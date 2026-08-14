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VOLVO v90-cross-country

₹65.31 Lakhs* Onwards
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Volvo v90-cross-country is discontinued and no longer produced.
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Volvo v90-cross-country Alternatives

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class

59.9 - 65.6 Lakhs
v90-cross-countryvsC-Class
Lexus ES 350h

Lexus ES 350h

66.1 - 71.8 Lakhs
v90-cross-countryvsES 350h
BMW i4

BMW i4

72.5 - 77.5 Lakhs
v90-cross-countryvsi4

Volvo v90-cross-country Key Specs

  • Engine iconEngine
    1969 cc
  • Power iconPower
    232 bhp
  • Fuel iconFuel
    Diesel
  • BootSpace iconBoot Space
    530 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    480 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    4 / AWD
View All v90-cross-country SpecsView specs icon

Volvo v90-cross-country Variants

Volvo v90-cross-country price starts at ₹ 65.31 Lakhs and goes up to ₹ 65.31 Lakhs (Ex-showroom). Volvo v90-cross-country comes in 3 variants. Volvo v90-cross-country's top variant is V90 Cross Country D5 Inscription.
3 Variants Available
v90-cross-country D5 Inscription
₹65.31 Lakhs*
1969 cc
Diesel
Automatic
v90-cross-country D5 Inscription [2017-2020]
₹65.31 Lakhs*
1969 cc
Diesel
Automatic
v90-cross-country V90 Cross Country D5 Inscription
₹65.31 Lakhs*
1969 cc
Diesel
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Volvo v90-cross-country Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with v90-cross-country.
Volvo v90-cross-country
Mercedes-Benz C-Class
VS
Volvo v90-cross-countrySelect model
Mercedes-Benz C-ClassSelect model
Select a feature you want to compare:
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Volvo v90-cross-country comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Volvo v90-cross-country
Volvo v90-cross-country image
Rs. 65.31 LakhsOnwards-232 bhp480 NmAutomatic6210 mm530 litres4939 mm1879 mm1543 mm5.9 metres
Mercedes-Benz C-ClassMercedes-Benz C-Class imageRs. 59.9 LakhsOnwards-255 bhp400 NmAutomatic7-455 litres4793 mm1820 mm1446 mm-v90-cross-countryVSC-Class
Lexus ES 350hLexus ES 350h imageRs. 66.1 LakhsOnwards---Manual, Automatic8------v90-cross-countryVSES 350h
BMW i4BMW i4 imageRs. 72.5 LakhsOnwards
4.5200
---8125 mm470 litres4783 mm1852 mm1448 mm6.25 metresv90-cross-countryVSi4

Volvo v90-cross-country Images

Volvo v90-cross-country Image 1
Volvo v90-cross-country Image 2
Volvo v90-cross-country Image 3
Volvo v90-cross-country Image 4
Volvo v90-cross-country Image 5
Volvo v90-cross-country Image 6

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Volvo v90-cross-country Specifications and Features

Max Power232 bhp
Rear AC VentsYes
Body TypeSedan
AirbagsYes
Max Torque480 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Engine1969 cc
Fuel TypeDiesel
SunroofYes
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