Lamborghini Huracan Evo Spyder Key Specs
- Engine5204 cc
- Mileage7-7.1 kmpl
- Power602 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space150 litres
- Max Torque600 Nm
- Drive TrainAWD
- Kerb Weight1542 kg
Lamborghini Huracan Evo Spyder is priced between Rs. 3.54 - 4.1 Cr (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Lamborghini Huracan Evo Spyder is available in 2 variants - RWD, AWD.
Lamborghini Huracan Evo Spyder comes in eight colour options: Giallo Tenerife, Nero Granatus, Bianco Icarus, Blue Glavco, Viola Aletheia, Verde Selvans, Blu Sideris, Blu Galvco.
Lamborghini Huracan Evo Spyder comes in petrol engine options, comes with 5204 cc engine, and features a Convertible body type.
Lamborghini Huracan Evo Spyder rivals are Mercedes-Benz Maybach SL 680, Lotus Emira.
Lamborghini Huracan Evo Spyder comes with a mileage of 7.1 kmpl (Company claimed).
Lamborghini Huracan Evo Spyder offers a 2 Seater configuration.
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Lamborghini Huracan Evo Spyder
|Rs. 3.54 CrOnwards
|602 bhp
|600 Nm
|Automatic
|6
|150
|4520
|2236
|1180
|-
|Mercedes-Benz Maybach SL 680
|Rs. 4.2 CrOnwards
|-
|577 bhp
|800 Nm
|Automatic
|-
|240 litres
|4697 mm
|2100 mm
|1358 mm
|6.1 metres
|Huracan Evo SpyderVSMaybach SL 680
|Lotus Emira
|Rs. 3.22 CrOnwards
|-
|400 bhp
|430 Nm
|Automatic
|-
|-
|4412 mm
|1895 mm
|1225 mm
|-
|Huracan Evo SpyderVSEmira
Lamborghini Huracan Evo Spyder is available in the 8 Colours in India.
|Max Power
|602 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Convertible
|Max Torque
|600 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|7.1 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|5204 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|324 Kmph
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