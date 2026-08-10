Aprilia Storm 125 Key Specs
- Engine124 cc
- Mileage40 kmpl
- Power9.92 ps
- Speed90 kmph
- Max Torque9.7 Nm
- Kerb Weight118 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Aprilia Storm 125
|Rs. 85,169Onwards
|-
|124.45 cc
|9.92 PS
|9.6 Nm
|Scooters
|118 kg
|1985 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|Hero Destini 125
|Rs. 80,450Onwards
|124.6 cc
|9.12 PS
|10.4 Nm
|Scooters
|115 kg
|1862 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|Storm 125VSDestini 125
|Max Power
|9.92 PS
|Body Type
|Scooters
|Max Torque
|9.7 Nm
|Kick and Self Start
|Yes
|Mileage
|40 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Halogen
|Engine
|124.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|90 kmph
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