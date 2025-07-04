hamburger icon
SR 175PriceMileageUser ReviewsColoursImages
Aprilia SR 175 Right View
1/1

Aprilia SR 175 Specifications

Aprilia SR 175 starting price is Rs. 1,18,760 in India. Aprilia SR 175 is available in 2 variant and Powered by a 174.7 cc engine. Aprilia SR 175 mileage is 40 kmpl.
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
1.19 - 1.23 Lakhs*
Get On Road Price
*Ex-showroom price
Delhi
Check Offers
WhatsApp IconGet Specifications Detail

Aprilia SR 175 Specs

Aprilia SR 175 comes with 174.7 cc engine. It comes with Automatic transmission. The price of SR 175 starts at Rs. 1.19 Lakhs (ex-showroom price). A two-seat model, Aprilia SR 175 sits in the ...Read More

Aprilia SR 175 Specifications and Features

Select Variant:
hp.e GP Replica
SPECIFICATIONSFEATURES

Dimensions and Capacity

Additional Storage
Yes

Tyres and Brakes

ABS
Single Channel
Wheel Size
Front :-355.6 mm,Rear :-355.6 mm
Front Brake
Disc
Wheels Type
Alloy
Rear Brake
Drum

Mileage and Performance

Max Speed
95 kmph

Engine and Transmission

Max Power
13.26 PS @ 7200 rpm
Stroke
60.6 mm
Max Torque
14.14 Nm @ 6000 rpm
Transmission
Automatic
Drive Type
Belt Drive
Displacement
174.7 cc
Fuel Type
Petrol
Engine Type
Single cylinder, 4 stroke, SOHC 3 valve
Cooling System
Air Cooled
Clutch
Self Ventilating Dry Centrifugal Clutch
No Of Cylinders
1
Starting
Self Start Only
Valve Per Cylinder
3
Gear Box
CVT
Fuel Supply
Electronic Injection
Bore
60.6 mm
Emission Type
bs6-2.0

Chassis and Suspension

Body Graphics
Yes
Front Suspension
Telescopic Fork
Rear Suspension
Monoshock Absorber

Features and Safety

Speedometer
Digital
Call/SMS Alerts
Yes
Odometer
Digital
Clock
Yes
Instrument Console
Digital
Underseat storage
Yes
Bluetooth Connectivity
Yes
Tachometer
Digital
Tripmeter
Digital
Seat Type
Single
Roadside Assistance
Yes
Console
Digital
Pass Switch
Yes
Passenger Footrest
Yes
USB Charging Port
Yes
Display
Yes

Electricals

Tail Light
LED
Turn Signal Lamp
LED
Low Fuel Indicator
Yes
Headlight
LED

Aprilia SR 175 Alternatives

Aprilia SR 160

Aprilia SR 160

1.21 - 1.29 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
SR 160 Specs
Aprilia SXR 160

Aprilia SXR 160

1.32 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
SXR 160 Specs
UPCOMING
Lambretta V125

Lambretta V125

1 Lakhs OnwardsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Bikes
Yamaha Aerox 155

Yamaha Aerox 155

1.38 - 1.53 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aerox 155 Specs
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

1.09 - 1.18 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Ntorq 150 Specs
Aprilia SR 125

Aprilia SR 125

1.11 - 1.13 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
SR 125 Specs

Aprilia SR 175 User Reviews & Ratings

4
1 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
1
5 ratingrating star
0
Write a Review
Best looks
This is one of the best bikes in its segment, with a striking look. Excellent speed, good mileage, a stunning design, and a great color combination.
By: Prateek chawla (Sept 24, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Aprilia SR 175 Related News

View all
 Aprilia SR 175 Related News

Aprilia SR 175 Variants & Price List

Aprilia SR 175 price starts at ₹ 1.19 Lakhs and goes up to ₹ 1.23 Lakhs (Ex-showroom). Aprilia SR 175 comes in 2 variants. Aprilia SR 175's top variant is hp.e GP Replica

1.19 Lakhs*
174.7 cc
13.26 PS
1.23 Lakhs*
174.7 cc
13.26 PS
*Disclaimer:The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Popular Aprilia Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Aprilia Bikes

Latest Bikes in India 2026

Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

1.68 Lakhs
Check Offers
Ampere Magnus G Max

Ampere Magnus G Max

94,999
Check Offers
Zelio Logix

Zelio Logix

56,551
Check Offers
Suzuki e Access

Suzuki e Access

1.88 Lakhs
Check Offers
KTM RC 160

KTM RC 160

1.85 Lakhs
Check Offers

Popular Bikes in India 2026

TVS iQube

TVS iQube

1.11 - 1.62 Lakhs
Check Offers
Matter Aera

Matter Aera

1.83 - 1.94 Lakhs
Check Offers
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.83 - 2.18 Lakhs
Check Offers
Honda SP 125

Honda SP 125

86,378 - 94,069
Check Offers
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

1.6 - 2.02 Lakhs
Check Offers

Upcoming Bikes in India 2026

Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

2.9 Lakhs Exp. Price
Check details
Lambretta V125

Lambretta V125

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

3.5 Lakhs Exp. Price
Check details
Yamaha RX 100

Yamaha RX 100

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Honda Activa 7G

Honda Activa 7G

79,000 Exp. Price
Check details