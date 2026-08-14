Datsun go-plus Key Specs
- Engine1198 cc
- Power67 - 76.43 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space347 litres
- Max Torque104 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight950 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Datsun go-plus
|Rs. 4.2 LakhsOnwards
|-
|76 bhp
|104 Nm
|Manual, Automatic
|MUV
|2
|180 mm
|347 litres
|3995 mm
|1636 mm
|1507 mm
|4.6 metres
|Maruti Suzuki Eeco
|Rs. 5.21 LakhsOnwards
|71 bhp
|95 Nm
|Manual
|Minivan
|6
|-
|-
|3675 mm
|1475 mm
|1825 mm
|4.5 metres
|go-plusVSEeco
|Max Power
|67 - 76.43 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|MUV
|Max Torque
|104 Nm
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1198 cc
|Fuel Type
|Petrol
Datsun go-plus in India is available in Petrol variants. Average mileage of Datsun go-plus's petrol variant is 19.02 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Datsun go-plus GO+ D comes with a 35 litres fuel tank.
View all Popular Muv Cars