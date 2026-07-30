Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Key Specs
- Engine1462 cc
- Mileage17.99-19.01 kmpl
- Power103 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space209 litres
- Max Torque138 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight1190 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]
|Rs. 9.85 LakhsOnwards
|-
|103 bhp
|138 Nm
|Manual, Automatic
|MUV
|2
|-
|180
|209
|4445
|1775
|1700
|5.2
|Maruti Suzuki Ertiga
|Rs. 8.85 LakhsOnwards
|102 bhp
|136.8 Nm
|Manual, Automatic
|MUV
|6
|-
|-
|4395 mm
|1735 mm
|1690 mm
|5.2 metres
|XL6 [2019-2022]VSErtiga
|Toyota Rumion
|Rs. 9.79 LakhsOnwards
|102 bhp
|136.8 Nm
|Manual, Automatic
|MUV
|4
|-
|-
|-
|4420 mm
|1735 mm
|1690 mm
|5.2 metres
|XL6 [2019-2022]VSRumion
|Kia Carens
|Rs. 11.02 LakhsOnwards
|113 bhp
|250 Nm
|Manual
|MUV
|6
|195 mm
|216 litres
|4540 mm
|1800 mm
|1708 mm
|-
|XL6 [2019-2022]VSCarens
|Max Power
|103 bhp
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|MUV
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|138 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|17.99 kmpl
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1462 cc
|Fuel Type
|Petrol
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]'s petrol variant is 19.01 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Zeta MT Petrol comes with a 45 litres fuel tank.
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