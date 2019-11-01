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M2GO Civitas [2019-2024] Right View
1/3
DISCONTINUED

M2GO Civitas [2019-2024]

₹1.04 Lakhs
Last Recorded Price
Battery Capacity
29 Ah
Speed
85 kmph
Range
120 km
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M2GO X1 [2019-2024] Front Right View
1/8
DISCONTINUED

M2GO X1 [2019-2024]

₹1.11 Lakhs
Last Recorded Price
Battery Capacity
1.56 kWh
Speed
50 kmph
Range
120 km
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