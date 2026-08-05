Land Rover Discovery Sport Key Specs
- Engine1997 cc
- Mileage6.9 kmpl
- Power201 - 247 bhp
- FuelPetrol | Diesel
- Max Torque365 - 430 Nm
- Drive TrainAWD
- Kerb Weight2065 kg
Land Rover Discovery Sport is priced between Rs. 67.9 Lakhs Onwards (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Land Rover Discovery Sport is available in 2 variants - SE R-Dynamic Diesel, SE R-Dynamic Petrol.
Land Rover Discovery Sport comes in five colour options: Santorini Black Metallic, Fuji White With Black Roof, Eiger Grey Metallic With Black Roof, Firenze Red Metallic With Black Roof, Portofino Blue.
Land Rover Discovery Sport has a ground clearance of 167 mm.
Land Rover Discovery Sport comes in both petrol and diesel engine options, comes with 1997 cc engine, and features a SUV body type.
Land Rover Discovery Sport rivals are Skoda Kodiaq RS, Kia Carnival, Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQB, MG M9 EV.
Land Rover Discovery Sport comes with a mileage of 6.9 kmpl (Company claimed).
Land Rover Discovery Sport offers a 7 Seater configuration.
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Land Rover Discovery Sport
|Rs. 67.9 LakhsOnwards
|201 bhp
|430 Nm
|Automatic
|SUV
|7
|167 mm
|-
|4597 mm
|2069 mm
|1727 mm
|5.9 metres
|Skoda Kodiaq RS
|Rs. 66.99 LakhsOnwards
|-
|261 bhp
|400 Nm
|Automatic
|SUV
|9
|-
|281 L
|4761 mm
|1864 mm
|1682 mm
|-
|Discovery SportVSKodiaq RS
|Kia Carnival
|Rs. 63.91 LakhsOnwards
|190 bhp
|441 Nm
|Automatic
|MUV
|8
|180 mm
|-
|5115 mm
|1985 mm
|1755 mm
|5.8 metres
|Discovery SportVSCarnival
|Tesla Model Y
|Rs. 59.89 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|SUV
|-
|169 mm
|447 L
|4790 mm
|1982 mm
|1624 mm
|-
|Discovery SportVSModel Y
|Mercedes-Benz EQB
|Rs. 72.2 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|-
|SUV
|7
|-
|465 litres
|4684 mm
|1834 mm
|1701 mm
|-
|Discovery SportVSEQB
|MG M9 EV
|Rs. 75.9 LakhsOnwards
|242 bhp
|350 Nm
|-
|MUV
|7
|-
|945 litres
|5200 mm
|2000 mm
|1800 mm
|-
|Discovery SportVSM9 EV
Land Rover Discovery Sport is available in the 5 Colours in India.
|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|201-247 bhp
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|365-430 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|6.9 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1997 cc
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
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