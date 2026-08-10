Kawasaki W800 Street Key Specs
- Engine773 cc
- Mileage14 kmpl
- Speed177 kmph
- Kerb Weight224 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki W800 Street
|Rs. 6.99 LakhsOnwards
|-
|773 cc
|52 PS
|62.9 Nm
|Cruiser Bikes
|224 kg
|2135 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki Eliminator
|Rs. 5.62 LakhsOnwards
|-
|451 cc
|45 PS
|42.6 Nm
|Cruiser Bikes
|176 kg
|2250 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|W800 StreetVSEliminator
|Max Power
|62.9 Nm @ 4800 rpm
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Max Torque
|52 PS @ 6500 rpm
|Mileage
|14 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|773.0 cc
|Max Speed
|177 Kmph
|Fuel Type
|Petrol
Kawasaki W800 Street in India is available in Petrol variant. Average mileage of Kawasaki W800 Street's petrol variant is (As claimed by the brand in ideal road conditions). Kawasaki W800 Street STD BS6 comes with a litres fuel tank.
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