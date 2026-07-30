Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]'s petrol variant is 19.01 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Zeta MT Petrol comes with a 45 litres fuel tank.