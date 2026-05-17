Simple Energy Ultra Key Specs
- Speed115 kmph
- Range400 km
- Charging8.5 hrs
- Battery Capacity6.5 kWh
- Motor Power8.8 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Simple Energy Ultra
|Rs. 2.35 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|400 km
|8 Hours 30 Minutes
|8.8 kW
|TVS iQube
|Rs. 1.15 LakhsOnwards
|-
|Scooters
|132 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|212 km
|4 Hours 18 Minutes
|4.4 kW
|UltraVSiQube
|Ather Energy 450S
|Rs. 84,341Onwards
|22 Nm
|Scooters
|108 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|161 km
|5 Hours 30 Minutes
|5.4 kW
|UltraVS450S
|Ather Energy Rizta
|Rs. 1.17 LakhsOnwards
|-
|Scooters
|125 kg
|-
|-
|-
|159 km
|6 Hours 30 Minutes
|4.3 kW
|UltraVSRizta
|Simple Energy OneS Gen 2
|Rs. 1.5 LakhsOnwards
|52 Nm
|Scooters
|118 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|190 km
|4 Hours
|8.5 kW
|UltraVSOneS Gen 2
|Ather Energy 450X
|Rs. 1.5 LakhsOnwards
|-
|Scooters
|108 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|161 km
|4 Hours 30 Minutes
|6400 W
|UltraVS450X
|TVS X
|Rs. 2.64 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|-
|-
|-
|-
|140 km
|4 Hours 30 Minutes
|7 kW
|UltraVSX
Simple Energy Ultra is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|8.8 kW
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|6.5 kWh
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|72 Nm
|Transmission
|Automatic
|Range
|400 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|8 Hours 30 Minutes
|Max Speed
|115 kmph
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