In India, there are 2 Stella Automobili Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the Stella Automobili Buzz, Stella Automobili SA 2000, Stella Automobili Buzz, Stella Automobili SA 2000. These models have an ex-showroom price starting at
Rs. 86,000.
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Best Stella Automobili Bikes Price List (2026) in India
|Model Name
|Ex-Showroom Price
|Stella Automobili Buzz
|₹ 95,000
|Stella Automobili SA 2000
|₹ 86,000 - 94,000
|Stella Automobili Buzz
|₹ 95,000
|Stella Automobili SA 2000
|₹ 86,000 - 94,000