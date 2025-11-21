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1/4
DISCONTINUED

FORCE MOTORS Gurkha [2021-2024]

₹13.59 Lakhs*
5.0
1
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Force Motors Gurkha [2021-2024] is discontinued and no longer produced.
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Alternatives

Tata Curvv

Tata Curvv

10 - 19 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsCurvv
Kia Syros

Kia Syros

8.4 - 15.8 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsSyros
Hyundai Venue

Hyundai Venue

8 - 15.64 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsVenue
Kia Sonet

Kia Sonet

7.41 - 14.47 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsSonet
Tata Nexon

Tata Nexon

7.4 - 14.52 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsNexon
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

7.79 - 15.04 Lakhs
Gurkha [2021-2024]vsXUV 3XO

Force Motors Gurkha [2021-2024] Key Specs

  • Engine iconEngine
    2596 cc
  • Mileage iconMileage
    17 kmpl
  • Power iconPower
    90 bhp
  • Fuel iconFuel
    Diesel
  • BootSpace iconBoot Space
    500 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    250 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    4 / AWD
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Variants

Force Motors Gurkha [2021-2024] price starts at ₹ 13.59 Lakhs .
1 Variant Available
Gurkha [2021-2024] 4X4
₹13.59 Lakhs*
2596 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Gurkha [2021-2024].
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Force Motors Gurkha [2021-2024] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Force Motors Gurkha [2021-2024]
Force Motors Gurkha [2021-2024] image
Rs. 13.59 LakhsOnwards
51
90 bhp250 NmManualSUV2-5004116181220755.6
Tata CurvvTata Curvv imageRs. 10 LakhsOnwards
4.4389
123 bhp225 NmManual, AutomaticSUV6208 mm (unladen)-4308 mm1630 mm1810 mm-Gurkha [2021-2024]VSCurvv

Force Motors Gurkha [2021-2024] Images

Force Motors Gurkha [2021-2024] Image 1
Force Motors Gurkha [2021-2024] Image 2
Force Motors Gurkha [2021-2024] Image 3
Force Motors Gurkha [2021-2024] Image 4

Force Motors Gurkha [2021-2024] User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review
Perfect highway car for me
Bolt look like dreem car . cool and fine interiors . amazing mileage my dreem car I buy this for my family it's dream car for me and my family
By: Viki (Mar 28, 2024)
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Force Motors has procured an order for 2,978 units of Gurkha from the Indian Defence Forces
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27 Mar 2025
Force Gurkha, rival to Maruti Suzuki Jimny and Mahindra Thar, is offered with only manual gearbox option for both its three-door and five-door avatars.
Gurkha SUV to get automatic gearbox soon? Force Motors clarifies
24 Jun 2024
Force Gurkha will now be offered in 3-door and 5-door configurations.
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19 Jun 2024
The 2024 Force Gurkha range arrives with a host of upgrades including a more powerful diesel engine, a comprehensively updated interior and a new 5-door alternative.
2024 Force Gurkha SUV: Five reasons to buy or not to buy
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Specifications and Features

Max Power90 bhp
Body TypeSUV
AirbagsYes
Max Torque250 Nm
TransmissionManual
Mileage17 kmpl
Engine2596 cc
Fuel TypeDiesel
Max Speed140 Kmph
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