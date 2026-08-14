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DISCONTINUED

MAHINDRA XUV300 Turbo Sport

₹9.31 - 13.16 Lakhs*
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Mahindra XUV300 Turbo Sport is discontinued and no longer produced.
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Mahindra XUV300 Turbo Sport Key Specs

  • Engine iconEngine
    1197 cc
  • Mileage iconMileage
    18.2 kmpl
  • Power iconPower
    129 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    257 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    230 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
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Mahindra XUV300 Turbo Sport Variants

Mahindra XUV300 Turbo Sport price starts at ₹ 9.31 Lakhs and goes up to ₹ 13.16 Lakhs (Ex-showroom). Mahindra XUV300 Turbo Sport comes in 6 variants. Mahindra XUV300 Turbo Sport's top variant is W8(O) Dual Tone.
6 Variants Available
XUV300 Turbo Sport W4
₹9.31 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Manual
XUV300 Turbo Sport W6
₹10.51 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Manual
XUV300 Turbo Sport W8
₹12.01 Lakhs*
1197 cc
Petrol
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mahindra XUV300 Turbo Sport Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with XUV300 Turbo Sport.
Mahindra XUV300 Turbo Sport
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Mahindra XUV300 Turbo Sport comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mahindra XUV300 Turbo Sport
Mahindra XUV300 Turbo Sport image
Rs. 9.31 LakhsOnwards-129 bhp230 NmManualCompact SUV6-180 mm257 litres3995 mm1821 mm1627 mm5.3 metres
Mahindra XUV 3XOMahindra XUV 3XO imageRs. 7.54 LakhsOnwards
4.4733
129 bhp230 NmManual, AutomaticCompact SUV6-201 mm364 litres3990 mm1821 mm1647 mm5.3 metresXUV300 Turbo SportVSXUV 3XO
Maruti Suzuki BrezzaMaruti Suzuki Brezza imageRs. 7.4 LakhsOnwards
4.3499
102 bhp139 NmManualSUV6---3995 mm1790 mm1685 mm-XUV300 Turbo SportVSBrezza
Tata NexonTata Nexon imageRs. 7.4 LakhsOnwards
4.3922
118 bhp170 NmManual, AutomaticCompact SUV6
5/5
208 mm-3995 mm1804 mm1620 mm-XUV300 Turbo SportVSNexon
Skoda KylaqSkoda Kylaq imageRs. 7.59 LakhsOnwards
4.6123
114 bhp178 NmManualCompact SUV6-189 mm446 litres3995 mm1783 mm1619 mm-XUV300 Turbo SportVSKylaq
Citroen Basalt XCitroen Basalt X imageRs. 8.55 LakhsOnwards-109 bhp205 NmManual, AutomaticSUV6--470 litres4352 mm1765 mm1593 mm-XUV300 Turbo SportVSBasalt X

Mahindra XUV300 Turbo Sport Images

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Mahindra XUV300 Turbo Sport Image 3
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Mahindra XUV300 Turbo Sport Specifications and Features

Max Power129 bhp
AirbagsYes
Body TypeCompact SUV
Max Torque230 Nm
Keyless EntryYes
Mileage18.2 kmpl
TransmissionManual
Engine1197 cc
SunroofYes
Fuel TypePetrol
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Mahindra XUV300 Turbo Sport Mileage

Mahindra XUV300 Turbo Sport in India is available in Petrol variants. Average mileage of Mahindra XUV300 Turbo Sport's petrol variant is 18.2 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mahindra XUV300 Turbo Sport W6 comes with a 42 litres fuel tank.

Select Variant:
W6
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Manual
18.2 kmpl

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