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CFMOTO 650NK

₹4.29 Lakhs*
*Ex-showroom price
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CFMoto 650NK Price:

CFMoto 650NK is priced at Rs. 4.29 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for CFMoto 650NK?

The CFMoto 650NK is available in 1 variant - STD.

What are the CFMoto 650NK colour options?

CFMoto 650NK comes in two colour options: Blue, White.

What are the engine, performance, and specifications of CFMoto 650NK?

CFMoto 650NK comes in petrol engine options, comes with 649.3 cc engine, and features a Sports Bikes body type.

Which are the major rivals of CFMoto 650NK?

CFMoto 650NK rivals are Aprilia Tuono 457, Aprilia RS 457, Yamaha R3 2026, QJ Motor SRK 400, Ultraviolette F77 SuperStreet, Ultraviolette F77 Mach 2.

What is the mileage of CFMoto 650NK?

CFMoto 650NK comes with a mileage of 20 kmpl (Company claimed).

CFMoto 650NK Key Specs

  • Engine iconEngine
    649.3 cc
  • Mileage iconMileage
    20 kmpl
  • Power iconPower
    61.18 ps
  • Speed iconSpeed
    180 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    56 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    206 kg
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CFMoto 650NK Variants

CFMoto 650NK price starts at ₹ 4.29 Lakhs .
1 Variant Available
650NK STD
₹4.29 Lakhs*
649.3 cc
180 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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CFMoto 650NK Latest Updates

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CFMoto 650NK Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with 650NK.
CFMoto 650NK
Aprilia Tuono 457
VS
CFMoto 650NKSelect model
Aprilia Tuono 457Select model
Select a feature you want to compare:
Seat View
Engine View
Rear Tyre View
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CFMoto 650NK comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
CFMoto 650NK
CFMoto 650NK image
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457 cc47.58 PS43.5 NmSports Bikes175 kg-DiscDisc-650NKVSTuono 457
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457 cc-43.5 NmSports Bikes175 kg-DiscDiscAlloy650NKVSRS 457
QJ Motor SRK 400QJ Motor SRK 400 imageRs. 3.89 LakhsOnwards-400 cc41.46 PS37 NmSports Naked Bikes186 mm2080 mmDouble DiscDiscAlloy650NKVSSRK 400
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CFMoto 650NK Images

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CFMoto 650NK Colours

CFMoto 650NK is available in the 2 Colours in India.

Blue

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CFMoto 650NK Specifications and Features

Max Power61.18 PS
Body TypeSports Bikes
Max Torque56 Nm
TransmissionManual
Mileage20 kmpl
HeadlightLED
Engine649.3 cc
Max Speed180 kmph
Fuel TypePetrol
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