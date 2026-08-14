PriceSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
1/12

LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder

₹3.54 - 4.1 Cr*
*Ex-showroom price
5.0
1
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Lamborghini Huracan Evo Spyder Price:

Lamborghini Huracan Evo Spyder is priced between Rs. 3.54 - 4.1 Cr (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Lamborghini Huracan Evo Spyder?

The Lamborghini Huracan Evo Spyder is available in 2 variants - RWD, AWD.

What are the Lamborghini Huracan Evo Spyder colour options?

Lamborghini Huracan Evo Spyder comes in eight colour options: Giallo Tenerife, Nero Granatus, Bianco Icarus, Blue Glavco, Viola Aletheia, Verde Selvans, Blu Sideris, Blu Galvco.

What are the engine, performance, and specifications of Lamborghini Huracan Evo Spyder?

Lamborghini Huracan Evo Spyder comes in petrol engine options, comes with 5204 cc engine, and features a Convertible body type.

Which are the major rivals of Lamborghini Huracan Evo Spyder?

Lamborghini Huracan Evo Spyder rivals are Mercedes-Benz Maybach SL 680, Lotus Emira.

What is the mileage of Lamborghini Huracan Evo Spyder?

Lamborghini Huracan Evo Spyder comes with a mileage of 7.1 kmpl (Company claimed).

What is the Seating Capacity of Lamborghini Huracan Evo Spyder?

Lamborghini Huracan Evo Spyder offers a 2 Seater configuration.

Lamborghini Huracan Evo Spyder Key Specs

  • Engine iconEngine
    5204 cc
  • Mileage iconMileage
    7-7.1 kmpl
  • Power iconPower
    602 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    150 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    600 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1542 kg
View All Huracan Evo Spyder SpecsView specs icon

Lamborghini Huracan Evo Spyder Variants

Lamborghini Huracan Evo Spyder price starts at ₹ 3.54 Cr and goes up to ₹ 4.1 Cr (Ex-showroom). Lamborghini Huracan Evo Spyder comes in 2 variants. Lamborghini Huracan Evo Spyder's top variant is AWD.
2 Variants Available
Huracan Evo Spyder RWD
₹3.54 Cr*
5204 cc
Petrol
Automatic
Huracan Evo Spyder AWD
₹4.1 Cr*
5204 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Lamborghini Huracan Evo Spyder Latest Updates

Calendar icon23 Jul 2026
Car depreciation affects value; understanding it helps make informed ownership decisions and minimizes financial loss.Read Full Story
Calendar icon17 Jun 2026
The article highlights five compact SUVs—Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue, and Nissan Magnite—emphasizing their features and performance.Read Full Story
Calendar icon12 May 2026
The article highlights underrated SUVs from various brands, detailing their specifications, pricing, and features.Read Full Story
Calendar icon23 Apr 2026
The article reviews various affordable vehicles with AMT options, highlighting features, prices, and fuel efficiency.Read Full Story
Calendar icon1 Apr 2026
This guide recommends five efficient automatic hatchbacks perfect for commuting and navigating urban environments.Read Full Story

Lamborghini Huracan Evo Spyder Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Huracan Evo Spyder.
Lamborghini Huracan Evo Spyder
Mercedes-Benz Maybach SL 680
VS
Lamborghini Huracan Evo SpyderSelect model
Mercedes-Benz Maybach SL 680Select model
Select a feature you want to compare:
Left Side View
Front Right Side
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Lamborghini Huracan Evo Spyder comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Lamborghini Huracan Evo Spyder
Lamborghini Huracan Evo Spyder image
Rs. 3.54 CrOnwards
51
602 bhp600 NmAutomatic6150452022361180-
Mercedes-Benz Maybach SL 680Mercedes-Benz Maybach SL 680 imageRs. 4.2 CrOnwards-577 bhp800 NmAutomatic-240 litres4697 mm2100 mm1358 mm6.1 metresHuracan Evo SpyderVSMaybach SL 680
Lotus EmiraLotus Emira imageRs. 3.22 CrOnwards-400 bhp430 NmAutomatic--4412 mm1895 mm1225 mm-Huracan Evo SpyderVSEmira

Lamborghini Huracan Evo Spyder Images

Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 1
Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 2
Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 3
Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 4
Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 5
Lamborghini Huracan Evo Spyder Image 6

Lamborghini Huracan Evo Spyder Colours

Lamborghini Huracan Evo Spyder is available in the 8 Colours in India.

Giallo Tenerife
Nero Granatus
Bianco Icarus
Blue Glavco
Viola Aletheia
Verde Selvans
Blu Sideris
Blu Galvco
Giallo tenerife

Lamborghini Huracan Evo Spyder Alternatives

Mercedes-Benz Maybach SL 680

Mercedes-Benz Maybach SL 680

4.2 Cr
Huracan Evo SpydervsMaybach SL 680
Lotus Emira

Lotus Emira

3.22 Cr
Huracan Evo SpydervsEmira

Lamborghini Huracan Evo Spyder User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review

User Reviews

Best for speed lovers luxury and thriller.
Brutal power, insane looks, and pure driving excitement — Lamborghini is not just a car; it’s an experience. From the aggressive design to the roaring engine sound, every detail feels futuristic and thrilling. It may be expensive and impractical for daily use, but when it comes to attention and adrenaline, nothing matches it.
By: Kavita choudhary (May 14, 2026)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

News

Mahindra’s Global Pik Up takes the Scorpio N’s rugged DNA into a larger lifestyle pickup format with a dedicated cargo bed.
Mahindra Scorpio N Pick Up Live Launch And Latest Updates: Prices, Features, Variants, Colours, and Specs
14 Aug 2026
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
14 Aug 2026
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
14 Aug 2026
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
14 Aug 2026
With the latest crop of electric cars fundamentally flipping the script against diesel SUVs, switching to an EV for the highway is no longer a compromise, but an upgrade.
5 EVs I would choose over a diesel SUV for highway driving
14 Aug 2026
View all
  News

Lamborghini Huracan Evo Spyder Specifications and Features

Max Power602 bhp
AirbagsYes
Body TypeConvertible
Max Torque600 Nm
Keyless EntryYes
Mileage7.1 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine5204 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed324 Kmph
View all Huracan Evo Spyder specs and features

Popular Lamborghini Cars

  • Popular
View all  Lamborghini Cars

Top Luxury Cars

Land Rover Defender

Land Rover Defender

₹1.07 - 2.62 Cr
Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover

₹2.4 - 4.66 Cr
Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

₹1.2 - 1.3 Cr
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹2.18 - 2.25 Cr
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

₹51.8 - 55 Lakhs
Porsche 911

Porsche 911

₹2.11 - 3.82 Cr
View allPopular Luxury Cars

Popular Convertible Cars

Lotus Emira

Lotus Emira

3.22 Cr
Emira Price in Delhi
UPCOMING
Maserati GranCabrio Facelift

Maserati GranCabrio Facelift

3.1 - 4.1 Cr
View upcoming Cars
Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet

Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet

1.3 Cr
AMG E53 Cabriolet Price in Delhi
Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Mercedes-Benz CLE Cabriolet

1.11 Cr
CLE Cabriolet Price in Delhi
UPCOMING
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

80 - 84 Lakhs
View upcoming Cars

View all  Popular Convertible Cars

view all specs and features
HomeNew CarsLamborghini CarsLamborghini Huracan Evo Spyder