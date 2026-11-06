Altigreen Minsara Key Specs
- Speed75 kmph
- Range95 - 145 km
- Charging3.5 hrs
- Battery Capacity2.78 - 3.8 kWh
- Motor Power3 - 4 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Altigreen Minsara
|Rs. 1.24 LakhsOnwards
|-
|172 Nm
|Scooters
|117 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|125 km
|3 Hours
|3 kW
|VLF Strada
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|34 Nm
|Scooters
|98 Kgs
|Disc
|Disc
|Alloy
|250 kmph
|-
|3 kW
|MinsaraVSStrada
|TVS iQube
|Rs. 1.2 LakhsOnwards
|140 Nm
|Scooters
|132 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|212 km
|4 Hours 18 Minutes
|4.4 kW
|MinsaraVSiQube
|Bajaj Chetak
|Rs. 1.05 LakhsOnwards
|-
|Scooters
|-
|-
|-
|Alloy
|153 km
|3 Hours
|-
|MinsaraVSChetak
|Honda Activa E
|Rs. 1.17 LakhsOnwards
|-
|Scooters
|119 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|102 km
|4-5 Hours
|6 kW
|MinsaraVSActiva E
|Honda QC3
|Rs. 1.35 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|145 km
|2 Hours 40 Minutes
|-
|MinsaraVSQC3
|Ather Energy Konarc
|Rs. 1.02 LakhsOnwards
|-
|-
|Scooters
|129 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|161 km
|5 Hours 40 Minutes
|4.7 kW
|MinsaraVSKonarc
View all Popular Scooters
|Max Power
|3-4 kW
|Battery Capacity
|2.78-3.8 kWh
|Body Type
|Scooters
|Max Torque
|172 Nm
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|95-145 km
|Charging Time
|3 Hours 30 Minutes
|Max Speed
|75 kmph