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SIMPLE ENERGY Ultra

₹2.35 Lakhs*
*Ex-showroom price
EMIs starting from ₹4765
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Simple Energy Ultra Key Specs

  • Speed iconSpeed
    115 kmph
  • Range iconRange
    400 km
  • Charging iconCharging
    8.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    6.5 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    8.8 kW
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Simple Energy Ultra Variants

Simple Energy Ultra price starts at ₹ 2.35 Lakhs .
1 Variant Available
Ultra STD
₹2.35 Lakhs*
115 kmph
400 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Simple Energy Ultra Latest Updates

Calendar icon17 May 2026
The article reviews various electric scooters, emphasizing practicality and comfort for family buyers over flashy designs.Read Full Story
Calendar icon17 Apr 2026
The Simple Ultra and Ather 450 Apex electric scooters differ in pricing, range, performance, and features, targeting distinct buyers.Read Full Story
Calendar icon17 Apr 2026
Simple Energy launched the Ultra electric scooter, featuring a 400 km range and advanced tech, priced at ₹2.34 lakh.Read Full Story

Simple Energy Ultra Visual Comparison

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Simple Energy Ultra comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Simple Energy Ultra
Simple Energy Ultra image
Rs. 2.35 LakhsOnwards--Scooters-DiscDiscAlloy400 km8 Hours 30 Minutes8.8 kW
TVS iQubeTVS iQube imageRs. 1.15 LakhsOnwards
4.1459
-Scooters132 kgDiscDrumAlloy212 km4 Hours 18 Minutes4.4 kWUltraVSiQube
Ather Energy 450SAther Energy 450S imageRs. 84,341Onwards
4.51
22 NmScooters108 kgDiscDiscAlloy161 km5 Hours 30 Minutes5.4 kWUltraVS450S
Ather Energy RiztaAther Energy Rizta imageRs. 1.17 LakhsOnwards
4.4160
-Scooters125 kg---159 km6 Hours 30 Minutes4.3 kWUltraVSRizta
Simple Energy OneS Gen 2Simple Energy OneS Gen 2 imageRs. 1.5 LakhsOnwards
4.6125
52 NmScooters118 kgDiscDrumAlloy190 km4 Hours8.5 kWUltraVSOneS Gen 2
Ather Energy 450XAther Energy 450X imageRs. 1.5 LakhsOnwards
4.53
-Scooters108 kgDiscDiscAlloy161 km4 Hours 30 Minutes6400 WUltraVS450X
TVS XTVS X imageRs. 2.64 LakhsOnwards--Scooters----140 km4 Hours 30 Minutes7 kWUltraVSX

Simple Energy Ultra Images

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Simple Energy Ultra Colours

Simple Energy Ultra is available in the 1 Colour in India.

Orange
Orange

Simple Energy Ultra Alternatives

TVS iQube

TVS iQube

1.15 - 1.71 Lakhs
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UltravsiQube
Ather Energy 450S

Ather Energy 450S

84,341 - 1.53 Lakhs
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Ultravs450S
Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

1.17 - 1.8 Lakhs
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UltravsRizta
Simple Energy OneS Gen 2

Simple Energy OneS Gen 2

1.5 Lakhs
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UltravsOneS Gen 2
Ather Energy 450X

Ather Energy 450X

1.5 - 1.8 Lakhs
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Ultravs450X
Vida V2

Vida V2

74,000 - 1.45 Lakhs
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UltravsV2

News

A detailed comparison of the Simple Ultra and Ather 450 Apex, focusing on pricing, range, performance, and features
Simple Ultra Vs Ather 450 Apex: Price, features and Range Comparison
17 Apr 2026
2026 Tata Tiago first drive review: More comfort than its size suggests
2026 Tata Tiago first drive review: More comfort than its size suggests
7 Jun 2026
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5 Jun 2026
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5 Jun 2026
Tata Harrier EV boasts a ground clearance of 205 mm and has a starting ex-showroom price of <span class='webrupee'>₹</span>21.49 lakh
3 electric SUVs with high ground clearance I would buy for bad roads and monsoon flooding
5 Jun 2026
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  News

Simple Energy Ultra Specifications and Features

Max Power8.8 kW
Body TypeScooters
Battery Capacity6.5 kWh
Charging PointYes
Max Torque72 Nm
TransmissionAutomatic
Range400 km
HeadlightLED
Charging Time8 Hours 30 Minutes
Max Speed115 kmph
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