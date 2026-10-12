Rolls-Royce Wraith Key Specs
- Engine6592 cc
- Mileage6.3 kmpl
- Power591 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space490 litres
- Max Torque850 Nm
- Drive TrainRWD
- Kerb Weight2440 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Rolls-Royce Wraith
|Rs. 5 CrOnwards
|-
|591 bhp
|850 Nm
|Automatic
|Coupe
|8
|-
|490
|5281
|1947
|1507
|6.35
|Maserati MCPura
|Rs. 5.12 CrOnwards
|621 bhp
|720 Nm
|Automatic
|Coupe
|-
|-
|-
|4667 mm
|1965 mm
|1226 mm
|-
|WraithVSMCPura
|Bentley Bentayga
|Rs. 4.1 CrOnwards
|-
|542 bhp
|770 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|180 mm
|484 litres
|5305 mm
|2222 mm
|1739 mm
|6 metres
|WraithVSBentayga
|Lamborghini Urus
|Rs. 4.18 CrOnwards
|789 bhp
|800 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|-
|-
|5123 mm
|2022 mm
|1638 mm
|-
|WraithVSUrus
|Lamborghini Urus Performante
|Rs. 4.22 CrOnwards
|-
|657 bhp
|850 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|158 mm
|616 litres
|5137 mm
|2026 mm
|1618 mm
|5.9 metres
|WraithVSUrus Performante
|Lamborghini Urus SE
|Rs. 4.57 CrOnwards
|-
|789 bhp
|800 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|-
|-
|5123 mm
|2022 mm
|1638 mm
|-
|WraithVSUrus SE
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|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|591 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Coupe
|Max Torque
|850 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|6.3 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|6592 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|250 Kmph
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