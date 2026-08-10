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DISCONTINUED

TVS Victor

₹57,877 - 60,857*
5.0
1
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TVS Victor is discontinued and no longer produced.
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TVS Victor Alternatives

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe

55,992 - 66,382
VictorvsHF Deluxe
TVS Radeon

TVS Radeon

55,100 - 77,900
VictorvsRadeon
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55,100 - 57,100
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Bajaj Platina 110

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69,284 - 74,214
VictorvsPlatina 110
Bajaj CT110

Bajaj CT110

67,284
VictorvsCT110
Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100

65,407
VictorvsPlatina 100

TVS Victor Key Specs

  • Engine iconEngine
    109 cc
  • Mileage iconMileage
    72 kmpl
  • Power iconPower
    9.5 ps
  • Speed iconSpeed
    90 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    9.4 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    112 kg
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TVS Victor Variants

TVS Victor price starts at ₹ 57,877 and goes up to ₹ 60,857 (Ex-showroom). TVS Victor comes in 3 variants. TVS Victor's top variant is Premium SBT.
3 Variants Available
Victor Drum SBT
₹57,877*
Victor Disc SBT
₹59,877*
Victor Premium SBT
₹60,857*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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TVS Victor Visual Comparison

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TVS Victor comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
TVS Victor
TVS Victor image
Rs. 57,877Onwards
51
-9.4 bhp9.4 NmCommuter Bikes112 kg1980 mmDrumDrumAlloy
Hero HF DeluxeHero HF Deluxe imageRs. 55,992Onwards
4.51205
97.2 cc8.02 PS8.05 NmCommuter Bikes112 kg1965 mmDrumDrumAlloyVictorVSHF Deluxe
TVS RadeonTVS Radeon imageRs. 55,100Onwards
4.7103
109.7 cc8.19 PS8.7 NmCommuter Bikes113 kg2025 mmDiscDrumAlloyVictorVSRadeon
TVS SportTVS Sport imageRs. 55,100Onwards
4.4103
109.7 cc8.19 PS8.7 NmCommuter Bikes112 kg1950 mmDrumDrumAlloyVictorVSSport
Bajaj Platina 110Bajaj Platina 110 imageRs. 69,284Onwards
4.93
115.45 cc8.6 PS9.81 NmCommuter Bikes119 kg2006 mmDrumDrumAlloyVictorVSPlatina 110
Bajaj CT110Bajaj CT110 imageRs. 67,284Onwards
4.75
115.45 cc9.5 PS9.9 NmCommuter Bikes118 kg1998 mmDrumDrumAlloyVictorVSCT110
Hero HF Deluxe ProHero HF Deluxe Pro imageRs. 69,235Onwards
4.4106
97.2 cc8 PS8.05 NmCommuter Bikes--DiscDrumAlloyVictorVSHF Deluxe Pro

TVS Victor Images

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TVS Victor User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review
Queen of road-power with beauty
TVS Victor has been a part of our family since I was born, and its new design is so great that it looks pretty and stylish. It's very comfortable for long-distance rides. Overall, there is nothing to suggest, but a charging point could be a useful addition.
By: Rajguru sakharam kashid (Nov 24, 2024)
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10 Aug 2026
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3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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TVS Victor Specifications and Features

Max Power9.5 PS @ 7500 rpm
Body TypeCommuter Bikes
Max Torque9.4 Nm @ 6000 rpm
TransmissionManual
Mileage72 kmpl
HeadlightHalogen
Engine109.0 cc
Max Speed90 kmph
Fuel TypePetrol
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