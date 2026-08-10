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DISCONTINUED

APRILIA Storm 125

₹85,169 - 92,019*
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Aprilia Storm 125 is discontinued and no longer produced.
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Aprilia Storm 125 Alternatives

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69,766 - 75,712
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Aprilia Storm 125 Key Specs

  • Engine iconEngine
    124 cc
  • Mileage iconMileage
    40 kmpl
  • Power iconPower
    9.92 ps
  • Speed iconSpeed
    90 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    9.7 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    118 kg
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Aprilia Storm 125 Variants

Aprilia Storm 125 price starts at ₹ 85,169 and goes up to ₹ 92,019 (Ex-showroom). Aprilia Storm 125 comes in 2 variants. Aprilia Storm 125's top variant is FL CBS Disc Brake BS6.
2 Variants Available
Storm 125 BS6
₹85,169*
124.45 cc
Storm 125 FL CBS Disc Brake BS6
₹92,019*
124.45 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Aprilia Storm 125 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Storm 125.
Aprilia Storm 125
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Aprilia Storm 125 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Aprilia Storm 125
Aprilia Storm 125 image
Rs. 85,169Onwards-124.45 cc9.92 PS9.6 NmScooters118 kg1985 mmDiscDrumAlloy
Hero Destini 125Hero Destini 125 imageRs. 80,450Onwards
4.54
124.6 cc9.12 PS10.4 NmScooters115 kg1862 mmDiscDrumAlloyStorm 125VSDestini 125

Aprilia Storm 125 Images

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Aprilia Storm 125 Image 5
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News

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Aprilia Storm 125 Specifications and Features

Max Power9.92 PS
Body TypeScooters
Max Torque9.7 Nm
Kick and Self StartYes
Mileage40 kmpl
TransmissionAutomatic
HeadlightHalogen
Engine124.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed90 kmph
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