Essel Energy GET 7 Key Specs
- Speed25 kmph
- Range70 - 80 km
- Charging4.5 hrs
- Battery Capacity0.52 kWh
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Essel Energy GET 7
|Rs. 42,500Onwards
|-
|Cycles
|47 kg
|Drum
|Drum
|Spoke
|70 - 80 km
|-
|250 W
|Hero Lectro H3
|Rs. 27,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|GET 7VSH3
|Hero Lectro WINN-X
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|70-75 km
|8 Hours
|250 W
|GET 7VSWINN-X
|Hero Lectro C5X
|Rs. 41,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|3-4 Hours
|250 W
|GET 7VSC5X
|Hero Lectro F6i
|Rs. 60,999Onwards
|-
|Cycles
|70 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|55 km
|5-6 Hrs.
|250 W
|GET 7VSF6i
|Hero Lectro WINN
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|50-60 km
|-
|250 W
|GET 7VSWINN
|Toutche Electric Heileo H200
|Rs. 46,990Onwards
|-
|Cycles
|18.7 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|80 km
|4 Hours
|250 W
|GET 7VSHeileo H200
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Cycles
|Battery Capacity
|0.52 kWh
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|70-80 km
|Charging Time
|4-5 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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