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DISCONTINUED

VESPA SXL 125 [2020-2025]

₹1.35 - 1.41 Lakhs*
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Vespa SXL 125 [2020-2025] is discontinued and no longer produced.
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Vespa SXL 125 [2020-2025] Alternatives

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SXL 125 [2020-2025]vsVXL 125

Vespa SXL 125 [2020-2025] Key Specs

  • Engine iconEngine
    124 cc
  • Mileage iconMileage
    55 kmpl
  • Power iconPower
    9.77 ps
  • Speed iconSpeed
    90 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    10.11 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    115 kg
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Vespa SXL 125 [2020-2025] Variants

Vespa SXL 125 [2020-2025] price starts at ₹ 1.35 Lakhs and goes up to ₹ 1.41 Lakhs (Ex-showroom). Vespa SXL 125 [2020-2025] comes in 3 variants. Vespa SXL 125 [2020-2025]'s top variant is Racing Sixties.
3 Variants Available
SXL 125 [2020-2025] STD
₹1.35 Lakhs*
124.45 cc
90 kmph
SXL 125 [2020-2025] Dual
₹1.38 Lakhs*
124.45 cc
90 kmph
SXL 125 [2020-2025] Racing Sixties
₹1.41 Lakhs*
124.45 cc
90 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Vespa SXL 125 [2020-2025] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with SXL 125 [2020-2025].
Vespa SXL 125 [2020-2025]
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Vespa SXL 125 [2020-2025] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Vespa SXL 125 [2020-2025]
Vespa SXL 125 [2020-2025] image
Rs. 1.35 LakhsOnwards-124.45 cc9.77 PS9.6 NmScooters115 kg1770 mmDiscDrumAlloy
TVS iQubeTVS iQube imageRs. 1.15 LakhsOnwards
4.1462
-4.4 kW-Scooters132 kg1805 mmDiscDrumAlloySXL 125 [2020-2025]VSiQube
Bajaj ChetakBajaj Chetak imageRs. 96,504Onwards
4.6149
---Scooters----AlloySXL 125 [2020-2025]VSChetak
Ather Energy RiztaAther Energy Rizta imageRs. 1.17 LakhsOnwards
4.4161
---Scooters125 kg1850 mm---SXL 125 [2020-2025]VSRizta
Ather Energy 450SAther Energy 450S imageRs. 84,341Onwards
4.72
--22 NmScooters108 kg-DiscDiscAlloySXL 125 [2020-2025]VS450S
Simple Energy OneS Gen 2Simple Energy OneS Gen 2 imageRs. 1.5 LakhsOnwards
4.6125
-6.4 kW52 NmScooters118 kg-DiscDrumAlloySXL 125 [2020-2025]VSOneS Gen 2

Vespa SXL 125 [2020-2025] Images

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Vespa SXL 125 [2020-2025] Specifications and Features

Max Power9.77 PS
Body TypeScooters
Max Torque10.11 Nm
Kick and Self StartYes
TransmissionAutomatic
Mileage55 kmpl
HeadlightLED
Engine124.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed90 kmph
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