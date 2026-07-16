Ducati Panigale V4 [2021-2025] Key Specs
- Engine998 - 1103 cc
- Mileage13.1 kmpl
- Power220 ps
- Speed299 kmph
- Max Torque112 Nm
- Kerb Weight194 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Ducati Panigale V4 [2021-2025]
|Rs. 27.73 LakhsOnwards
|-
|1103 cc
|220 PS
|112 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|194 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|Kawasaki Ninja H2 SX
|Rs. 35.18 LakhsOnwards
|-
|998 cc
|200 PS
|137.3 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|268 kg
|2175 mm
|Double Disc
|Disc
|-
|Panigale V4 [2021-2025]VSNinja H2 SX
Ducati Panigale V4 [2021-2025] is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|220 PS
|Body Type
|Super Bikes, Sports Bikes
|Max Torque
|112 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|13.1 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|998 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|299 kmph
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