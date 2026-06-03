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Honda City Hybrid [2022-2026] vs Toyota Innova Hycross

In 2026, when choosing between the Honda City Hybrid [2022-2026] and Toyota Innova Hycross, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Honda City Hybrid [2022-2026] Price starts at Rs. 20 Lakhs (last recorded price) for ZX, Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. City Hybrid [2022-2026] gets a battery pack of up to 172.8 Volt. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
City Hybrid [2022-2026] vs Innova Hycross Comparison
KEY HIGHLIGHTS City hybrid [2022-2026] Innova hycross
BrandHondaToyota
Price₹ 20 Lakhs₹ 18.86 Lakhs
Range-839 km/charge
Battery Capacity172.8 Volt-
Charging Time--

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City Hybrid [2022-2026]
Honda City Hybrid [2022-2026]
ZX
₹20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Innova Hycross
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
₹18.86 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/Stop-
Max Torque (Nm@rpm)
127 Nm @ 4500-5000 rpm209 Nm @ 4500 rpm
Transmission
Automatic (e-CVT) - CVT Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override
Mileage (ARAI)
27.1 kmpl16.13 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
97 bhp @ 5600-6400 rpm173 bhp @ 6600 rpm
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Fuel Type
Hybrid (Electric + Petrol)Petrol
Engine Type
Strong Hybrid Electric Vehicle (SHEV)TNGA
Battery Capacity
172.8 Volt-
Acceleration (0-100 kmph)
11.75 seconds11.95 seconds
Drivetrain
FWDFWD
Max Motor Performance
107 bhp @ 3500 rpm, 253 Nm-
Engine
1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1987 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.3 metres-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloySteel
Front Tyres
185 / 55 R16205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacPherson Strut
Rear Suspension
Torsion Beam with Coil SpringSemi-independent Torsion beam
Rear Tyres
185 / 55 R16205 / 65 R16
No of Seating Rows
2 Rows3 Rows
Seating Capacity
5 Person7 Person
Doors
4 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
40 litres52 litres
Length
4583 mm4755 mm
Wheelbase
2600 mm2850 mm
Height
1489 mm1785 mm
Kerb Weight
1280 kg-
Width
1748 mm1845 mm
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
NoYes
Cruise Control
AdaptiveNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverNo
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
34
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestBlower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
NoNo
Rub - Strips
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustableNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesNo
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesNo
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Scuff Plates
NoNo
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
ManualNo
One Touch - Up
AllAll
Rear Wiper
NoYes
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesNo
Ambient Interior Lighting
Footwell LampsNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDNo
Tail Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED-
Follow me home headlamps
YesNo
Puddle Lamps
NoNo
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
160000Not Applicable
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Battery Warranty (Years)
8Not Applicable
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Wireless Charger
YesNo
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
84
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
GPS Navigation System
YesNo
USB Compatibility
YesYes
Touch Screen Size
8 inch8 inch
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesNo
Over The Air (OTA) Updates
YesNo
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesNo
High-beam Assist
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
ADAS
Yes-
Lane Departure Warning
YesNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Emergency Brake Light Flashing
NoNo
Blind Spot Detection
NoNo
Rear Cross-Traffic Assist
NoNo
Lane Departure Prevention
YesNo
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesNo
Puncture Repair Kit
NoNo
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Bharat NCAP)
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
No-
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderYes
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Ivory & BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
YesNo
Folding Rear Seat
NoFlat
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
23,04,01421,79,506
Ex-Showroom Price
19,99,90018,86,200
RTO
2,15,9902,09,700
Insurance
87,62483,106
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
49,52246,846

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