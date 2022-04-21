Best Stella Automobili Bikes

In India, there are 2 Stella Automobili Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the Stella Automobili Buzz, Stella Automobili SA 2000, Stella Automobili Buzz, Stella Automobili SA 2000. These models have an ex-showroom price starting at Rs. 86,000. To explore the on-road price, available offers, specifications, and additional features of these vehicles, feel free to check them out.

Best Stella Automobili Bikes Price List (2026) in India

Model NameEx-Showroom Price
Stella Automobili Buzz ₹ 95,000
Stella Automobili SA 2000 ₹ 86,000 - 94,000
Stella Automobili Buzz ₹ 95,000
Stella Automobili SA 2000 ₹ 86,000 - 94,000

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2 New Stella Automobili Bikes found

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Stella Automobili Buzz Front Side View

Stella Automobili Buzz

₹95,000
Battery Capacity
2.16 kWh
Speed
55 kmph
Range
90 km
1 Variant Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
Stella Automobili SA 2000 Front Right View
1/12

Stella Automobili SA 2000

₹86,000 - 94,000
Battery Capacity
2 kWh
Speed
70 kmph
Range
70 km
2 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List

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