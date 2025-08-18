Category Average: 220.0 cc
Avenger Cruise 220: 220.0 cc
Category Average: 45.32 kmpl
Avenger Cruise 220: 40.0 kmpl
Category Average: 16.68 ps
Avenger Cruise 220: 19.03 ps
Category Average: 118.0 kmph
Avenger Cruise 220: 120.0 kmph
|Max Power
|19.03 PS @ 8500 rpm
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Max Torque
|17.55 Nm @ 7000 rpm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|40.0 kmpl
|Headlight
|Halogen
|Engine
|220.0 cc
|Max Speed
|120 Kmph
|Fuel Type
|Petrol
Bajaj Avenger Cruise 220
₹1.45 Lakhs*
₹1.43 Lakhs*
₹1.7 Lakhs*
₹1.35 Lakhs*
₹1.49 Lakhs*
₹1.5 Lakhs*
₹1.2 Lakhs*
₹1.45 Lakhs*
₹1.44 Lakhs*
₹1.47 Lakhs*
User Rating
2 Reviews
User Rating
-
User Rating
8 Reviews
User Rating
123 Reviews
User Rating
-
User Rating
118 Reviews
User Rating
7 Reviews
User Rating
7 Reviews
User Rating
-
User Rating
1 Reviews
Power
19.03 PS
Power
19.03 PS
Power
18.4 PS
Power
20.4 PS
Power
17.64 PS
Power
20.21 PS
Power
15 PS
Power
12.4 PS
Power
10.9 PS
Power
13.6 PS
Torque
17.55 Nm
Torque
17.55 Nm
Torque
14.1 Nm
Torque
19.93 Nm
Torque
17 Nm
Torque
27 Nm
Torque
13.7 Nm
Torque
13.3 Nm
Torque
11.6 Nm
Torque
13.8 Nm
Engine
220 cc
Engine
220
Engine
155 cc
Engine
225.9 cc
Engine
249 cc
Engine
349 cc
Engine
160 cc
Engine
149 cc
Engine
160 cc
Engine
155 cc
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
141 kg
Kerb Weight
160 kg
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
181 kg
Kerb Weight
156 kg
Kerb Weight
138 kg
Kerb Weight
129 kg
Kerb Weight
148 kg
Length
2210 mm
Length
2210 mm
Length
2015 mm
Length
2040 mm
Length
2070 mm
Length
2055 mm
Length
2210 mm
Length
2000 mm
Length
1960 mm
Length
2025 mm
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke Alloy Wheels
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Sports Naked Bikes, Sports Bikes
Body Type
Cruiser Bikes, Roadster Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Scooters
Body Type
Sports Bikes
|Currently viewing
|Avenger Cruise 220 vs Avenger 220 Street
|Avenger Cruise 220 vs MT 15 Version 2.0
|Avenger Cruise 220 vs Ronin
|Avenger Cruise 220 vs SRC 250
|Avenger Cruise 220 vs Hunter 350
|Avenger Cruise 220 vs Avenger Street 160
|Avenger Cruise 220 vs FZ-S Fi Hybrid
|Avenger Cruise 220 vs SXR 160
|Avenger Cruise 220 vs Gixxer SF
Popular Bajaj Bikes
