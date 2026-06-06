KTM 390 Duke R Key Specs
- Engine398.63 cc
- Mileage30 kmpl
- Power46 ps
- Speed167 kmph
- Max Torque39 Nm
- Kerb Weight168.3 kg
KTM 390 Duke R is priced at Rs. 3.39 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The KTM 390 Duke R is available in 1 variant - STD.
KTM 390 Duke R comes in petrol engine options, comes with 398.63 cc engine, and features a Sports Naked Bikes, Sports Bikes body type.
KTM 390 Duke R rivals are QJ Motor SRK 400, KTM RC 390, KTM RC 390 [2026], KTM 390 Duke, Yamaha MT-03, Yamaha R3.
KTM 390 Duke R comes with a mileage of 30 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|KTM 390 Duke R
|Rs. 3.39 LakhsOnwards
|-
|398.63 cc
|-
|39 Nm
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|168.3 kg
|-
|-
|-
|-
|QJ Motor SRK 400
|Rs. 3.89 LakhsOnwards
|-
|400 cc
|41.46 PS
|37 Nm
|Sports Naked Bikes
|186 mm
|2080 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|390 Duke RVSSRK 400
|KTM RC 390
|Rs. 3.23 LakhsOnwards
|373.27 cc
|43.5 PS
|37 Nm
|Sports Bikes
|172 kg
|2145 mm
|Disc
|Disc
|-
|390 Duke RVSRC 390
|KTM 390 Duke
|Rs. 2.77 LakhsOnwards
|349 cc
|41.5 PS
|33.5 Nm
|Sports Naked Bikes
|168 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|390 Duke RVS390 Duke
|Yamaha MT-03
|Rs. 3.3 LakhsOnwards
|321 cc
|42 PS
|29.5 Nm
|Sports Naked Bikes
|167 Kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|390 Duke RVSMT-03
|Yamaha R3
|Rs. 3.39 LakhsOnwards
|321 cc
|42 PS
|29.5 Nm
|Sports Bikes
|169 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|-
|390 Duke RVSR3
|Max Power
|46 PS
|Body Type
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|Max Torque
|39 Nm
|Mileage
|30 kmpl
|Transmission
|Manual
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|Led
|Engine
|398.63 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|167 kmph
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