [2020-2024] price starts at ₹ 76,000 .
1 Variant Available
Racer [2020-2024] Lite
₹76,000*
45 kmph
70 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Odysse Electric Racer [2020-2024] Latest Updates

Calendar icon6 May 2025
Odysse Electric launches the HyFy, a low-speed electric scooter priced at ₹42,000, targeting urban commuters.Read Full Story

Odysse Electric Racer [2020-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Racer [2020-2024].
Odysse Electric Racer [2020-2024]
TVS Orbiter
VS
Odysse Electric Racer [2020-2024]Select model
TVS OrbiterSelect model
Select a feature you want to compare:
Front View
Seat View
Footspace View
Left View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Odysse Electric Racer [2020-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Odysse Electric Racer [2020-2024]
Odysse Electric Racer [2020-2024] image
Rs. 76,000Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy70 km-1200 W
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.635
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Racer [2020-2024]VSMagnus Neo
PURE EV ETrance NeoPURE EV ETrance Neo imageRs. 79,699Onwards--Scooters86 kgDiscDrumAlloy131-171 km4 Hours2.2 kWRacer [2020-2024]VSETrance Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWRacer [2020-2024]VSEpluto 7G
TVS OrbiterTVS Orbiter imageRs. 88,250Onwards
3.898
-Scooters112 kg---158 km4 Hours 10 Minutes1.8 kWRacer [2020-2024]VSOrbiter
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWRacer [2020-2024]VSQC1
Ola Electric S1 AirOla Electric S1 Air imageRs. 89,999Onwards
4.587
58 NmScooters99 kgDrumDrumAluminium Alloy151 km5 Hours6000 WRacer [2020-2024]VSS1 Air

EV Travel Cost Calculator

Estimate how much you can save by switching to an Electric Vehicle. Calculate yours by using this tool.
Odysse Electric Racer [2020-2024]
Hero Destini 110
VS
Selected Electric Bike
Odysse Electric Racer [2020-2024]Select model
Select Petrol Bike
Hero Destini 110Select model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Odysse Electric Racer [2020-2024] Images

Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 1
Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 2
Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 3
Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 4
Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 5
Odysse Electric Racer [2020-2024] Image 6

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
View all
  News

Odysse Electric Racer [2020-2024] Specifications and Features

Max Power1200 W
Battery Capacity1.44 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range70 km
Charging Time3 Hours 30 Minutes
Max Speed45 kmph
View all Racer [2020-2024] specs and features

Popular Odysse Electric Bikes

  • Popular
View all  Odysse Electric Bikes

Top Electric Bikes

Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹1.17 - 1.8 Lakhs
TVS iQube

TVS iQube

₹1.15 - 1.71 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

₹1.4 Lakhs Onwards
View allPopular Electric Bikes

Popular Scooters

ADMS DB

ADMS DB

1.33 Lakhs
DB Price in Delhi
ADMS EVA

ADMS EVA

1.35 Lakhs
EVA Price in Delhi
ADMS GTR

ADMS GTR

79,800
GTR Price in Delhi
ADMS Maevel

ADMS Maevel

97,000
Maevel Price in Delhi
ADMS Mantra

ADMS Mantra

57,999
Mantra Price in Delhi

View all  Popular Scooters

view all specs and features
HomeNew BikesOdysse Electric BikesOdysse Electric Racer [2020-2024]