PriceSpecs & FeaturesRangeColoursImages
1/8

EVOLET Pony

₹59,999*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Evolet Pony Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    80 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.15 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Pony SpecsView specs icon

Evolet Pony Variants

Evolet Pony price starts at ₹ 59,999 .
1 Variant Available
Pony Classic
₹59,999*
25 kmph
80 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Evolet Pony Latest Updates

Calendar icon6 Jul 2026
India's auto retail industry anticipates growth in 2026, driven by strong agriculture, festive demand, and recovering supplies.Read Full Story
Calendar icon29 Apr 2026
India's government proposes E85 and E100 fuels, advancing ethanol blending to reduce fossil fuel dependence and enhance sustainability.Read Full Story
Calendar icon10 Feb 2026
Delhi's Chief Minister launched 272 new low-floor electric buses, part of a larger rollout to enhance public transport and reduce emissions.Read Full Story

Evolet Pony Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Pony.
Evolet Pony
Ampere Reo
VS
Evolet PonySelect model
Ampere ReoSelect model
Select a feature you want to compare:
Front Left View
Speedometer View
Brand Name View
Handle Bar View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Evolet Pony comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Evolet Pony
Evolet Pony image
Rs. 59,999Onwards--Scooters76 kgDiscDiscAlloy80 km-250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
527
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWPonyVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
527
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWPonyVSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WPonyVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WPonyVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WPonyVSGig
Okinawa PraiseProOkinawa PraisePro imageRs. 84,443Onwards
4.73
-Scooters-DiscDiscAlloy81 km2-3 Hours1000 WPonyVSPraisePro

EV Travel Cost Calculator

Estimate how much you can save by switching to an Electric Vehicle. Calculate yours by using this tool.
Evolet Pony
Hero Destini Prime
VS
Selected Electric Bike
Evolet PonySelect model
Select Petrol Bike
Hero Destini PrimeSelect model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Evolet Pony Images

Evolet Pony Image 1
Evolet Pony Image 2
Evolet Pony Image 3
Evolet Pony Image 4
Evolet Pony Image 5
Evolet Pony Image 6

Evolet Pony Colours

Evolet Pony is available in the 1 Colour in India.

Red
Red

Evolet Pony Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
PonyvsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
PonyvsFaast F2F
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
PonyvsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
PonyvsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
PonyvsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
PonyvsS1 Z

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
View all
  News

Evolet Pony Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeScooters
Battery Capacity1.15 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range80 km
HeadlightYes
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
View all Pony specs and features

Popular Evolet Bikes

  • Popular
View all  Evolet Bikes

Top Electric Bikes

Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹1.17 - 1.8 Lakhs
TVS iQube

TVS iQube

₹1.15 - 1.71 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

₹1.4 Lakhs Onwards
View allPopular Electric Bikes

Popular Scooters

ADMS DB

ADMS DB

1.33 Lakhs
DB Price in Delhi
ADMS EVA

ADMS EVA

1.35 Lakhs
EVA Price in Delhi
ADMS GTR

ADMS GTR

79,800
GTR Price in Delhi
ADMS Maevel

ADMS Maevel

97,000
Maevel Price in Delhi
ADMS Mantra

ADMS Mantra

57,999
Mantra Price in Delhi

View all  Popular Scooters

view all specs and features