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XGT VPPriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsEMINews
Komaki XGT VP Front Left Side View
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KOMAKI XGT VP

Launched in Jan 2022

Review & Win ₹2000
₹62,305 - 84,681**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Specs
Colours
Variants
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XGT VP Key Specs

Speed

Category Average: 40.09 kmph

XGT VP: 70.0 kmph

Range

Category Average: 83.73 km

XGT VP: 72.5 km

Charging

Category Average: 4.48 hrs

XGT VP: 4.5 hrs

Battery

Category Average: 1.77 kwh

XGT VP: 1.68 kwh

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Komaki XGT VP Variants
Komaki XGT VP price starts at ₹ 62,305 and goes up to ₹ 84,681 (Ex-showroom). Komaki XGT VP ...Read More
2 Variants Available
60 V, 28 Ah₹62,305*
70 kmph
65 km
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.68 kWh
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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51 V, 33 Ah₹84,681*
70 kmph
75 km
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.68 kWh
Low Battery Indicator
Reverse Assist
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Komaki XGT VP Images

9 images
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Komaki XGT VP Colours

Komaki XGT VP is available in the 5 Colours in India.

Black
Grey
Red
Yellow
White

Komaki XGT VP Specifications and Features

Battery Capacity1.68 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
Range65-80 km
HeadlightLED
Charging Time4-5 Hours
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Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-7 Hrs.
Charging Time
4 Hours 30 Minutes
Charging Time
5 Hours
Charging Time
5-6 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4 Hrs.
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Range
75-80 km
Range
60 km
Range
85 km
Range
70-80 km
Range
60-70 km
Range
90 km
Range
75 Km
Range
100-110 km
Range
100 km
Range
121 km
Range
80-100 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
2100 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
ALLOY
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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Komaki XGT VP EMI

Select Variant:
60 V, 28 Ah
70 kmph | 65-70 km
₹ 62,305*
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60 V, 28 Ah
70 kmph | 65-70 km
₹62,305*
51 V, 33 Ah
70 kmph | 75-80 km
₹84,681*
EMI ₹1025.28/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
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