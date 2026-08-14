Volvo v90-cross-country Key Specs
- Engine1969 cc
- Power232 bhp
- FuelDiesel
- Boot Space530 litres
- Max Torque480 Nm
- Drive Train4 / AWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Volvo v90-cross-country
|Rs. 65.31 LakhsOnwards
|-
|232 bhp
|480 Nm
|Automatic
|6
|210 mm
|530 litres
|4939 mm
|1879 mm
|1543 mm
|5.9 metres
|Mercedes-Benz C-Class
|Rs. 59.9 LakhsOnwards
|-
|255 bhp
|400 Nm
|Automatic
|7
|-
|455 litres
|4793 mm
|1820 mm
|1446 mm
|-
|v90-cross-countryVSC-Class
|Lexus ES 350h
|Rs. 66.1 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|Manual, Automatic
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|v90-cross-countryVSES 350h
|BMW i4
|Rs. 72.5 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|8
|125 mm
|470 litres
|4783 mm
|1852 mm
|1448 mm
|6.25 metres
|v90-cross-countryVSi4
|Max Power
|232 bhp
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|480 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1969 cc
|Fuel Type
|Diesel
|Sunroof
|Yes
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