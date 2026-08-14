Volvo v90-cross-country Variants Volvo v90-cross-country price starts at ₹ 65.31 Lakhs and goes up to ₹ 65.31 Lakhs (Ex-showroom). Volvo v90-cross-country comes in 3 variants. Volvo v90-cross-country's top variant is V90 Cross Country D5 Inscription.

3 Variant s Available

v90-cross-country D5 Inscription ₹65.31 Lakhs* 1969 cc Diesel Automatic v90-cross-country D5 Inscription [2017-2020] ₹65.31 Lakhs* 1969 cc Diesel Automatic v90-cross-country V90 Cross Country D5 Inscription ₹65.31 Lakhs* 1969 cc Diesel Automatic