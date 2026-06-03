In 2026, when choosing between the Honda City Hybrid [2022-2026] and Toyota Innova Hycross, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Honda City Hybrid [2022-2026] Price starts at Rs. 20 Lakhs (last recorded price) for ZX, Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. City Hybrid [2022-2026] gets a battery pack of up to 172.8 Volt. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
City Hybrid [2022-2026] vs Innova Hycross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|City hybrid [2022-2026]
|Innova hycross
|Brand
|Honda
|Toyota
|Price
|₹ 20 Lakhs
|₹ 18.86 Lakhs
|Range
|-
|839 km/charge
|Battery Capacity
|172.8 Volt
|-
|Charging Time
|-
|-