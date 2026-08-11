Vespa LX 125 Key Specs
- Engine124 cc
- Mileage45 kmpl
- Power9.92 ps
- Speed90 kmph
- Max Torque9.6 Nm
- Kerb Weight115 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Vespa LX 125
|Rs. 93,470Onwards
|-
|124.45 cc
|9.92 PS
|9.60 Nm
|Scooters
|115 kg
|1770 mm
|Drum
|Drum
|Cast Aluminium
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|2.4 kW
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|-
|Steel
|LX 125VSMagnus Neo
|Suzuki Access 125
|Rs. 77,684Onwards
|124 cc
|8.42 PS
|10.2 Nm
|Scooters
|105 kg
|1835 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|LX 125VSAccess 125
|Suzuki Avenis
|Rs. 83,793Onwards
|124.3 cc
|8.7 PS
|10 Nm
|Scooters
|106 kg
|1895 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|LX 125VSAvenis
|Suzuki Burgman Street
|Rs. 1.02 LakhsOnwards
|-
|124 cc
|8.4 PS
|10 Nm
|Scooters
|115 kg
|1860 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|LX 125VSBurgman Street
|Yamaha Fascino 125
|Rs. 77,200Onwards
|125 cc
|8.2 PS
|10.3 Nm
|Scooters
|98 kg
|1920 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|LX 125VSFascino 125
|Max Power
|9.92 PS
|Body Type
|Scooters
|Max Torque
|9.60 Nm
|Kick and Self Start
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Mileage
|45.0 kmpl
|Headlight
|LED
|Engine
|124.0 cc
|Max Speed
|90 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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