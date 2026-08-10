TVS Victor Key Specs
- Engine109 cc
- Mileage72 kmpl
- Power9.5 ps
- Speed90 kmph
- Max Torque9.4 Nm
- Kerb Weight112 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|TVS Victor
|Rs. 57,877Onwards
|-
|9.4 bhp
|9.4 Nm
|Commuter Bikes
|112 kg
|1980 mm
|Drum
|Drum
|Alloy
|Hero HF Deluxe
|Rs. 55,992Onwards
|97.2 cc
|8.02 PS
|8.05 Nm
|Commuter Bikes
|112 kg
|1965 mm
|Drum
|Drum
|Alloy
|VictorVSHF Deluxe
|TVS Radeon
|Rs. 55,100Onwards
|109.7 cc
|8.19 PS
|8.7 Nm
|Commuter Bikes
|113 kg
|2025 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|VictorVSRadeon
|TVS Sport
|Rs. 55,100Onwards
|109.7 cc
|8.19 PS
|8.7 Nm
|Commuter Bikes
|112 kg
|1950 mm
|Drum
|Drum
|Alloy
|VictorVSSport
|Bajaj Platina 110
|Rs. 69,284Onwards
|115.45 cc
|8.6 PS
|9.81 Nm
|Commuter Bikes
|119 kg
|2006 mm
|Drum
|Drum
|Alloy
|VictorVSPlatina 110
|Bajaj CT110
|Rs. 67,284Onwards
|115.45 cc
|9.5 PS
|9.9 Nm
|Commuter Bikes
|118 kg
|1998 mm
|Drum
|Drum
|Alloy
|VictorVSCT110
|Hero HF Deluxe Pro
|Rs. 69,235Onwards
|97.2 cc
|8 PS
|8.05 Nm
|Commuter Bikes
|-
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|VictorVSHF Deluxe Pro
|Max Power
|9.5 PS @ 7500 rpm
|Body Type
|Commuter Bikes
|Max Torque
|9.4 Nm @ 6000 rpm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|72 kmpl
|Headlight
|Halogen
|Engine
|109.0 cc
|Max Speed
|90 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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