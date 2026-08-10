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3 Upcoming Lambretta Bikes

Lambretta V125 Front Right View
UPCOMING

Lambretta V125

4.0
1
Expected Launch - Yet to be announced
₹1 Lakhs Onwards
Expected price
Engine
124.0 cc
Speed
95 kmph
Mileage
40.0 kmpl
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Lambretta V200 Right View
UPCOMING

Lambretta V200

Expected Launch - Yet to be announced
₹1 - 1.3 Lakhs
Expected price
Engine
169 cc
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Lambretta G-Special Electric Scooter Front Left View
1/9
UPCOMING

Lambretta G-Special Electric Scooter

3.5
2
Expected Launch - Yet to be announced
₹1.25 Lakhs Onwards
Expected price
Battery Capacity
1.8 kWh
Speed
60 kmph
Range
120 km
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