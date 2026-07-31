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AUDI Q8 e-tron

₹1.15 - 1.27 Cr*
*Ex-showroom price
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Audi Q8 e-tron Key Specs

  • Speed iconSpeed
    200 kmph
  • Range iconRange
    491 - 582 km
  • Charging iconCharging
    0.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    95 - 114 kWh
  • BootSpace iconBoot Space
    528 litres
  • MaxMotorPerformance iconMax Motor Performance
    402 bhp, 664 Nm
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Audi Q8 e-tron Variants

Audi Q8 e-tron price starts at ₹ 1.15 Cr and goes up to ₹ 1.27 Cr (Ex-showroom). Audi Q8 e-tron comes in 2 variants. Audi Q8 e-tron's top variant is 55.
2 Variants Available
Q8 e-tron 50
₹1.15 Cr*
95 kWh
200 Kmph
491 Km
Q8 e-tron 55
₹1.27 Cr*
114 kWh
200 Kmph
582 Km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Audi Q8 e-tron Latest Updates

Calendar icon31 Jul 2026
The story highlights various electric vehicles in India, detailing their prices, battery options, and performance specifications.Read Full Story
Calendar icon1 Jul 2026
Policymakers' preference for pure EVs over hybrids is causing tension and reshaping the automotive market landscape.Read Full Story
Calendar icon10 Jun 2026
Mitsubishi will launch the Eclipse Sportback EV in North America in 2027, featuring unique design elements and advancing its electrification strategy.Read Full Story
Calendar icon30 Apr 2026
Audi recalls 207 Q8 e-Tron and e-Tron Sportback units due to potential brake servo connection issues, ensuring safety and inspections.Read Full Story
Calendar icon14 Apr 2026
The summary highlights various electric vehicles, their specifications, ranges, and price points from MG, Hyundai, Kia, Mahindra, and Tata.Read Full Story

Audi Q8 e-tron Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Q8 e-tron.
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Audi Q8 e-tron comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Audi Q8 e-tron
Audi Q8 e-tron image
Rs. 1.15 CrOnwards-SUV8--528 litres4915 mm1976 mm1646 mm-5.6 seconds582 Km31 minutes-402 bhp, 664 Nm
Audi e-tronAudi e-tron imageRs. 1.02 CrOnwards-SUV8--660 litres5014 mm1976 mm1686 mm6.1 metres5.7 seconds484 km9 Hours 30 Minutes300 kW402 bhp, 664 NmQ8 e-tronVSe-tron
Audi e-tron SportbackAudi e-tron Sportback imageRs. 1.2 CrOnwards-SUV8--615 litres5014 mm1976 mm1686 mm6.1 metres5.7 seconds484 km--402 bhp, 664 NmQ8 e-tronVSe-tron Sportback
Audi Q8 Sportback e-tronAudi Q8 Sportback e-tron imageRs. 1.19 CrOnwards-SUV8--528 litres4915 mm1976 mm1632 mm-5.6 seconds600 Km31 minutes-402 bhp, 664 NmQ8 e-tronVSQ8 Sportback e-tron
BMW iXBMW iX imageRs. 1.21 CrOnwards
51
SUV8
4/5
906 mm-4953 mm1967 mm1695 mm-4.6 seconds635 Km5 hours 30 min.-516 bhp, 765 NmQ8 e-tronVSiX
Porsche Macan EVPorsche Macan EV imageRs. 1.22 CrOnwards
4.81
SUV8-224 mm--2152 mm--3.3 seconds591 km21 Minutes-630 bhp, 1130 NmQ8 e-tronVSMacan EV

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Audi Q8 e-tron Images

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Audi Q8 e-tron Alternatives

Audi e-tron

Audi e-tron

1.02 - 1.25 Cr
Q8 e-tronvse-tron
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
Q8 e-tronvse-tron Sportback
UPCOMING
Audi Q6 e-tron

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1 - 1.1 Cr
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Audi Q8 Sportback e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

1.19 - 1.32 Cr
Q8 e-tronvsQ8 Sportback e-tron
BMW iX

BMW iX

1.21 - 1.4 Cr
Q8 e-tronvsiX
Porsche Macan EV

Porsche Macan EV

1.22 - 1.69 Cr
Q8 e-tronvsMacan EV

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The Audi Q8 e-tron is built at the automaker's Brussels plant in Belgium that could be closed amidst low demand for EVs
Audi could discontinue the Q8 e-tron because no one’s buying big electric SUVs
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The Audi Q8 e-tron Dakar Edition will be limited to 99 units and will go on sale in Germany first
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4 Jan 2024
A total of 15 luxury SUVs were launched in India in 2023 by different brands, including six pure electric models.
Mercedes-Benz EQE to Audi Q8 e-tron: Top luxury SUVs launched in India in 2023
26 Dec 2023
Balbir Singh Dhillon, Head Audi India with the Audi Q8 e-tron
Audi Q8 e-tron electric SUV launched in India, priced from 1.14 crore
18 Aug 2023
Audi will launch the Q8 e-tron electric SUV as the successor of its first generation e-tron models in India on August 18.
Audi Q8 e-tron to launch today. Price expectation
17 Aug 2023
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Audi Q8 e-tron Specifications and Features

AirbagsYes
Battery Capacity95-114 kWh
Body TypeSUV
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Range491-582 km
Max Motor Performance402 bhp, 664 Nm
Charging Time31 Minutes
SunroofYes
Max Speed200 kmph
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90.48 - 99.81 Lakhs
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