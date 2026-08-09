In 2026 Hero Passion Pro or TVS Sport choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the TVS Sport Price starts at Rs. 55,100 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Sport engine makes power & torque 8.19 PS PS & 8.7 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. TVS offers the Sport in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Sport mileage is around 70.0 kmpl.
Passion Pro vs Sport Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Sport
|Brand
|Hero
|TVS
|Price
|₹ 65,740
|₹ 55,100
|Mileage
|68.21 kmpl
|70.0 kmpl
|Engine Capacity
|113.2 cc
|109.7 cc
|Power
|9.15 PS @ 7500 rpm PS
|8.19 PS PS