In 2026 when choosing between the Jeep Wrangler and Jeep Wrangler [2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jeep Wrangler Price starts at Rs. 67.65 Lakhs (ex-showroom price) for Unlimited, Jeep Wrangler [2021-2024] Price starts at Rs. 62.65 Lakhs (last recorded price) for Unlimited. Wrangler: 1995 cc engine, 10.6 to 11.4 kmpl mileage. Wrangler [2021-2024]: 1998 cc engine, 10.0 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Wrangler vs Wrangler [2021-2024] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Wrangler
|Wrangler [2021-2024]
|Brand
|Jeep
|Jeep
|Price
|₹ 67.65 Lakhs
|₹ 62.65 Lakhs
|Mileage
|10.6 to 11.4 kmpl
|10.0 kmpl
|Engine Capacity
|1995 cc
|1998 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4