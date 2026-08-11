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DISCONTINUED

VESPA LX 125

₹93,470*
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Vespa LX 125 is discontinued and no longer produced.
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Vespa LX 125 Key Specs

  • Engine iconEngine
    124 cc
  • Mileage iconMileage
    45 kmpl
  • Power iconPower
    9.92 ps
  • Speed iconSpeed
    90 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    9.6 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    115 kg
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Vespa LX 125 Variants

Vespa LX 125 price starts at ₹ 93,470 .
1 Variant Available
LX 125 BS6
₹93,470*
124.45 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Vespa LX 125 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with LX 125.
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Vespa LX 125 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Vespa LX 125
Vespa LX 125 image
Rs. 93,470Onwards-124.45 cc9.92 PS9.60 NmScooters115 kg1770 mmDrumDrumCast Aluminium
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
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-2.4 kW-Scooters103 kg---SteelLX 125VSMagnus Neo
Suzuki Access 125Suzuki Access 125 imageRs. 77,684Onwards
4.5199
124 cc8.42 PS10.2 NmScooters105 kg1835 mmDiscDrumAlloyLX 125VSAccess 125
Suzuki AvenisSuzuki Avenis imageRs. 83,793Onwards
4.4108
124.3 cc8.7 PS10 NmScooters106 kg1895 mmDiscDrumAlloyLX 125VSAvenis
Suzuki Burgman StreetSuzuki Burgman Street imageRs. 1.02 LakhsOnwards-124 cc8.4 PS10 NmScooters115 kg1860 mmDiscDrumAlloyLX 125VSBurgman Street
Yamaha Fascino 125Yamaha Fascino 125 imageRs. 77,200Onwards
3.7372
125 cc8.2 PS10.3 NmScooters98 kg1920 mmDiscDrumAlloyLX 125VSFascino 125

Vespa LX 125 Images

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Vespa LX 125 Specifications and Features

Max Power9.92 PS
Body TypeScooters
Max Torque9.60 Nm
Kick and Self StartYes
TransmissionAutomatic
Mileage45.0 kmpl
HeadlightLED
Engine124.0 cc
Max Speed90 kmph
Fuel TypePetrol
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