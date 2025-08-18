Avenger Cruise 220PriceSpecs & FeaturesUser ReviewsImagesMileageAlternativesVariantsDealersEMINews
Bajaj Avenger Cruise 220 Front Left View
View all Images

BAJAJ Avenger Cruise 220

₹1.45 Lakhs**Ex-showroom price
3.5
3
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants
EMI @ ₹2947/month
Get EMI Offers
Check Offers
Bajaj Avenger Cruise 220

Bajaj Avenger Cruise 220 Launch Date: Bajaj Avenger Cruise 220 was launched in India on June 15th, 2010. Bajaj Avenger Cruise 220 is a pleasure bike motorized by 220ccBS6 engine which prospers an ability of 18.4 bhp and a torque of 17.55Nm. With lead circle and backbeat brakes, Bajaj Avenger Cruise 220 advances up with contradictory-latch stopping order.

Bajaj Avenger Cruise 220 Price: Bajaj Avenger Cruise 220 is acquired in distinct versions. Where the counterbalance price of Rs. 1,33,140 in India. The bike shows off in two impressive hues, Moon White and Auburn Black. Mechanical enhancement accompanies a fuel injection system to the 220cc, individual cylinder, lubricate cooled, similar trace, SOHC motor of top of something torque on 7,000rpm. The engine is akin to a five-acceleration gearbox

Bajaj Avenger Cruise 220 Mileage: The undeniable mileage of the Bajaj Avenger Cruise 220 bike is setting out from 40km per liter.

Bajaj Avenger Cruise 220 Features: Avenger Cruise 220 BS6 persists to promote a usual cruiser motorcycle sketch with crouched dangle pillion, rear-away handlebar, a windscreen at the top, and a protracted wheelbase. The 3D trademark, accessories analysis to differing statures, and wire-spoke wheels enumerate an excellent touch to the complete kit. Hold power comes from a 280mm disc at the apex and a 130mm drum brake at the low end. The safety enmeshes on the motorcycle involves sole-channel ABS.

Bajaj Avenger Cruise 220 Performance: Bajaj Avenger Cruise 220 bike contributes to the commuters’ snug mounted position and healthy dealership chain and it is one of the most economical cruisers. On the conflicting side, the engine has an aura, and the gearbox could be additional accurate.

Bajaj Avenger Cruise 220 Design: This Avenger Cruise 220 bike measures 163 kg and has a fuel basin storage of 13 liters.

Bajaj Avenger Cruise 220 Rivals: Bajaj Avenger Street 160, Suzuki Intruder 150, Royal Enfield Bullet 350, Honda Hornet 2.0, Jawa Standard, Jawa 42, Honda Hness CB 350, Royal Enfield Meteor 350, and Bajaj Pulsar NS 200 were the rival entries of Bajaj Avenger Cruise 220 bike.
... Read More Read More Icon

Avenger Cruise 220 Key Specs

Engine

Category Average: 220.0 cc

Avenger Cruise 220: 220.0 cc

Mileage

Category Average: 45.32 kmpl

Avenger Cruise 220: 40.0 kmpl

Power

Category Average: 16.68 ps

Avenger Cruise 220: 19.03 ps

Speed

Category Average: 118.0 kmph

Avenger Cruise 220: 120.0 kmph

View all Avenger Cruise 220 Specs and Features

Bajaj Avenger Cruise 220 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Avenger Cruise 220.
VS
Bajaj Avenger Cruise 220
Bajaj Avenger 220 Street
Select a feature you want to compare:
Front View
Seat View
Engine View
Headlight View
Tank View
Rear Tyre View
Taillight View
Front Left View
Rear Left View
Front Tyre View
Rear Right View
Rear View
Front Right View
Left View
Right View
View more
Tap here to expand

Bajaj Avenger Cruise 220 Alternatives

Bajaj Avenger 220 Street

1.43 Lakhs
Check Offers
Avenger Cruise 220vsAvenger 220 Street

Yamaha MT 15 Version 2.0

1.7 - 1.8 Lakhs
Check Offers
Avenger Cruise 220vsMT 15 Version 2.0
UPCOMING

TVS Ntorq 150

1.4 Lakhs
Alert Me When Launched
View upcoming Bikes

TVS Ronin

1.35 - 1.73 Lakhs
Check Offers
Avenger Cruise 220vsRonin

QJ Motor SRC 250

1.49 Lakhs Onwards
Check Offers
Avenger Cruise 220vsSRC 250

Royal Enfield Hunter 350

1.5 - 1.82 Lakhs
Check Offers
Avenger Cruise 220vsHunter 350

Bajaj Avenger Cruise 220 Variants

Bajaj Avenger Cruise 220 price starts at ₹ 1.45 Lakhs .
1 Variant Available
Avenger Cruise 220 BS6₹1.45 Lakhs*
220 cc
120 kmph
Seat Type: Single
Clock: Digital
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 12V/ 8Ah
ABS: Single Channel
Body Graphics
View More
Check Offers

*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Bajaj Avenger Cruise 220 Images

17 images
View All Avenger Cruise 220 Images

Bajaj Avenger Cruise 220 Colours

Bajaj Avenger Cruise 220 is available in the 2 Colours in India.

