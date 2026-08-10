Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Key Specs
- Speed50 kmph
- Range110 km
- Charging4 hrs
- Motor Power1 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Prevail Electric Wolfury [2021-2024]
|Rs. 89,999Onwards
|-
|-
|Scooters
|-
|-
|-
|Alloy
|-
|-
|-
|Bajaj Chetak
|Rs. 96,504Onwards
|-
|Scooters
|-
|-
|-
|Alloy
|153 km
|3 Hours
|-
|Wolfury [2021-2024]VSChetak
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Wolfury [2021-2024]VSMagnus Neo
|PURE EV ETrance Neo
|Rs. 79,699Onwards
|-
|-
|Scooters
|86 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|131-171 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Wolfury [2021-2024]VSETrance Neo
|PURE EV Epluto 7G Max
|Rs. 1.18 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|150-211 Km
|4-5 Hours
|2.2 kW
|Wolfury [2021-2024]VSEpluto 7G Max
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Wolfury [2021-2024]VSEpluto 7G
|Max Power
|1000 W
|Battery Capacity
|38.25 Ah
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Mobile Connectivity
|Yes
|Range
|110 km
|Headlight
|Yes
|Charging Time
|4 Hours
|Max Speed
|50 kmph
View all Popular Scooters