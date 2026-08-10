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DISCONTINUED

PREVAIL ELECTRIC Wolfury [2021-2024]

₹89,999*
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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] is discontinued and no longer produced.
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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Alternatives

Bajaj Chetak

Bajaj Chetak

96,504 - 1.39 Lakhs
Wolfury [2021-2024]vsChetak
Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Wolfury [2021-2024]vsMagnus Neo
PURE EV ETrance Neo

PURE EV ETrance Neo

79,699 - 1.06 Lakhs
Wolfury [2021-2024]vsETrance Neo
PURE EV Epluto 7G Max

PURE EV Epluto 7G Max

1.18 Lakhs
Wolfury [2021-2024]vsEpluto 7G Max
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Wolfury [2021-2024]vsEpluto 7G
TVS Orbiter

TVS Orbiter

88,250 - 1.05 Lakhs
Wolfury [2021-2024]vsOrbiter

Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Variants

Prevail Electric Wolfury [2021-2024] price starts at ₹ 89,999 .
1 Variant Available
Wolfury [2021-2024] STD
₹89,999*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Visual Comparison

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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Prevail Electric Wolfury [2021-2024]
Prevail Electric Wolfury [2021-2024] image
Rs. 89,999Onwards--Scooters---Alloy---
Bajaj ChetakBajaj Chetak imageRs. 96,504Onwards
4.6149
-Scooters---Alloy153 km3 Hours-Wolfury [2021-2024]VSChetak
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.621
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Wolfury [2021-2024]VSMagnus Neo
PURE EV ETrance NeoPURE EV ETrance Neo imageRs. 79,699Onwards--Scooters86 kgDiscDrumAlloy131-171 km4 Hours2.2 kWWolfury [2021-2024]VSETrance Neo
PURE EV Epluto 7G MaxPURE EV Epluto 7G Max imageRs. 1.18 LakhsOnwards--Scooters-DiscDrumAlloy150-211 Km4-5 Hours2.2 kWWolfury [2021-2024]VSEpluto 7G Max
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWWolfury [2021-2024]VSEpluto 7G

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Prevail Electric Wolfury [2021-2024]
Suzuki Access 125
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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Images

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News

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Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
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Prevail Electric Wolfury [2021-2024] Specifications and Features

Max Power1000 W
Battery Capacity38.25 Ah
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
Range110 km
HeadlightYes
Charging Time4 Hours
Max Speed50 kmph
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