Auburn black
Moon white

Bajaj Avenger Cruise 220 Specifications and Features

Max Power19.03 PS @ 8500 rpm
Body TypeCruiser Bikes
Max Torque17.55 Nm @ 7000 rpm
TransmissionManual
Mileage40.0 kmpl
HeadlightHalogen
Engine220.0 cc
Max Speed120 Kmph
Fuel TypePetrol
View all Avenger Cruise 220 specs and features

Bajaj Avenger Cruise 220 comparison with similar bikes

Bajaj Avenger Cruise 220
Bajaj Avenger 220 Street
Yamaha MT 15 Version 2.0
TVS Ronin
QJ Motor SRC 250
Royal Enfield Hunter 350
Bajaj Avenger Street 160
Yamaha FZ-S Fi Hybrid
Aprilia SXR 160
Suzuki Gixxer SF
₹1.45 Lakhs*
Check Offers
₹1.43 Lakhs*
Check Offers
₹1.7 Lakhs*
Check Offers
₹1.35 Lakhs*
Check Offers
₹1.49 Lakhs*
Check Offers
₹1.5 Lakhs*
Check Offers
₹1.2 Lakhs*
Check Offers
₹1.45 Lakhs*
Check Offers
₹1.44 Lakhs*
Check Offers
₹1.47 Lakhs*
Check Offers
User Rating
4.1
2 Reviews
User Rating
-
User Rating
4.2
8 Reviews
User Rating
4.3
123 Reviews
User Rating
-
User Rating
4.4
118 Reviews
User Rating
4.7
7 Reviews
User Rating
5.0
7 Reviews
User Rating
-
User Rating
5.0
1 Reviews
Power
19.03 PS
Power
19.03 PS
Power
18.4 PS
Power
20.4 PS
Power
17.64 PS
Power
20.21 PS
Power
15 PS
Power
12.4 PS
Power
10.9 PS
Power
13.6 PS
Torque
17.55 Nm
Torque
17.55 Nm
Torque
14.1 Nm
Torque
19.93 Nm
Torque
17 Nm
Torque
27 Nm
Torque
13.7 Nm
Torque
13.3 Nm
Torque
11.6 Nm
Torque
13.8 Nm
Engine
220 cc
Engine
220
Engine
155 cc
Engine
225.9 cc
Engine
249 cc
Engine
349 cc
Engine
160 cc
Engine
149 cc
Engine
160 cc
Engine
155 cc
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
141 kg
Kerb Weight
160 kg
Kerb Weight
163 kg
Kerb Weight
181 kg
Kerb Weight
156 kg
Kerb Weight
138 kg
Kerb Weight
129 kg
Kerb Weight
148 kg
Length
2210 mm
Length
2210 mm
Length
2015 mm
Length
2040 mm
Length
2070 mm
Length
2055 mm
Length
2210 mm
Length
2000 mm
Length
1960 mm
Length
2025 mm
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke Alloy Wheels
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Sports Naked Bikes, Sports Bikes
Body Type
Cruiser Bikes, Roadster Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Scooters
Body Type
Sports Bikes
Currently viewingAvenger Cruise 220 vs Avenger 220 StreetAvenger Cruise 220 vs MT 15 Version 2.0Avenger Cruise 220 vs RoninAvenger Cruise 220 vs SRC 250Avenger Cruise 220 vs Hunter 350Avenger Cruise 220 vs Avenger Street 160Avenger Cruise 220 vs FZ-S Fi HybridAvenger Cruise 220 vs SXR 160Avenger Cruise 220 vs Gixxer SF
*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

Bajaj Dealers in Delhi

Delhi
BAGGA LINK SERVICE LTD
Klj Complex Ii, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi, Delhi 110002
Baggalink Bajaj
B-Block, Saraswati Vihar,(Between Madhuban And Dipali Chowk),On Outer Ring Road, Delhi 110034
+91 - 9910399116
Baggalink Bajaj @ Mahipalpur
Nh 8, A - Block, Behind Hotel Classic Diomaplt, Mahipalpur, Delhi 110037
Global Bajaj @ South Ganesh Nagar
A 28, Mother Dairy Marg, South Ganesh Nagar, South, Block A, Ganesh Nagar 1, Patparganj, Delhi 110092
+91 - 9319421555
JSB Autocars Private Limited
Rzf 16 Mahavir Enclave New Delhi, Delhi, Delhi 110045
RAJIVRAJ BAJAJ
M/S. Rajiv Automobiles, A-6 North Chhajjpur, Durgapuri Chowk, 100 Ft Main Road, Shahdara., Delhi 110094
+91 - 8800264646
See All Bajaj Dealers in Delhi

