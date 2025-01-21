Launched in Jan 2022
Category Average: 40.09 kmph
XGT VP: 70.0 kmph
Category Average: 83.73 km
XGT VP: 72.5 km
Category Average: 4.48 hrs
XGT VP: 4.5 hrs
Category Average: 1.77 kwh
XGT VP: 1.68 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Battery Capacity
|1.68 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Range
|65-80 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|4-5 Hours
Komaki XGT VP
₹62,305*
₹69,093*
₹74,000*
₹72,910*
₹74,500*
₹70,000*
₹74,900*
₹74,990*
₹67,990*
₹74,999*
₹74,999*
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-7 Hrs.
Charging Time
4 Hours 30 Minutes
Charging Time
5 Hours
Charging Time
5-6 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4 Hrs.
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
3-4 Hours
Range
75-80 km
Range
60 km
Range
85 km
Range
70-80 km
Range
60-70 km
Range
90 km
Range
75 Km
Range
100-110 km
Range
100 km
Range
121 km
Range
80-100 km
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
2100 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel Wheels
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
ALLOY
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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