Audi RS7 Sportback Key Specs
- Engine3996 cc
- Mileage8.7 kmpl
- FuelPetrol
- Boot Space535 litres
- Drive Train4 / AWD
- Kerb Weight2140 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Audi RS7 Sportback
|Rs. 1.94 CrOnwards
|-
|591 bhp
|800 Nm
|Automatic
|8
|-
|535
|5009
|1950
|1451
|5.9
|BMW 7 Series
|Rs. 1.79 CrOnwards
|-
|281 bhp
|650 Nm
|Automatic
|7
|-
|-
|5391 mm
|1950 mm
|1544 mm
|-
|RS7 SportbackVS7 Series
|Maserati Quattroporte
|Rs. 1.8 CrOnwards
|-
|572 bhp
|729 Nm
|Automatic
|6
|-
|530 litres
|5262 mm
|1948 mm
|1481 mm
|5.9 metres
|RS7 SportbackVSQuattroporte
|Porsche Panamera
|Rs. 1.7 CrOnwards
|-
|493 bhp
|660 Nm
|Automatic
|10
|-
|-
|5049 mm
|1937 mm
|1423 mm
|5.95 metres
|RS7 SportbackVSPanamera
|Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance
|Rs. 1.95 CrOnwards
|-
|469 bhp
|545 Nm
|Automatic
|-
|-
|280 litres
|4842 mm
|2033 mm
|1458 mm
|6.5 metres
|RS7 SportbackVSAMG C 63 S E-Performance
|BMW M5
|Rs. 1.99 CrOnwards
|717 bhp
|1000 Nm
|Automatic
|7
|128 mm
|530 litres
|4983 mm
|1903 mm
|1469 mm
|6.3 metres
|RS7 SportbackVSM5
|Rear AC Vents
|Yes
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|8.7 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|3996 cc
|Fuel Type
|Petrol
Audi RS7 Sportback in India is available in Petrol variant. Average mileage of Audi RS7 Sportback's petrol variant is 8.7 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Audi RS7 Sportback 4.0L TFSI comes with a 73 litres fuel tank.
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