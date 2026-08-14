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DISCONTINUED

DATSUN go-plus

₹4.2 - 6.9 Lakhs*
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Datsun go-plus is discontinued and no longer produced.
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Datsun go-plus Alternatives

Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco

5.21 - 6.36 Lakhs
go-plusvsEeco

Datsun go-plus Key Specs

  • Engine iconEngine
    1198 cc
  • Power iconPower
    67 - 76.43 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    347 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    104 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    950 kg
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Datsun go-plus Variants

Datsun go-plus price starts at ₹ 4.2 Lakhs and goes up to ₹ 6.9 Lakhs (Ex-showroom). Datsun go-plus comes in 7 variants. Datsun go-plus's top variant is GO+ T(O) CVT.
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Petrol
Automatic
Manual
7 Variants Available
go-plus GO+ D
₹4.2 Lakhs*
1198 cc
Petrol
Manual
go-plus GO+ A
₹5.1 Lakhs*
1198 cc
Petrol
Manual
go-plus GO+ A(O)
₹5.66 Lakhs*
1198 cc
Petrol
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Datsun go-plus Visual Comparison

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CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Datsun go-plus
Datsun go-plus image
Rs. 4.2 LakhsOnwards-76 bhp104 NmManual, AutomaticMUV2180 mm347 litres3995 mm1636 mm1507 mm4.6 metres
Maruti Suzuki EecoMaruti Suzuki Eeco imageRs. 5.21 LakhsOnwards
3.4634
71 bhp95 NmManualMinivan6--3675 mm1475 mm1825 mm4.5 metresgo-plusVSEeco

Datsun go-plus Images

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Datsun go-plus Specifications and Features

Max Power67 - 76.43 bhp
AirbagsYes
Body TypeMUV
Max Torque104 Nm
TransmissionManual,Automatic
Engine1198 cc
Fuel TypePetrol
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Datsun go-plus Mileage

Datsun go-plus in India is available in Petrol variants. Average mileage of Datsun go-plus's petrol variant is 19.02 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Datsun go-plus GO+ D comes with a 35 litres fuel tank.

Select Variant:
GO+ D
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
19.02 kmpl

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