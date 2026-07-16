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DISCONTINUED

DUCATI Panigale V4 [2021-2025]

₹27.73 - 69.99 Lakhs*
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] is discontinued and no longer produced.
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] Alternatives

Kawasaki Ninja H2 SX

Kawasaki Ninja H2 SX

35.18 - 36.28 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsNinja H2 SX
Kawasaki Z H2

Kawasaki Z H2

25.85 - 30.56 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsZ H2
BMW M 1000 R

BMW M 1000 R

33.5 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsM 1000 R
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

33.5 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsCBR1000RR-R Fireblade SP
Harley-Davidson Street Glide

Harley-Davidson Street Glide

39.3 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsStreet Glide
Aprilia RSV4

Aprilia RSV4

31.26 Lakhs
Panigale V4 [2021-2025]vsRSV4

Ducati Panigale V4 [2021-2025] Key Specs

  • Engine iconEngine
    998 - 1103 cc
  • Mileage iconMileage
    13.1 kmpl
  • Power iconPower
    220 ps
  • Speed iconSpeed
    299 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    112 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    194 kg
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] Variants

Ducati Panigale V4 [2021-2025] price starts at ₹ 27.73 Lakhs and goes up to ₹ 69.99 Lakhs (Ex-showroom). Ducati Panigale V4 [2021-2025] comes in 3 variants. Ducati Panigale V4 [2021-2025]'s top variant is 2021 Panigale V4 R BS6.
3 Variants Available
Panigale V4 [2021-2025] 2021 Panigale V4 STD
₹27.73 Lakhs*
1103 cc
299 kmph
Panigale V4 [2021-2025] 2021 Panigale V4 S BS6
₹33.48 Lakhs*
1103 cc
299 kmph
Panigale V4 [2021-2025] 2021 Panigale V4 R BS6
₹69.99 Lakhs*
1103 cc
299 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Panigale V4 [2021-2025].
Ducati Panigale V4 [2021-2025]
Kawasaki Ninja H2 SX
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] comparison with similar Bikes

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BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Ducati Panigale V4 [2021-2025]
Ducati Panigale V4 [2021-2025] image
Rs. 27.73 LakhsOnwards-1103 cc220 PS112 NmSuper Bikes, Sports Bikes194 kg-DiscDiscAlloy
Kawasaki Ninja H2 SXKawasaki Ninja H2 SX imageRs. 35.18 LakhsOnwards-998 cc200 PS137.3 NmSuper Bikes, Sports Bikes268 kg2175 mmDouble DiscDisc-Panigale V4 [2021-2025]VSNinja H2 SX

Ducati Panigale V4 [2021-2025] Images

Ducati Panigale V4 [2021-2025] Image 1
Ducati Panigale V4 [2021-2025] Image 2
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Ducati Panigale V4 [2021-2025] Image 5
Ducati Panigale V4 [2021-2025] Image 6

Ducati Panigale V4 [2021-2025] Colours

Ducati Panigale V4 [2021-2025] is available in the 1 Colour in India.

Ducati red

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Ducati Panigale V4 [2021-2025] Specifications and Features

Max Power220 PS
Body TypeSuper Bikes, Sports Bikes
Max Torque112 Nm
TransmissionManual
Mileage13.1 kmpl
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine998 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed299 kmph
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