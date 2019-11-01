Search your favourite
"cars"
"bikes"
"automobiles"
"two-wheelers"
"EVs"
Best M2GO Bikes
Popular Filters
Latest Bikes
Upcoming Bikes
Electric Bikes
Cruiser Bikes
Bikes under 50000
Bikes under 70000
Bikes under 1 lakh
No New Bikes
Sort By:
Popularity
2 Discontinued Bikes
1/3
DISCONTINUED
M2GO Civitas [2019-2024]
₹1.04 Lakhs
Last Recorded Price
29 Ah
85 kmph
120 km
Add to Compare
Check Details
1/8
DISCONTINUED
M2GO X1 [2019-2024]
₹1.11 Lakhs
Last Recorded Price
1.56 kWh
50 kmph
120 km
Add to Compare
Check Details
Brands
Maruti Suzuki
Hyundai
Tata
Mahindra
Honda
Kia
Volkswagen
Skoda
Toyota
MG
View more
Brands
Yamaha
TVS
Bajaj
Royal Enfield
Hero
KTM
Ampere
Honda
Ola Electric
Ather Energy
View more
M2GO Bike Dealer Showrooms
By Brand & City
Select Brand
Select City
Search
Home
New Bikes
M2go