Popular Bajaj Bikes

View all Bajaj Bikes

Bajaj Avenger Cruise 220 EMI

Select Variant:
BS6
19.03 PS @ 8500 rpm | 120 kmph | 520 km
₹ 1.45 Lakhs*
Select Variant
BS6
19.03 PS @ 8500 rpm | 120 kmph | 520 km
₹1.45 Lakhs*
EMI ₹2619.9/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Customise EMI

Bajaj Avenger Cruise 220 User Reviews & Ratings

3.5
2 Ratings & Reviews
1 & above
0
2 & above
0
3 & above
1
4 & above
1
5 rating
0
Write a Review
Perfect Cruiser Bike in the Budget Segment
The Avenger 220 is a great choice for riders seeking comfort, reliability, and classic looks, especially in the entry-level and budget segment. For those who value style at an affordable price, it’s an excellent buy. With the trusted Bajaj name, this bike ensures reliability and low service costs, making it a smart option for budget-conscious riders.By: Gagandeep Mehra (Aug 15, 2025)
Read Full Review
Perfect for Highway Cruising
The bike boasts an attractive design and offers excellent comfort for long rides. It provides a mileage of approximately 40 km/l, both in city traffic and on highways, making it a reliable and efficient choice for riders.By: Dr Kaisar (Dec 12, 2024)
Read Full Review
Smooth Power Delivery
Powered by a 220cc, single-cylinder, DTS-i engine, the Avenger Cruise 220 delivers 19.03 PS of power and 17.55 Nm of torque. The engine is mated to a 5-speed gearbox, ensuring smooth shifts and adequate power across different riding conditions.By: SANDIP (Jul 22, 2024)
Read Full Review
Read all Reviews

Explore Other Options

Cruiser Bikes
Cruiser Bikes Under 2 Lakhs
Upcoming Cruiser Bikes

Bajaj Avenger Cruise 220 FAQs

What is the mileage of Bajaj Avenger Cruise 220?

The Bajaj Avenger Cruise 220 offers a mileage of 40.0 kmpl, making it an efficient choice for those seeking fuel economy in their Cruiser Bikes.

Which is the top variant of Bajaj Avenger Cruise 220?

Bajaj Avenger Cruise 220 comes in a single variant which is the BS6.

What are the key specifications of the Bajaj Avenger Cruise 220?

The Bajaj Avenger Cruise 220 boasts a 220.0 cc engine, generating a max power of 19.03 PS @ 8500 rpm.

How many variants does the Bajaj Avenger Cruise 220 have, and what is the price range?

The Bajaj Avenger Cruise 220 offers a single variant. The variant, BS6 is priced at Rs. 1.45 Lakhs (ex-showroom).

Latest Bikes in India 2025

Harley-Davidson Street Bob

₹18.77 Lakhs
Check Latest Offers

Ola Electric S1 Pro Sport

₹1.5 - 1.65 Lakhs
Check Latest Offers

Yezdi Motorcycles Roadster

₹2.1 - 2.26 Lakhs
Check Latest Offers

KTM 160 Duke

₹1.85 Lakhs
Check Latest Offers

Triumph Thruxton 400

₹2.74 Lakhs
Check Latest Offers

Popular Bikes in India 2025

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹1.7 - 1.8 Lakhs
Check Latest Offers

Royal Enfield Hunter 350

₹1.5 - 1.82 Lakhs
Check Latest Offers

Hero Splendor Plus XTEC

₹83,251 - 86,551
Check Latest Offers

KTM 390 Duke

₹2.97 Lakhs
Check Latest Offers

TVS Ronin

₹1.35 - 1.73 Lakhs
Check Latest Offers

Upcoming Bikes in India 2025

Kawasaki W230

₹2.2 - 2.4 Lakhs Exp. Price
Check details

Super Soco Cumini

₹90,000 Exp. Price
Check details

Harley-Davidson Edt 600R Electricbike

₹6 Lakhs Exp. Price
Check details

Yamaha RX 100

₹1 Lakhs Exp. Price
Check details

Honda Activa 7G

₹79,000 Exp. Price
Check details
Cars & BikesNew BikesBajaj BikesBajaj Avenger Cruise 220