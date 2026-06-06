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KTM 390 Duke R

₹3.39 Lakhs*
*Ex-showroom price
EMIs starting from ₹6874
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KTM 390 Duke R Price:

KTM 390 Duke R is priced at Rs. 3.39 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for KTM 390 Duke R?

The KTM 390 Duke R is available in 1 variant - STD.

What are the engine, performance, and specifications of KTM 390 Duke R?

KTM 390 Duke R comes in petrol engine options, comes with 398.63 cc engine, and features a Sports Naked Bikes, Sports Bikes body type.

Which are the major rivals of KTM 390 Duke R?

KTM 390 Duke R rivals are QJ Motor SRK 400, KTM RC 390, KTM RC 390 [2026], KTM 390 Duke, Yamaha MT-03, Yamaha R3.

What is the mileage of KTM 390 Duke R?

KTM 390 Duke R comes with a mileage of 30 kmpl (Company claimed).

KTM 390 Duke R Key Specs

  • Engine iconEngine
    398.63 cc
  • Mileage iconMileage
    30 kmpl
  • Power iconPower
    46 ps
  • Speed iconSpeed
    167 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    39 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    168.3 kg
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KTM 390 Duke R Variants

KTM 390 Duke R price starts at ₹ 3.39 Lakhs .
1 Variant Available
390 Duke R STD
₹3.39 Lakhs*
398.63 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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KTM 390 Duke R Latest Updates

Calendar icon18 May 2026
The ARAI successfully conducted its first far-side sled test, enhancing vehicle safety testing capabilities in India.Read Full Story

KTM 390 Duke R Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with 390 Duke R.
KTM 390 Duke R
QJ Motor SRK 400
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KTM 390 Duke R comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
KTM 390 Duke R
KTM 390 Duke R image
Rs. 3.39 LakhsOnwards-398.63 cc-39 NmSports Naked Bikes, Sports Bikes168.3 kg----
QJ Motor SRK 400QJ Motor SRK 400 imageRs. 3.89 LakhsOnwards-400 cc41.46 PS37 NmSports Naked Bikes186 mm2080 mmDouble DiscDiscAlloy390 Duke RVSSRK 400
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KTM 390 Duke R Specifications and Features

Max Power46 PS
Body TypeSports Naked Bikes, Sports Bikes
Max Torque39 Nm
Mileage30 kmpl
TransmissionManual
Traction ControlYes
HeadlightLed
Engine398.63 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed167 kmph
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