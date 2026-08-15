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AUDI RS7 Sportback

₹1.94 Cr*
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Audi RS7 Sportback is discontinued and no longer produced.
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Audi RS7 Sportback Alternatives

BMW 7 Series

BMW 7 Series

1.79 - 1.82 Cr
RS7 Sportbackvs7 Series
Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte

1.8 - 2.32 Cr
RS7 SportbackvsQuattroporte
Porsche Panamera

Porsche Panamera

1.7 - 2.34 Cr
RS7 SportbackvsPanamera
Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance

Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance

1.95 Cr
RS7 SportbackvsAMG C 63 S E-Performance
BMW M5

BMW M5

1.99 Cr
RS7 SportbackvsM5
Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

1.72 - 1.95 Cr
RS7 Sportbackvse-tron GT

Audi RS7 Sportback Key Specs

  • Engine iconEngine
    3996 cc
  • Mileage iconMileage
    8.7 kmpl
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    535 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    4 / AWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    2140 kg
View All RS7 Sportback SpecsView specs icon

Audi RS7 Sportback Variants

Audi RS7 Sportback price starts at ₹ 1.94 Cr .
1 Variant Available
RS7 Sportback 4.0L TFSI
₹1.94 Cr*
3996 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Audi RS7 Sportback Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with RS7 Sportback.
Audi RS7 Sportback
BMW 7 Series
VS
Audi RS7 SportbackSelect model
BMW 7 SeriesSelect model
Select a feature you want to compare:
Front View
Taillight
Rear Seats
Dashboard
Passenger View
Headlight
Exhaust Pipe
Front Left Side
Rear View
Upholstery Details
Instrument Cluster
Grille
Pedals
Seat Headrest
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Audi RS7 Sportback comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Audi RS7 Sportback
Audi RS7 Sportback image
Rs. 1.94 CrOnwards-591 bhp800 NmAutomatic8-5355009195014515.9
BMW 7 SeriesBMW 7 Series imageRs. 1.79 CrOnwards-281 bhp650 NmAutomatic7--5391 mm1950 mm1544 mm-RS7 SportbackVS7 Series
Maserati QuattroporteMaserati Quattroporte imageRs. 1.8 CrOnwards-572 bhp729 NmAutomatic6-530 litres5262 mm1948 mm1481 mm5.9 metresRS7 SportbackVSQuattroporte
Porsche PanameraPorsche Panamera imageRs. 1.7 CrOnwards-493 bhp660 NmAutomatic10--5049 mm1937 mm1423 mm5.95 metresRS7 SportbackVSPanamera
Mercedes-Benz AMG C 63 S E-PerformanceMercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance imageRs. 1.95 CrOnwards-469 bhp545 NmAutomatic--280 litres4842 mm2033 mm1458 mm6.5 metresRS7 SportbackVSAMG C 63 S E-Performance
BMW M5BMW M5 imageRs. 1.99 CrOnwards
4.82
717 bhp1000 NmAutomatic7128 mm530 litres4983 mm1903 mm1469 mm6.3 metresRS7 SportbackVSM5

Audi RS7 Sportback Images

Audi RS7 Sportback Image 1
Audi RS7 Sportback Image 2
Audi RS7 Sportback Image 3
Audi RS7 Sportback Image 4
Audi RS7 Sportback Image 5
Audi RS7 Sportback Image 6

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Audi RS7 Sportback Specifications and Features

Rear AC VentsYes
AirbagsYes
Body TypeSedan
Keyless EntryYes
Mileage8.7 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine3996 cc
Fuel TypePetrol
View all RS7 Sportback specs and features

Audi RS7 Sportback Mileage

Audi RS7 Sportback in India is available in Petrol variant. Average mileage of Audi RS7 Sportback's petrol variant is 8.7 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Audi RS7 Sportback 4.0L TFSI comes with a 73 litres fuel tank.

Select Variant:
4.0L TFSI
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
8.7

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