Kawasaki Ninja 1000SX Key Specs
- Engine1043 cc
- Mileage17.2 kmpl
- Power142 ps
- Speed244 kmph
- Max Torque111 Nm
- Kerb Weight238 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki Ninja 1000SX
|Rs. 10.79 LakhsOnwards
|-
|1043 cc
|142 PS
|111 Nm
|Super Bikes, Sports Tourer Bikes
|238 kg
|2100 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Suzuki V-Strom 800 DE
|Rs. 11.01 LakhsOnwards
|776 cc
|84.3 PS
|78 Nm
|Sports Tourer Bikes
|232 kg
|2345 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Ninja 1000SXVSV-Strom 800 DE
|Suzuki GSX-8R
|Rs. 9.89 LakhsOnwards
|-
|776 cc
|82.93 PS
|78 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|205 kg
|2155 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Ninja 1000SXVSGSX-8R
|Triumph Daytona 660
|Rs. 9.88 LakhsOnwards
|660 cc
|95 PS
|69 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|201 kg
|2084 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Ninja 1000SXVSDaytona 660
|Kawasaki Ninja ZX 6R
|Rs. 12.49 LakhsOnwards
|636 cc
|124 PS
|69 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|198 kg
|2025 mm
|Double Disc
|Disc
|-
|Ninja 1000SXVSNinja ZX 6R
|Max Power
|142 PS @ 10000 rpm
|Body Type
|Super Bikes, Sports Tourer Bikes
|Max Torque
|111 Nm @ 8000 rpm
|Mileage
|17.2 kmpl
|Transmission
|Manual
|Mobile Connectivity
|Yes
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|1043.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|244 kmph
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