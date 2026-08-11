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AUDI Q8 Sportback e-tron

₹1.19 - 1.32 Cr*
*Ex-showroom price
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Audi Q8 Sportback e-tron Key Specs

  • Speed iconSpeed
    200 kmph
  • Range iconRange
    505 - 600 km
  • Charging iconCharging
    0.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    95 - 114 kWh
  • BootSpace iconBoot Space
    528 litres
  • MaxMotorPerformance iconMax Motor Performance
    402 bhp, 664 Nm
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Audi Q8 Sportback e-tron Variants

Audi Q8 Sportback e-tron price starts at ₹ 1.19 Cr and goes up to ₹ 1.32 Cr (Ex-showroom). Audi Q8 Sportback e-tron comes in 2 variants. Audi Q8 Sportback e-tron's top variant is 55.
2 Variants Available
Q8 Sportback e-tron 50
₹1.19 Cr*
95 kWh
200 Kmph
505 Km
Q8 Sportback e-tron 55
₹1.32 Cr*
114 kWh
200 Kmph
600 Km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Audi Q8 Sportback e-tron Latest Updates

Calendar icon11 Aug 2026
The story compares various vehicles, highlighting their engines, transmissions, performance, and starting prices.Read Full Story
Calendar icon3 Jul 2026
Delhi's policy waiving road tax and registration fees boosts interest in electric vehicles under Rs 30 lakh.Read Full Story
Calendar icon11 Jun 2026
Electric vehicle ownership costs shift from fuel to battery, charging, and insurance, impacting long-term economic viability.Read Full Story
Calendar icon15 May 2026
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Calendar icon13 Apr 2026
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Audi Q8 Sportback e-tron Visual Comparison

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CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Audi Q8 Sportback e-tron
Audi Q8 Sportback e-tron image
Rs. 1.19 CrOnwards-SUV8--528 litres4915 mm1976 mm1632 mm-5.6 seconds600 Km31 minutes-402 bhp, 664 Nm
Audi e-tron SportbackAudi e-tron Sportback imageRs. 1.2 CrOnwards-SUV8--615 litres5014 mm1976 mm1686 mm6.1 metres5.7 seconds484 km--402 bhp, 664 NmQ8 Sportback e-tronVSe-tron Sportback
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4/5
906 mm-4953 mm1967 mm1695 mm-4.6 seconds635 Km5 hours 30 min.-516 bhp, 765 NmQ8 Sportback e-tronVSiX
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Audi Q8 Sportback e-tron Images

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Audi Q8 Sportback e-tron Alternatives

Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
Q8 Sportback e-tronvse-tron Sportback
Audi Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron

1.15 - 1.27 Cr
Q8 Sportback e-tronvsQ8 e-tron
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1.22 - 1.69 Cr
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Audi Q8 Sportback e-tron Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Battery Capacity95-114 kWh
AirbagsYes
Body TypeSUV
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Range505-600 Km
Max Motor Performance402 bhp, 664 Nm
Charging Time31 Minutes
SunroofYes
Max Speed200 kmph
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