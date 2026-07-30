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MARUTI SUZUKI XL6 [2019-2022]

₹9.85 - 11.61 Lakhs*
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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] is discontinued and no longer produced.
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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Alternatives

Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

8.85 - 12.99 Lakhs
XL6 [2019-2022]vsErtiga
Toyota Rumion

Toyota Rumion

9.79 - 14.21 Lakhs
XL6 [2019-2022]vsRumion
Kia Carens

Kia Carens

11.02 - 12.88 Lakhs
XL6 [2019-2022]vsCarens

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1462 cc
  • Mileage iconMileage
    17.99-19.01 kmpl
  • Power iconPower
    103 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    209 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    138 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1190 kg
View All XL6 [2019-2022] SpecsView specs icon

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Variants

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] price starts at ₹ 9.85 Lakhs and goes up to ₹ 11.61 Lakhs (Ex-showroom). Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] comes in 4 variants. Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]'s top variant is Alpha AT Petrol.
Filter variants by:
Icon checkAll
Petrol
Automatic
Manual
4 Variants Available
XL6 [2019-2022] Zeta MT Petrol
₹9.85 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Manual
XL6 [2019-2022] Alpha MT Petrol
₹10.41 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Manual
XL6 [2019-2022] Zeta AT Petrol
₹11.05 Lakhs*
1462 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with XL6 [2019-2022].
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]
Maruti Suzuki Ertiga
VS
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]Select model
Maruti Suzuki ErtigaSelect model
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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] image
Rs. 9.85 LakhsOnwards-103 bhp138 NmManual, AutomaticMUV2-1802094445177517005.2
Maruti Suzuki ErtigaMaruti Suzuki Ertiga imageRs. 8.85 LakhsOnwards
4.2501
102 bhp136.8 NmManual, AutomaticMUV6
3/5
--4395 mm1735 mm1690 mm5.2 metresXL6 [2019-2022]VSErtiga
Toyota RumionToyota Rumion imageRs. 9.79 LakhsOnwards
4.319
102 bhp136.8 NmManual, AutomaticMUV4---4420 mm1735 mm1690 mm5.2 metresXL6 [2019-2022]VSRumion
Kia CarensKia Carens imageRs. 11.02 LakhsOnwards
4.4544
113 bhp250 NmManualMUV6
3/5
195 mm216 litres4540 mm1800 mm1708 mm-XL6 [2019-2022]VSCarens

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Images

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 1
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 2
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 3
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 4
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 5
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Image 6

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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Specifications and Features

Max Power103 bhp
Rear AC VentsYes
Body TypeMUV
AirbagsYes
Max Torque138 Nm
Keyless EntryYes
Mileage17.99 kmpl
TransmissionManual,Automatic
Engine1462 cc
Fuel TypePetrol
View all XL6 [2019-2022] specs and features

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Mileage

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]'s petrol variant is 19.01 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Zeta MT Petrol comes with a 45 litres fuel tank.

Select Variant:
Zeta MT Petrol
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
19.01

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