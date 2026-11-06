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ALTIGREEN Minsara

₹1.24 Lakhs* Onwards
*Ex-showroom price
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Altigreen Minsara Key Specs

  • Speed iconSpeed
    75 kmph
  • Range iconRange
    95 - 145 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    2.78 - 3.8 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    3 - 4 kW
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Altigreen Minsara Variants

Altigreen Minsara price starts at ₹ 1.24 Lakhs and goes up to ₹ 1.24 Lakhs (Ex-showroom). Altigreen Minsara comes in 2 variants. Altigreen Minsara's top variant is S Plus.
2 Variants Available
Minsara S
₹1.24 Lakhs*
3 kW
75 kmph
125 km
UPCOMING
Minsara S Plus
₹1.24 Lakhs*
4 kW
75 kmph
165 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price (expected price for upcoming models) for the respective model in the selected city.
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Altigreen Minsara comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Altigreen Minsara
Altigreen Minsara image
Rs. 1.24 LakhsOnwards-172 NmScooters117 kgDiscDiscAlloy125 km3 Hours3 kW
VLF StradaVLF Strada imageRs. 1.2 LakhsOnwards
4.6100
34 NmScooters98 KgsDiscDiscAlloy250 kmph-3 kWMinsaraVSStrada
TVS iQubeTVS iQube imageRs. 1.2 LakhsOnwards
4.1467
140 NmScooters132 kgDiscDrumAlloy212 km4 Hours 18 Minutes4.4 kWMinsaraVSiQube
Bajaj ChetakBajaj Chetak imageRs. 1.05 LakhsOnwards
4.6150
-Scooters---Alloy153 km3 Hours-MinsaraVSChetak
Honda Activa EHonda Activa E imageRs. 1.17 LakhsOnwards
4.5105
-Scooters119 kgDiscDrumAlloy102 km4-5 Hours6 kWMinsaraVSActiva E
Honda QC3Honda QC3 imageRs. 1.35 LakhsOnwards--Scooters-DiscDrumAlloy145 km2 Hours 40 Minutes-MinsaraVSQC3
Ather Energy KonarcAther Energy Konarc imageRs. 1.02 LakhsOnwards--Scooters129 kgDiscDrumAlloy161 km5 Hours 40 Minutes4.7 kWMinsaraVSKonarc

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Altigreen Minsara
Aprilia SR 175
VS
Selected Electric Bike
Altigreen MinsaraSelect model
Select Petrol Bike
Aprilia SR 175Select model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Altigreen Minsara Images

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Altigreen Minsara Alternatives

VLF Strada

VLF Strada

1.2 - 1.55 Lakhs
MinsaravsStrada
TVS iQube

TVS iQube

1.2 - 1.75 Lakhs
MinsaravsiQube
Bajaj Chetak

Bajaj Chetak

1.05 - 1.57 Lakhs
MinsaravsChetak
Honda Activa E

Honda Activa E

1.17 - 1.52 Lakhs
MinsaravsActiva E
Honda QC3

Honda QC3

1.35 Lakhs
MinsaravsQC3
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1.03 - 1.1 Lakhs
MinsaravsMagnus G Max

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Altigreen Minsara Specifications and Features

Max Power3-4 kW
Battery Capacity2.78-3.8 kWh
Body TypeScooters
Max Torque172 Nm
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range95-145 km
Charging Time3 Hours 30 Minutes
Max Speed75 kmph
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