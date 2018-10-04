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1 Upcoming Ford Car
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Ford Mustang Mach E
Expected Launch - Yet to be announced
₹70 Lakhs Onwards
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5 Discontinued Cars
1/12
DISCONTINUED
Ford Aspire
0.0
1
₹7.24 - 8.69 Lakhs
Last Recorded Price
1499 cc
Multiple
Manual
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1/18
DISCONTINUED
Ford EcoSport
0.0
6
₹7.99 - 11.49 Lakhs
Last Recorded Price
1498.0 cc
Multiple
Both
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1/13
DISCONTINUED
Ford Endeavour
₹32.75 - 35.1 Lakhs
Last Recorded Price
1996.0 cc
Diesel
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1/14
DISCONTINUED
Ford Freestyle
₹7.27 - 9.02 Lakhs
Last Recorded Price
1499 cc
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1/11
DISCONTINUED
Ford Figo
₹5.49 - 8.2 Lakhs
Last Recorded Price
1499 cc
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