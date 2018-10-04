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1 Upcoming Ford Car

Ford Mustang Mach E Front Left Side
1/19
UPCOMING

Ford Mustang Mach E

Expected Launch - Yet to be announced
₹70 Lakhs Onwards
Expected price
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5 Discontinued Cars

Ford Aspire Front Right Side
1/12
DISCONTINUED

Ford Aspire

0.0
1
₹7.24 - 8.69 Lakhs
Last Recorded Price
Engine
1499 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Manual
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Ford EcoSport Front Left Side
1/18
DISCONTINUED

Ford EcoSport

0.0
6
₹7.99 - 11.49 Lakhs
Last Recorded Price
Engine
1498.0 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Both
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Ford Endeavour Front Left Side
1/13
DISCONTINUED

Ford Endeavour

₹32.75 - 35.1 Lakhs
Last Recorded Price
Engine
1996.0 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Both
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Ford Freestyle Front Left Side
1/14
DISCONTINUED

Ford Freestyle

₹7.27 - 9.02 Lakhs
Last Recorded Price
Engine
1499 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Manual
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Ford Figo Front Left Side
1/11
DISCONTINUED

Ford Figo

₹5.49 - 8.2 Lakhs
Last Recorded Price
Engine
1499 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Both
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