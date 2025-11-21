Force Motors Gurkha [2021-2024] Key Specs
- Engine2596 cc
- Mileage17 kmpl
- Power90 bhp
- FuelDiesel
- Boot Space500 litres
- Max Torque250 Nm
- Drive Train4 / AWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Force Motors Gurkha [2021-2024]
|Rs. 13.59 LakhsOnwards
|90 bhp
|250 Nm
|Manual
|SUV
|2
|-
|500
|4116
|1812
|2075
|5.6
|Tata Curvv
|Rs. 10 LakhsOnwards
|123 bhp
|225 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|208 mm (unladen)
|-
|4308 mm
|1630 mm
|1810 mm
|-
|Gurkha [2021-2024]VSCurvv
|Max Power
|90 bhp
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|250 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|17 kmpl
|Engine
|2596 cc
|Fuel Type
|Diesel
|Max Speed
|140 Kmph
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