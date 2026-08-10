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DISCONTINUED

KABIRA MOBILITY Aetos 100

₹55,000*
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Kabira Mobility Aetos 100 is discontinued and no longer produced.
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Kabira Mobility Aetos 100 Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Aetos 100vsWolf
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Aetos 100vsReo Li Plus
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Aetos 100vsReo
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Aetos 100vsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Aetos 100vsS1 Z
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

59,640
Aetos 100vsFlash

Kabira Mobility Aetos 100 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    24 kmph
  • Range iconRange
    110 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Aetos 100 SpecsView specs icon

Kabira Mobility Aetos 100 Variants

Kabira Mobility Aetos 100 price starts at ₹ 55,000 .
1 Variant Available
Aetos 100 Lithium Ion
₹55,000*
24 kmph
110 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kabira Mobility Aetos 100 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Aetos 100.
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Ampere Reo Li Plus
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Kabira Mobility Aetos 100 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Kabira Mobility Aetos 100
Kabira Mobility Aetos 100 image
Rs. 55,000Onwards--Scooters-DiscDiscAlloy110 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
527
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWAetos 100VSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WAetos 100VSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WAetos 100VSReo Li Plus
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
-Scooters-DrumDrumAlloy75-146 km5 Hours3000 WAetos 100VSS1 Z
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WAetos 100VSGig
Okinawa R30Okinawa R30 imageRs. 61,998Onwards
4.84
-Scooters-DrumDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WAetos 100VSR30

Kabira Mobility Aetos 100 Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Kabira Mobility Aetos 100 Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity35 Ah
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range110 km
Charging Time3-4 Hours
Max Speed24 kmph
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