Harley-Davidson Low Rider S Key Specs
- Engine1868 cc
- Mileage18.9 kmpl
- Kerb Weight308 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Harley-Davidson Low Rider S
|Rs. 14.69 LakhsOnwards
|-
|1868 cc
|93 PS
|155 Nm
|Cruiser Bikes
|308 kg
|2355 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Indian Super Scout
|Rs. 16.15 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|268 kg
|2206 mm
|-
|-
|Spoke
|Low Rider SVSSuper Scout
|Indian Scout Classic
|Rs. 14.02 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|252 Kg
|2318 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Low Rider SVSScout Classic
|Indian Sport Scout
|Rs. 14.09 LakhsOnwards
|-
|1250 cc
|106.4 PS
|108 Nm
|Cruiser Bikes
|248 Kg
|2206 mm
|-
|-
|Alloy
|Low Rider SVSSport Scout
|Harley-Davidson Nightster
|Rs. 13.39 LakhsOnwards
|975 cc
|89.7 PS
|95 Nm
|Cruiser Bikes
|225 kg
|2265 mm
|-
|Disc
|Alloy
|Low Rider SVSNightster
|Indian Sport Scout Sixty
|Rs. 13.28 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|86.17 PS
|88 Nm
|Cruiser Bikes
|241 Kg
|2206 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Low Rider SVSSport Scout Sixty
|Triumph Bonneville Speedmaster
|Rs. 12.85 LakhsOnwards
|1200 cc
|78 PS
|106 Nm
|Cruiser Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Low Rider SVSBonneville Speedmaster
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Transmission
|Manual
|Mileage
|18.9 kmpl
|Engine
|1868.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
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