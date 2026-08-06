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OKAYA EV Faast F2F

₹79,999*
*Ex-showroom price
5.0
34
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Okaya EV Faast F2F Key Specs

  • Speed iconSpeed
    50 kmph
  • Range iconRange
    70 - 80 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    2.16 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.8 kW
View All Faast F2F SpecsView specs icon

Okaya EV Faast F2F Variants

Okaya EV Faast F2F price starts at ₹ 79,999 .
1 Variant Available
Faast F2F STD
₹79,999*
50 kmph
70 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Okaya EV Faast F2F Latest Updates

Calendar icon6 Aug 2026
The Indian two-wheeler market is shifting towards scooters and EVs, with stable scooter demand and gradual EV adoption, while motorcycles face seasonal fluctuations.Read Full Story
Calendar icon21 May 2026
In 2025, India became the second-largest electric two-wheeler market, facing sluggish growth and requiring strategies for better adoption.Read Full Story

Okaya EV Faast F2F Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Faast F2F.
Okaya EV Faast F2F
TVS Orbiter
VS
Okaya EV Faast F2FSelect model
TVS OrbiterSelect model
Select a feature you want to compare:
Front View
Front Tyre View
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Okaya EV Faast F2F comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Okaya EV Faast F2F
Okaya EV Faast F2F image
Rs. 79,999Onwards
514
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kW
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.615
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Faast F2FVSMagnus Neo
PURE EV ETrance NeoPURE EV ETrance Neo imageRs. 79,699Onwards--Scooters86 kgDiscDrumAlloy131-171 km4 Hours2.2 kWFaast F2FVSETrance Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWFaast F2FVSEpluto 7G
TVS OrbiterTVS Orbiter imageRs. 88,250Onwards
3.898
-Scooters112 kg---158 km4 Hours 10 Minutes1.8 kWFaast F2FVSOrbiter
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWFaast F2FVSQC1
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WFaast F2FVSGig

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Okaya EV Faast F2F Images

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Okaya EV Faast F2F Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Faast F2FvsMagnus Neo
PURE EV ETrance Neo

PURE EV ETrance Neo

79,699 - 1.06 Lakhs
Faast F2FvsETrance Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Faast F2FvsEpluto 7G
TVS Orbiter

TVS Orbiter

88,250 - 1.05 Lakhs
Faast F2FvsOrbiter
Honda QC1

Honda QC1

90,000
Faast F2FvsQC1
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand

89,999
Faast F2FvsMagnus Grand

Okaya EV Faast F2F User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review

Okaya EV Faast F2F User Reviews & Ratings

What Users says
check circle icon

AI generated summary

Users appreciate the Okaya EV Faast F2F for its economical running costs, solid build quality, and comfortable ride. However, speed limitations and battery performance may be concerns for some.

What Got Better?

  • check circle iconEconomical running costs
  • check circle iconSolid build quality
  • check circle iconComfortable ride
  • check circle iconQuick charging time
  • check circle iconStylish design

What Could Have Been Better?

  • warning iconTop speed limited to 55 kmph
  • warning iconBattery range varies slightly
  • warning iconReverse mode can be challenging
  • warning iconLimited high-speed capability
  • warning iconSeat comfort varies with weight
Very Easy Riding
Simple to charge and ride Okaya EV Faast F2F. Tubeless tyres give good grip on wet roads. Suspension absorbs bad road bumps comfortably. Fully satisfied with its utility!
By: Piyush Bisht (Aug 11, 2026)
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Great Utility EV
Okaya EV Faast F2F has great build quality. LED DRLs give sharp look in front. Leg space is spacious enough to carry water cans. Fantastic electric scooty for family use.
By: Umesh Gautam (Aug 11, 2026)
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Super Mobility
Okaya EV Faast F2F is best for daily city runs. Smooth hub motor without noise. Legroom space is generous for tall riders. Absolutely top-notch product from Okaya brand!
By: Sachin Tendon (Aug 11, 2026)
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Satisfied Rider
Daily 35 km travel on Okaya EV Faast F2F is effortless. Battery drains predictably without sudden drops. Front telescopic suspension works nicely. Highly recommended EV!
By: Tushar Pradhan (Aug 11, 2026)
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Economical Commute
Okaya EV Faast F2F is extremely light on wallet. Charges fully in just 4.5 hours at home. Safe LFP battery and practical design. Best decision to upgrade to electric!
By: Rajeev Shukla (Aug 11, 2026)
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News

Okaya Faast F2F electric scooter
Okaya Faast F2F electric scooter launched at 84,000
21 Feb 2023
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

Okaya EV Faast F2F Specifications and Features

Max Power800 W
Body TypeScooters
Battery Capacity2.16 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range70-80 km
HeadlightLED
Charging Time4-5 Hours
Max Speed50 kmph
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