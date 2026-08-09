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Hero Passion Pro vs TVS Sport

In 2026 Hero Passion Pro or TVS Sport choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the TVS Sport Price starts at Rs. 55,100 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Sport engine makes power & torque 8.19 PS PS & 8.7 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. TVS offers the Sport in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Sport mileage is around 70.0 kmpl.
Passion Pro vs Sport Comparison
KEY HIGHLIGHTS Passion pro Sport
BrandHeroTVS
Price₹ 65,740₹ 55,100
Mileage68.21 kmpl70.0 kmpl
Engine Capacity113.2 cc109.7 cc
Power9.15 PS @ 7500 rpm PS8.19 PS PS

Filters
Passion Pro
Hero Passion Pro
BS6 Drum
₹65,740*
*Last Recorded Price
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Sport
TVS Sport
Self Start (ES)-Alloy Wheels
₹55,100*
*Ex-showroom price
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Hero Passion Pro Visual Comparison

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Specification
Fuel Capacity
10 L10 L
Ground Clearance
180 mm175 mm
Length
2036 mm1950 mm
Wheelbase
1270 mm1236 mm
Kerb Weight
117 kg112 kg
Height
1113 mm1080 mm
Saddle Height
799 mm-
Width
715 mm705 mm
Rear Tyre Pressure (Rider)
28 psi-
Wheel Size
Front :-457.2 mm,Rear :-457.2 mmFront :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm
Front Brake Diameter
130 mm130 mm
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion)
25 psi-
Front Tyre Pressure (Rider)
25 psi-
Tyre Size
Front :-80/100-18,Rear :- 80/100-18Front :-2.75-17, Rear :-3.0-17
Rear Brake Diameter
130 mm110 mm
Front Brake
DrumDrum
Wheels Type
AlloyAlloy
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion)
32 psi-
Rear Brake
DrumDrum
Tyre Type
TubelessSingle
Braking (60-0 Kmph)
22.48 mm-
Roll-ons (40-80 kmph)
13.70s-
Acceleration (0-80 Kmph)
14.14s-
Roll-ons (30-70 kmph)
8.63s-
Acceleration (0-60 Kmph)
7.11s-
Quarter Mile
21.77s @ 91.27kmph-
Highway Mileage
70 kmpl-
Acceleration (0-40 Kmph)
3.41s-
Braking (80-0 Kmph)
40.46 mm-
City Mileage
68.21 kmpl-
Top Speed
94.68 kmph-
Max Power
9.15 PS @ 7500 rpm8.19 PS @ 7350 rpm
Stroke
57.8 mm48.8 mm
Max Torque
9.89 Nm @ 5000 rpm8.7 Nm @ 4500 rpm
Transmission
ManualManual
Drive Type
Chain DriveChain Drive
Compression Ratio
9.7:1-
Displacement
113 cc109.7 cc
Clutch
Wet, Multi-PlateWet-Multi Plate Type
Cooling System
Air CooledAir Cooled
Engine Type
Air Cooled, 4 - strokeSingle Cylinder, 4 Stroke, fuel injection , air cooled spark ignition engine
Starting
Kick and Self StartKick and Self Start
Valve Per Cylinder
22
Gear Box
Constant Mesh4 Speed Constant Mesh
Fuel Supply
Fuel InjectionFuel Injection
Emission Type
bs6bs6-2.0
Bore
50 mm53.5 mm
No of Cylinders
1-
Chassis
Diamond-
Body Type
Commuter Bikes-
Body Graphics
Yes-
Rear Suspension
Twin shox5 Step adjustable Hydraulic Shock Absorber
Front Suspension
Conventional forkTelescopic Oil Damped
Features
Charging at Charging Station
No-
Charging at Home
No-
Tripmeter
DigitalDigital
Real Time Mileage Indicator
Yes-
Speedometer
AnalogueAnalogue
Console
Analogue and Digital-
Additional Features
AutosailETFi (Eco Thrust Fuel Injection Technology)
Odometer
DigitalAnalogue
Pass Switch
YesYes
Fuel Gauge
DigitalYes
Braking Type
Integrated Braking System-
i3s Technology
Yes-
Passenger Footrest
YesYes
Display
Yes-
Battery Capacity
3 Ah12V / 4AH
LED Tail Lights
Yes-
Tail Light
BulbBulb
Turn Signal Lamp
BulbBulb
Headlight
HalogenHalogen
Battery Type
Maintenance Free-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
83,02564,536
Ex-Showroom Price
69,47555,100
RTO
5,8583,306
Insurance
5,7876,130
Accessories Charges
1,9050
FastTag Charges
00
Other Charges
00
EMI
1,7841,387

Sport Comparison with other bikes

Hindustan Times
TVS Sportundefined | Petrol | Manual₹55,100 - 57,100**Ex-showroom price
Hindustan Times
TVS Star City Plusundefined | Petrol | Manual₹72,200 - 74,900**Ex-showroom price
Sport vs Star City Plus
Hindustan Times
TVS Sportundefined | Petrol | Manual₹55,100 - 57,100**Ex-showroom price
Hindustan Times
Hero HF Deluxeundefined | Petrol | Manual₹55,992 - 66,382**Ex-showroom price
Sport vs HF Deluxe

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