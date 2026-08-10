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FUJIYAMA Spectra Pro

₹54,384 - 79,975*
*Ex-showroom price
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Fujiyama Spectra Pro Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    80 - 90 km
  • Charging iconCharging
    8 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.3 - 1.8 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Spectra Pro SpecsView specs icon

Fujiyama Spectra Pro Variants

Fujiyama Spectra Pro price starts at ₹ 54,384 and goes up to ₹ 79,975 (Ex-showroom). Fujiyama Spectra Pro comes in 3 variants. Fujiyama Spectra Pro's top variant is 60 V, 30 Ah.
3 Variants Available
Spectra Pro 48 V, 28 Ah
₹54,384*
25 kmph
80 km
Spectra Pro 60 V, 28 Ah
₹57,003*
25 kmph
80 km
Spectra Pro 60 V, 30 Ah
₹79,975*
25 kmph
80 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Fujiyama Spectra Pro Latest Updates

Calendar icon29 May 2026
German EV adoption surged in Q1 2023, driven by a €3 billion subsidy program, reaching 7.5% among drivers.Read Full Story
Calendar icon17 Feb 2026
The 2026 Deloitte study shows Indian car buyers prefer hybrids over full EVs, valuing connectivity and lower costs.Read Full Story

Fujiyama Spectra Pro Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Spectra Pro.
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Ampere Reo Li Plus
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Fujiyama Spectra Pro comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Fujiyama Spectra Pro
Fujiyama Spectra Pro image
Rs. 54,384Onwards--Scooters150 KgDiscDrumAlloy80-90 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWSpectra ProVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWSpectra ProVSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WSpectra ProVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WSpectra ProVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WSpectra ProVSGig
Okinawa LiteOkinawa Lite imageRs. 69,093Onwards
51
-Scooters-DiscDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WSpectra ProVSLite

Fujiyama Spectra Pro Images

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Fujiyama Spectra Pro Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Spectra ProvsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
Spectra ProvsFaast F2F
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Spectra ProvsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Spectra ProvsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Spectra ProvsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Spectra ProvsS1 Z

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Fujiyama Spectra Pro Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity1.3-1.8 kWh
TransmissionAutomatic
Range80-90 km
HeadlightLED
Charging Time8 Hours
Max Speed25 kmph
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