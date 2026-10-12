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DISCONTINUED

ROLLS-ROYCE Wraith

₹5 Cr*
5.0
1
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Rolls-Royce Wraith is discontinued and no longer produced.
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5.12 Cr
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Lamborghini Urus Performante

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WraithvsUrus Performante
Lamborghini Urus SE

Lamborghini Urus SE

4.57 Cr
WraithvsUrus SE

Rolls-Royce Wraith Key Specs

  • Engine iconEngine
    6592 cc
  • Mileage iconMileage
    6.3 kmpl
  • Power iconPower
    591 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    490 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    850 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    RWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    2440 kg
View All Wraith SpecsView specs icon

Rolls-Royce Wraith Variants

Rolls-Royce Wraith price starts at ₹ 5 Cr .
1 Variant Available
Wraith Coupe
₹5 Cr*
6592 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Rolls-Royce Wraith Visual Comparison

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Rolls-Royce Wraith comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Rolls-Royce Wraith
Rolls-Royce Wraith image
Rs. 5 CrOnwards-591 bhp850 NmAutomaticCoupe8-4905281194715076.35
Maserati MCPuraMaserati MCPura imageRs. 5.12 CrOnwards
4.71
621 bhp720 NmAutomaticCoupe---4667 mm1965 mm1226 mm-WraithVSMCPura
Bentley BentaygaBentley Bentayga imageRs. 4.1 CrOnwards-542 bhp770 NmAutomaticSUV6180 mm484 litres5305 mm2222 mm1739 mm6 metresWraithVSBentayga
Lamborghini UrusLamborghini Urus imageRs. 4.18 CrOnwards
4.6104
789 bhp800 NmAutomaticSUV8--5123 mm2022 mm1638 mm-WraithVSUrus
Lamborghini Urus PerformanteLamborghini Urus Performante imageRs. 4.22 CrOnwards-657 bhp850 NmAutomaticSUV8158 mm616 litres5137 mm2026 mm1618 mm5.9 metresWraithVSUrus Performante
Lamborghini Urus SELamborghini Urus SE imageRs. 4.57 CrOnwards-789 bhp800 NmAutomaticSUV8--5123 mm2022 mm1638 mm-WraithVSUrus SE

Rolls-Royce Wraith Images

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Rolls-Royce Wraith User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
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The Perfect Blend of Luxury and Performance
The Rolls-Royce Wraith is a perfect combination of luxury, power, and elegance. Its stunning design, iconic grille, and sleek silhouette give it a distinctive presence on the road. The interior features premium leather seats, handcrafted details, and a beautiful starlight headliner, creating a truly luxurious experience. Its powerful 6.6-litre twin-turbocharged V12 engine delivers effortless acceleration and an exceptionally smooth driving experience. Despite its impressive performance, the Wraith focuses more on comfort and refinement than sporty handling. However, its high price, expensive maintenance, and limited practicality may not suit everyone. Overall, the Rolls-Royce Wraith is an exceptional luxury grand tourer that offers outstanding performance, comfort, and sophistication.
By: Shriyansh Yadav (Oct 11, 2026)
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Rolls-Royce Wraith Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power591 bhp
AirbagsYes
Body TypeCoupe
Max Torque850 Nm
Keyless EntryYes
Mileage6.3 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine6592 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed250 Kmph
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