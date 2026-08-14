Mahindra XUV300 Turbo Sport Key Specs
- Engine1197 cc
- Mileage18.2 kmpl
- Power129 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space257 litres
- Max Torque230 Nm
- Drive TrainFWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mahindra XUV300 Turbo Sport
|Rs. 9.31 LakhsOnwards
|-
|129 bhp
|230 Nm
|Manual
|Compact SUV
|6
|-
|180 mm
|257 litres
|3995 mm
|1821 mm
|1627 mm
|5.3 metres
|Mahindra XUV 3XO
|Rs. 7.54 LakhsOnwards
|129 bhp
|230 Nm
|Manual, Automatic
|Compact SUV
|6
|-
|201 mm
|364 litres
|3990 mm
|1821 mm
|1647 mm
|5.3 metres
|XUV300 Turbo SportVSXUV 3XO
|Maruti Suzuki Brezza
|Rs. 7.4 LakhsOnwards
|102 bhp
|139 Nm
|Manual
|SUV
|6
|-
|-
|-
|3995 mm
|1790 mm
|1685 mm
|-
|XUV300 Turbo SportVSBrezza
|Tata Nexon
|Rs. 7.4 LakhsOnwards
|118 bhp
|170 Nm
|Manual, Automatic
|Compact SUV
|6
|208 mm
|-
|3995 mm
|1804 mm
|1620 mm
|-
|XUV300 Turbo SportVSNexon
|Skoda Kylaq
|Rs. 7.59 LakhsOnwards
|114 bhp
|178 Nm
|Manual
|Compact SUV
|6
|-
|189 mm
|446 litres
|3995 mm
|1783 mm
|1619 mm
|-
|XUV300 Turbo SportVSKylaq
|Citroen Basalt X
|Rs. 8.55 LakhsOnwards
|-
|109 bhp
|205 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|470 litres
|4352 mm
|1765 mm
|1593 mm
|-
|XUV300 Turbo SportVSBasalt X
|Max Power
|129 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Compact SUV
|Max Torque
|230 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|18.2 kmpl
|Transmission
|Manual
|Engine
|1197 cc
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol
Mahindra XUV300 Turbo Sport in India is available in Petrol variants. Average mileage of Mahindra XUV300 Turbo Sport's petrol variant is 18.2 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mahindra XUV300 Turbo Sport W6 comes with a 42 litres fuel tank.
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