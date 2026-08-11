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DISCONTINUED

KAWASAKI Ninja 1000SX

₹10.79 Lakhs*
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Kawasaki Ninja 1000SX is discontinued and no longer produced.
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Kawasaki Ninja 1000SX Alternatives

Suzuki V-Strom 800 DE

Suzuki V-Strom 800 DE

11.01 Lakhs
Ninja 1000SXvsV-Strom 800 DE
Suzuki GSX-8R

Suzuki GSX-8R

9.89 Lakhs Onwards
Ninja 1000SXvsGSX-8R
Triumph Daytona 660

Triumph Daytona 660

9.88 Lakhs
Ninja 1000SXvsDaytona 660
Kawasaki Ninja ZX 6R

Kawasaki Ninja ZX 6R

12.49 Lakhs
Ninja 1000SXvsNinja ZX 6R

Kawasaki Ninja 1000SX Key Specs

  • Engine iconEngine
    1043 cc
  • Mileage iconMileage
    17.2 kmpl
  • Power iconPower
    142 ps
  • Speed iconSpeed
    244 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    111 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    238 kg
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Kawasaki Ninja 1000SX Variants

Kawasaki Ninja 1000SX price starts at ₹ 10.79 Lakhs .
1 Variant Available
Ninja 1000SX ABS BS6
₹10.79 Lakhs*
1043 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki Ninja 1000SX Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Ninja 1000SX.
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Suzuki V-Strom 800 DE
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Kawasaki Ninja 1000SX comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki Ninja 1000SX
Kawasaki Ninja 1000SX image
Rs. 10.79 LakhsOnwards-1043 cc142 PS111 NmSuper Bikes, Sports Tourer Bikes238 kg2100 mmDiscDiscAlloy
Suzuki V-Strom 800 DESuzuki V-Strom 800 DE imageRs. 11.01 LakhsOnwards
4.5100
776 cc84.3 PS78 NmSports Tourer Bikes232 kg2345 mmDiscDiscSpokeNinja 1000SXVSV-Strom 800 DE
Suzuki GSX-8RSuzuki GSX-8R imageRs. 9.89 LakhsOnwards-776 cc82.93 PS78 NmSuper Bikes, Sports Bikes205 kg2155 mmDouble DiscDiscAlloyNinja 1000SXVSGSX-8R
Triumph Daytona 660Triumph Daytona 660 imageRs. 9.88 LakhsOnwards
4.92
660 cc95 PS69 NmSuper Bikes, Sports Bikes201 kg2084 mmDiscDiscAlloyNinja 1000SXVSDaytona 660
Kawasaki Ninja ZX 6RKawasaki Ninja ZX 6R imageRs. 12.49 LakhsOnwards
3.51
636 cc124 PS69 NmSuper Bikes, Sports Bikes198 kg2025 mmDouble DiscDisc-Ninja 1000SXVSNinja ZX 6R

Kawasaki Ninja 1000SX Images

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Kawasaki Ninja 1000SX Specifications and Features

Max Power142 PS @ 10000 rpm
Body TypeSuper Bikes, Sports Tourer Bikes
Max Torque111 Nm @ 8000 rpm
Mileage17.2 kmpl
TransmissionManual
Mobile ConnectivityYes
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine1043.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed244 kmph
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