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DISCONTINUED

ESSEL ENERGY GET 7

₹42,500 - 46,500*
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Essel Energy GET 7 is discontinued and no longer produced.
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Essel Energy GET 7 Alternatives

Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
GET 7vsH3
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
GET 7vsWINN-X
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
GET 7vsC5X
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
GET 7vsF6i
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
GET 7vsWINN
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
GET 7vsH5

Essel Energy GET 7 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    70 - 80 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.52 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Essel Energy GET 7 Variants

Essel Energy GET 7 price starts at ₹ 42,500 and goes up to ₹ 46,500 (Ex-showroom). Essel Energy GET 7 comes in 3 variants. Essel Energy GET 7's top variant is 16AH Li.
3 Variants Available
GET 7 11AH Li
₹42,500*
25 kmph
30 -
GET 7 13AH Li
₹44,450*
25 kmph
40 -
GET 7 16AH Li
₹46,500*
25 kmph
70 -
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Essel Energy GET 7 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Essel Energy GET 7
Essel Energy GET 7 image
Rs. 42,500Onwards-Cycles47 kgDrumDrumSpoke70 - 80 km-250 W
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WGET 7VSH3
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WGET 7VSWINN-X
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WGET 7VSC5X
Hero Lectro F6iHero Lectro F6i imageRs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 WGET 7VSF6i
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WGET 7VSWINN
Toutche Electric Heileo H200Toutche Electric Heileo H200 imageRs. 46,990Onwards-Cycles18.7 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WGET 7VSHeileo H200

Essel Energy GET 7 Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Essel Energy GET 7 Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.52 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range70-80 km
Charging Time4-5 Hours
Max Speed25 kmph
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