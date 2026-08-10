Specs & FeaturesMileageImages
1/10
DISCONTINUED

KAWASAKI W800 Street

₹6.99 Lakhs*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Kawasaki W800 Street is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
News
Variants

Kawasaki W800 Street Alternatives

Kawasaki Eliminator

Kawasaki Eliminator

5.62 Lakhs
W800 StreetvsEliminator

Kawasaki W800 Street Key Specs

  • Engine iconEngine
    773 cc
  • Mileage iconMileage
    14 kmpl
  • Speed iconSpeed
    177 kmph
  • KerbWeight iconKerb Weight
    224 kg
View All W800 Street SpecsView specs icon

Kawasaki W800 Street Variants

Kawasaki W800 Street price starts at ₹ 6.99 Lakhs .
1 Variant Available
W800 Street STD BS6
₹6.99 Lakhs*
773 cc
29.68 kmpl
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Kawasaki W800 Street Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with W800 Street.
Kawasaki W800 Street
Kawasaki Eliminator
VS
Kawasaki W800 StreetSelect model
Kawasaki EliminatorSelect model
Select a feature you want to compare:
Seat View
Engine View
Fuel Tank View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Kawasaki W800 Street comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki W800 Street
Kawasaki W800 Street image
Rs. 6.99 LakhsOnwards-773 cc52 PS62.9 NmCruiser Bikes224 kg2135 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki EliminatorKawasaki Eliminator imageRs. 5.62 LakhsOnwards-451 cc45 PS42.6 NmCruiser Bikes176 kg2250 mmDiscDiscAlloyW800 StreetVSEliminator

Kawasaki W800 Street Images

Kawasaki W800 Street Image 1
Kawasaki W800 Street Image 2
Kawasaki W800 Street Image 3
Kawasaki W800 Street Image 4
Kawasaki W800 Street Image 5
Kawasaki W800 Street Image 6

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
View all
  News

Kawasaki W800 Street Specifications and Features

Max Power62.9 Nm @ 4800 rpm
Body TypeCruiser Bikes
Max Torque52 PS @ 6500 rpm
Mileage14 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine773.0 cc
Max Speed 177 Kmph
Fuel TypePetrol
View all W800 Street specs and features

Kawasaki W800 Street Mileage

Kawasaki W800 Street in India is available in Petrol variant. Average mileage of Kawasaki W800 Street's petrol variant is (As claimed by the brand in ideal road conditions). Kawasaki W800 Street STD BS6 comes with a litres fuel tank.

Select Variant:
STD BS6
Fuel Type
Transmission
Mileage
Manual
29.68 kmpl

Popular Kawasaki Bikes

  • Popular
View all  Kawasaki Bikes

Top Luxury Bikes

BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

₹20.79 Lakhs
Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

₹9.99 Lakhs
BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

₹23.25 - 28.9 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-4R
Honda CBR650R

Honda CBR650R

₹11.16 Lakhs
View allPopular Luxury Bikes

Popular Cruiser Bikes

Bajaj Avenger 220 Street

Bajaj Avenger 220 Street

1.3 Lakhs
Avenger 220 Street Price in Delhi
Bajaj Avenger Cruise 220

Bajaj Avenger Cruise 220

1.37 Lakhs
Avenger Cruise 220 Price in Delhi
UPCOMING
Benelli Leoncino 250

Benelli Leoncino 250

2.7 - 2.9 Lakhs
View upcoming Bikes
BMW R 12

BMW R 12

21.48 Lakhs
R 12 Price in Delhi
BMW R 12 nine T

BMW R 12 nine T

22.55 Lakhs
R 12 nine T Price in Delhi

View all  Popular Cruiser Bikes

view all specs and features
HomeNew BikesKawasaki BikesKawasaki W800 Street