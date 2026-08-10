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DISCONTINUED

HARLEY-DAVIDSON Low Rider S

₹14.69 Lakhs*
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Harley-Davidson Low Rider S is discontinued and no longer produced.
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Harley-Davidson Low Rider S Alternatives

Indian Super Scout

Indian Super Scout

16.15 Lakhs
Low Rider SvsSuper Scout
Indian Scout Classic

Indian Scout Classic

14.02 Lakhs
Low Rider SvsScout Classic
Indian Sport Scout

Indian Sport Scout

14.09 Lakhs
Low Rider SvsSport Scout
Harley-Davidson Nightster

Harley-Davidson Nightster

13.39 - 14.29 Lakhs
Low Rider SvsNightster
Indian Sport Scout Sixty

Indian Sport Scout Sixty

13.28 Lakhs
Low Rider SvsSport Scout Sixty
Indian Scout Rogue

Indian Scout Rogue

17.28 - 17.41 Lakhs
Low Rider SvsScout Rogue

Harley-Davidson Low Rider S Key Specs

  • Engine iconEngine
    1868 cc
  • Mileage iconMileage
    18.9 kmpl
  • KerbWeight iconKerb Weight
    308 kg
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Harley-Davidson Low Rider S Variants

Harley-Davidson Low Rider S price starts at ₹ 14.69 Lakhs .
1 Variant Available
Low Rider S Low Rider S BS6
₹14.69 Lakhs*
1868 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Harley-Davidson Low Rider S Visual Comparison

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Harley-Davidson Low Rider S comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Harley-Davidson Low Rider S
Harley-Davidson Low Rider S image
Rs. 14.69 LakhsOnwards-1868 cc93 PS155 NmCruiser Bikes308 kg2355 mmDiscDiscCast Aluminum
Indian Super ScoutIndian Super Scout imageRs. 16.15 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes268 kg2206 mm--SpokeLow Rider SVSSuper Scout
Indian Scout ClassicIndian Scout Classic imageRs. 14.02 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes252 Kg2318 mmDiscDiscSpokeLow Rider SVSScout Classic
Indian Sport ScoutIndian Sport Scout imageRs. 14.09 LakhsOnwards-1250 cc106.4 PS108 NmCruiser Bikes248 Kg2206 mm--AlloyLow Rider SVSSport Scout
Harley-Davidson NightsterHarley-Davidson Nightster imageRs. 13.39 LakhsOnwards
4.515
975 cc89.7 PS95 NmCruiser Bikes225 kg2265 mm-DiscAlloyLow Rider SVSNightster
Indian Sport Scout SixtyIndian Sport Scout Sixty imageRs. 13.28 LakhsOnwards-999 cc86.17 PS88 NmCruiser Bikes241 Kg2206 mmDiscDiscAlloyLow Rider SVSSport Scout Sixty
Triumph Bonneville SpeedmasterTriumph Bonneville Speedmaster imageRs. 12.85 LakhsOnwards
4.7100
1200 cc78 PS106 NmCruiser Bikes--DiscDiscSpokeLow Rider SVSBonneville Speedmaster

Harley-Davidson Low Rider S Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Harley-Davidson Low Rider S Specifications and Features

Body TypeCruiser Bikes
TransmissionManual
Mileage18.9 kmpl
Engine1868.0 cc
Fuel TypePetrol
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