CFMoto 650NK Key Specs
- Engine649.3 cc
- Mileage20 kmpl
- Power61.18 ps
- Speed180 kmph
- Max Torque56 Nm
- Kerb Weight206 kg
CFMoto 650NK is priced at Rs. 4.29 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The CFMoto 650NK is available in 1 variant - STD.
CFMoto 650NK comes in two colour options: Blue, White.
CFMoto 650NK comes in petrol engine options, comes with 649.3 cc engine, and features a Sports Bikes body type.
CFMoto 650NK rivals are Aprilia Tuono 457, Aprilia RS 457, Yamaha R3 2026, QJ Motor SRK 400, Ultraviolette F77 SuperStreet, Ultraviolette F77 Mach 2.
CFMoto 650NK comes with a mileage of 20 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|CFMoto 650NK
|Rs. 4.29 LakhsOnwards
|-
|649.3 cc
|61.18 PS
|56 NM
|Sports Bikes
|206 kg
|2114 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Aprilia Tuono 457
|Rs. 3.99 LakhsOnwards
|457 cc
|47.58 PS
|43.5 Nm
|Sports Bikes
|175 kg
|-
|Disc
|Disc
|-
|650NKVSTuono 457
|Aprilia RS 457
|Rs. 4.22 LakhsOnwards
|457 cc
|-
|43.5 Nm
|Sports Bikes
|175 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|650NKVSRS 457
|QJ Motor SRK 400
|Rs. 3.89 LakhsOnwards
|-
|400 cc
|41.46 PS
|37 Nm
|Sports Naked Bikes
|186 mm
|2080 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|650NKVSSRK 400
|Ultraviolette F77 SuperStreet
|Rs. 2.99 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|100 Nm
|Sports Bikes
|210 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|650NKVSF77 SuperStreet
|Ultraviolette F77 Mach 2
|Rs. 2.99 LakhsOnwards
|-
|-
|100 Nm
|Sports Bikes
|207 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|650NKVSF77 Mach 2
CFMoto 650NK is available in the 2 Colours in India.
|Max Power
|61.18 PS
|Body Type
|Sports Bikes
|Max Torque
|56 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|20 kmpl
|Headlight
|LED
|Engine
|649.3 cc
|Max Speed
|180 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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