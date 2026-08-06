Okaya EV Faast F2F Key Specs
- Speed50 kmph
- Range70 - 80 km
- Charging4.5 hrs
- Battery Capacity2.16 kWh
- Motor Power0.8 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Okaya EV Faast F2F
|Rs. 79,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Steel Wheels
|70-80 km
|4-5 Hours
|1.2 kW
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Faast F2FVSMagnus Neo
|PURE EV ETrance Neo
|Rs. 79,699Onwards
|-
|-
|Scooters
|86 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|131-171 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Faast F2FVSETrance Neo
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Faast F2FVSEpluto 7G
|TVS Orbiter
|Rs. 88,250Onwards
|-
|Scooters
|112 kg
|-
|-
|-
|158 km
|4 Hours 10 Minutes
|1.8 kW
|Faast F2FVSOrbiter
|Honda QC1
|Rs. 90,000Onwards
|-
|Scooters
|89.5 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|80 km
|4 Hours 30 Minutes
|1.8 kW
|Faast F2FVSQC1
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|Faast F2FVSGig
AI generated summary
Users appreciate the Okaya EV Faast F2F for its economical running costs, solid build quality, and comfortable ride. However, speed limitations and battery performance may be concerns for some.
|Max Power
|800 W
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|2.16 kWh
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|70-80 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|4-5 Hours
|Max Speed
|50 kmph
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