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LAND ROVER Discovery Sport

₹67.9 Lakhs* Onwards
*Ex-showroom price
5.0
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Land Rover Discovery Sport Price:

Land Rover Discovery Sport is priced between Rs. 67.9 Lakhs Onwards (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Land Rover Discovery Sport?

The Land Rover Discovery Sport is available in 2 variants - SE R-Dynamic Diesel, SE R-Dynamic Petrol.

What are the Land Rover Discovery Sport colour options?

Land Rover Discovery Sport comes in five colour options: Santorini Black Metallic, Fuji White With Black Roof, Eiger Grey Metallic With Black Roof, Firenze Red Metallic With Black Roof, Portofino Blue.

What is the ground clearance of Land Rover Discovery Sport?

Land Rover Discovery Sport has a ground clearance of 167 mm.

What are the engine, performance, and specifications of Land Rover Discovery Sport?

Land Rover Discovery Sport comes in both petrol and diesel engine options, comes with 1997 cc engine, and features a SUV body type.

Which are the major rivals of Land Rover Discovery Sport?

Land Rover Discovery Sport rivals are Skoda Kodiaq RS, Kia Carnival, Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQB, MG M9 EV.

What is the mileage of Land Rover Discovery Sport?

Land Rover Discovery Sport comes with a mileage of 6.9 kmpl (Company claimed).

What is the Seating Capacity of Land Rover Discovery Sport?

Land Rover Discovery Sport offers a 7 Seater configuration.

Land Rover Discovery Sport Key Specs

  • Engine iconEngine
    1997 cc
  • Mileage iconMileage
    6.9 kmpl
  • Power iconPower
    201 - 247 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol | Diesel
  • MaxTorque iconMax Torque
    365 - 430 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    2065 kg
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Land Rover Discovery Sport Videos

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Land Rover Discovery Sport Variants

Land Rover Discovery Sport price starts at ₹ 67.9 Lakhs and goes up to ₹ 67.9 Lakhs (Ex-showroom). Land Rover Discovery Sport comes in 2 variants. Land Rover Discovery Sport's top variant is SE R-Dynamic Petrol.
Filter variants by:
Icon checkAll
Diesel
Petrol
Automatic
2 Variants Available
Discovery Sport SE R-Dynamic Diesel
₹67.9 Lakhs*
1997 cc
Diesel
Automatic
Discovery Sport SE R-Dynamic Petrol
₹67.9 Lakhs*
1997 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Land Rover Discovery Sport Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Discovery Sport.
Land Rover Discovery Sport
Kia Carnival
VS
Land Rover Discovery SportSelect model
Kia CarnivalSelect model
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Wheel
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Headlight
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Land Rover Discovery Sport comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport image
Rs. 67.9 LakhsOnwards
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201 bhp430 NmAutomaticSUV7167 mm-4597 mm2069 mm1727 mm5.9 metres
Skoda Kodiaq RSSkoda Kodiaq RS imageRs. 66.99 LakhsOnwards-261 bhp400 NmAutomaticSUV9-281 L4761 mm1864 mm1682 mm-Discovery SportVSKodiaq RS
Kia CarnivalKia Carnival imageRs. 63.91 LakhsOnwards
4.3213
190 bhp441 NmAutomaticMUV8180 mm-5115 mm1985 mm1755 mm5.8 metresDiscovery SportVSCarnival
Tesla Model YTesla Model Y imageRs. 59.89 LakhsOnwards
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---SUV-169 mm447 L4790 mm1982 mm1624 mm-Discovery SportVSModel Y
Mercedes-Benz EQBMercedes-Benz EQB imageRs. 72.2 LakhsOnwards----SUV7-465 litres4684 mm1834 mm1701 mm-Discovery SportVSEQB
MG M9 EVMG M9 EV imageRs. 75.9 LakhsOnwards
4.5145
242 bhp350 Nm-MUV7-945 litres5200 mm2000 mm1800 mm-Discovery SportVSM9 EV

Land Rover Discovery Sport Images

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Land Rover Discovery Sport Colours

Land Rover Discovery Sport is available in the 5 Colours in India.

Santorini Black Metallic
Fuji White With Black Roof
Eiger Grey Metallic With Black Roof
Firenze Red Metallic With Black Roof
Portofino Blue
Santorini black metallic

Land Rover Discovery Sport Alternatives

Skoda Kodiaq RS

Skoda Kodiaq RS

66.99 Lakhs
Discovery SportvsKodiaq RS
Kia Carnival

Kia Carnival

63.91 Lakhs
Discovery SportvsCarnival
Tesla Model Y

Tesla Model Y

59.89 - 61.99 Lakhs
Discovery SportvsModel Y
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

72.2 - 78.9 Lakhs
Discovery SportvsEQB
MG M9 EV

MG M9 EV

75.9 Lakhs
Discovery SportvsM9 EV

Land Rover Discovery Sport User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
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User Reviews

Perfect for the New Generation
Smooth drive with a great overall driving experience. It’s a wonderful car with an impressive interior and strong performance.
By: Niraj Paliwal (Dec 19, 2025)
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Land Rover Discovery Sport Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power201-247 bhp
Body TypeSUV
AirbagsYes
Max Torque365-430 Nm
Keyless EntryYes
Mileage6.9 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine1997 cc
SunroofYes
Fuel TypePetrol,Diesel
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